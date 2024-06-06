AMEC 宣布新任主席

倫敦, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際傳播測量與評估協會 (AMEC) 宣布了該協會的新任主席。



全球最大的媒體情報與洞察專業機構 AMEC 宣布，全球媒體情報組織 Ruepoint 聯合創始人 Raina Lazarova 將接任此職位，從 2024 年 6 月開始，任期兩年。作為主席，Raina Lazarova 將帶領 AMEC 董事會 繼續履行其使命，在瞬息萬變的傳播環境中界定、推廣和促進傳播測量與評估、研究、分析、評價、數據和洞察力的最佳實務。

已於 5 月 21–23 日在索菲亞舉行的 2024 年 AMEC 全球測量高峰會 上進行正式交接，有 200 多名與會者親臨現場，其中包括傳播者、公共關係專業人士、學者以及研究和分析行業的相關人士。

即將離任的 AMEC 主席、 Impact Research and Measurement Pvt 行政總裁 Aseem Sood 表示：「在成功擔任 AMEC 主席兩年後，我很高興將領導權移交給 Raina Lazarova 女士。她具有遠見卓識和創新理念，是引領 AMEC 進入下一發展階段並開啟新的成功篇章的理想人選。我相信，在她的領導下，AMEC 將繼續蓬勃發展，取得更大成就。在最近於索非亞舉行的董事會會議上，AMEC 董事會審議並確定了未來兩年的重點領域和戰略計劃。我將繼續擔任 AMEC 董事會的參與成員，側重於為董事會牽頭制定思想領導力編輯日曆。」

新當選主席 Raina Lazarova 說：「我對於當選 AMEC 董事會主席深感榮幸。作為一個領先的行業機構，我們將繼續宣傳傳播測量和評估的益處，同時為我們的會員和廣大傳播界提供價值。生成式人工智能的出現意味著，就傳播行業而言，我們正處在一個非常有趣的時期，AMEC 明白自己在利用新技術為行業提供思想領導力和支援時發揮的作用。」

AMEC 行政總裁 Johna Burke 補充道：「我們每年都會進行國際董事會董事選舉，這確保了成員在我們考慮複雜而重要的行業倡議時能夠參與其中並有代表為其發聲。我們每兩年才舉行一次主席職位的特別選舉，在此過渡時期，我們對 Aseem 作為主席的領導力和貢獻表示讚賞，並歡迎 AMEC 社群的倡導者 Raina。Raina 已經開始著手開展合作，讓 AMEC 成員在未來兩年中作為一個集體探索已知和未知的領域，相互學習，並從媒體情報行業最廣泛生態系統的全球經驗中獲益。」

AMEC 在全球擁有 200 多家會員機構，包括媒體監測和分析公司、公關傳播機構、品牌所有者和市場調研公司。該協會在歐洲、中東和非洲地區、亞太地區、北美洲和拉丁美洲等四大洲均設有分會。

AMEC 致力為全球傳播行業提供免費的教育資源和最佳實務指導，指導如何規劃、衡量和評估績效，以提高標準並在全球宣傳公關和傳播的價值。

《巴塞羅那原則》 （1.0、2.0 和 3.0）和全球通用的 綜合評估框架 (IEF) 等被廣泛接受、採納和應用的最佳實務資源都是透過該組織創建的。

如需了解有關 AMEC 的更多資訊，請瀏覽 https://amecorg.com 。

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