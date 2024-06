Novotech lance une unité de phase précoce dédiée aux biotechnologies en tirant parti de l’environnement clinique en Australie et en Nouvelle-Zélande

SAN DIEGO, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , l’organisation de recherche sous contrat (ORC) proposant des services complets à l’échelle et se consacrant à l’établissement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs à chaque phase, a annoncé ce jour le lancement d’une unité dédiée aux phases précoces, qui tirera principalement parti de l’avantage unique dont bénéficient l’Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZ) en matière de développement clinique en phase précoce.



Cette unité de prestation stratégique en phase précoce (Early Phase Strategic Delivery Unit, EP SDU) est la première d’une série de nouvelles unités de prestation stratégique (SDU) à être lancées par Novotech au cours de l’année 2024. Chacune fera office d’unité de prestation dédiée et disposera d’équipes spécialisées, avec des processus pour différents types d’essais cliniques complexes.

Depuis longtemps, Novotech fait office de partenaire de choix pour les sociétés de biotechnologies souhaitant mener des essais de phase précoce dans la région ANZ et bénéficier de l’excellence clinique et scientifique, de remises financières attractives et d’un lancement rapide associé à des processus réglementaires simplifiés.

Le Dr John Moller, PDG de Novotech, a déclaré : « Notre unité de prestation stratégique dédiée à la phase précoce assure que, avec la croissance continue de nos opérations à l’échelle mondiale, notre détermination à atteindre l’excellence dans la distribution d’essais de phase I dans toute la région ANZ fait toujours partie intégrante de l’offre de services de Novotech. Cette plateforme continue de faciliter les travaux initiaux de nos sociétés de biotechnologie clientes avant de passer à une phase de développement ultérieure à l’échelle mondiale avec Novotech. »

Lynda Bluck, directrice en gestion de projet en phase précoce, et jouissant de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des essais cliniques, a déclaré : « L’EP SDU se compose d’une équipe pluridisciplinaire d’experts en essais cliniques de phase précoce qui fournissent soutien, expertise, conseils et supervision dans le cadre de tous nos projets de phase précoce, garantissant des prestations opérationnelles homogènes, de haute qualité. »

« La région ANZ est une destination attractive pour les sociétés de biotechnologie en phase précoce car elle offre des solutions rapides, rentables et de haute qualité en matière de solutions de développement clinique, » a-t-elle ajouté.

« Novotech mène des essais cliniques de phase précoce dans la région ANZ depuis plus de 30 ans, et a la réputation de fournir systématiquement des données de haute qualité acceptées par les organismes de réglementation internationaux. »

« Notre équipe propose des processus optimisés qui ont fait leurs preuves, pour une exécution rapide et efficace des essais cliniques de phase I, et s’engage à aider nos promoteurs à travers les étapes précliniques et cliniques du développement de médicaments. »

Lynda Bluck déclare que l’engagement de l’ équipe de conseil en développement de médicaments ( Drug Development Consulting , DDC) se trouve au cœur de l’offre de l’EP SDU.

« Le DDC est un groupe international axé sur le développement de produits et la réglementation stratégique qui propose une gamme complète de services et soutient les promoteurs à travers chaque phase de développement clinique. L’équipe d’experts joue un rôle particulièrement important en fournissant des conseils et un soutien préalablement au lancement d’essais de phase I, et en garantissant que nos promoteurs sont prêts faire face au HREC (équivalent du comité de protection des personnes) », a déclaré Scott Schliebner, vice-président du conseil en développement de médicaments chez Novotech.

L’équipe de DDC de Novotech offre des services complets de programmes « du laboratoire à la mise sur le marché », notamment en matière de stratégie et opérations réglementaires, de conseils en matière de chimie, fabrication et contrôle (CMC) et produits/analytique, de surveillance clinique, de toxicologie et autres types de conseils non cliniques, de conseil relatif à la qualité/aux BPF et de soumissions électroniques. Nous pouvons nous targuer de très nombreuses réunions fructueuses suivies d’approbations par la FDA au fil des années.

Les équipes disposent de l’expertise nécessaire pour accompagner les projets tout au long de leur cycle de vie, du développement préclinique à l’autorisation et à la phase post-commercialisation.

