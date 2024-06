Communiqué de presse

Vallourec rejoint l'initiative Dii Desert Energy pour soutenir la transition énergétique au Moyen-Orient et en Afrique.

Meudon (France), le 7 juin 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce son adhésion effective à Dii Desert Energy, une organisation mondiale dédiée à l'énergie dans les zones désertiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA). De ce fait, le Groupe rejoint également la MENA Hydrogen Alliance, un réseau collaboratif engagé dans le développement de projets hydrogène vert dans cette région.

Créée en 2020 par Dii Desert Energy, la MENA Hydrogen Alliance soutient les initiatives destinées au développement de la chaîne de valeur de l’hydrogène. Elle rassemble des acteurs industriels privés et publics, ainsi que des scientifiques et des universitaires, pour stimuler la croissance du marché de l'hydrogène vert. Le réseau constitue une ressource précieuse pour l’ensemble de l’écosystème lié à l’hydrogène, fournissant des conseils d'experts, élaborant des études de faisabilité, structurant des projets de R&D et animant des tables rondes. De plus, l'Alliance offre une plateforme permettant à ses partenaires de se connecter et de collaborer. L'adhésion de Vallourec reflète son engagement à réduire les émissions et à promouvoir des solutions énergétiques à faible teneur en carbone aux côtés de partenaires internationaux.

Dans le cadre du Dii Partner Meeting, qui se tient en France du 5 au 7 juin, Vallourec accueille 27 membres de l'organisation pour une visite des installations R&D, ainsi que du démonstrateur de sa solution de stockage d'hydrogène Delphy. Cette visite, organisée ce jour, mettra en valeur l'expertise de Vallourec et ses solutions innovantes et durables dans le secteur de l'hydrogène.

L'adhésion de Vallourec à la MENA Hydrogen Alliance souligne son ambition d’amplifier encore sa performance industrielle et commerciale dans les Nouvelles Énergies.

« Nous sommes honorés de rejoindre un réseau de partenaires moteurs dans la région MENA. Cette collaboration renforce notre engagement en faveur de la transition énergétique et nous permet de soutenir le développement de l'hydrogène dans une région clé à fort potentiel, où nous avons une présence importante. », déclare Vincent Designolle, Directeur de Delphy chez Vallourec.

À propos de Dii Desert Energy

Dii Desert Energy est un réseau industriel international et indépendant opérant depuis Dubaï. Avec sa présence dans la région MENA, il connecte les personnes, les pays et les marchés à l'énergie propre à l'échelle mondiale, ouvrant la voie à des « émissions nettes nulles », une énergie sûre et abordable provenant des déserts. L'organisation a lancé la MENA Hydrogen Alliance en 2020. La plateforme de Dii, qui comprend plus de 110 entreprises et organisations de plus de 35 pays, mobilise des cadres supérieurs, des décideurs gouvernementaux, des institutions de R&D et des universitaires.

À propos de Vallourec

Vallourec est un leader mondial des solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie et pour des applications industrielles exigeantes telles que les puits de pétrole et de gaz dans des environnements difficiles, les centrales électriques de nouvelle génération, les projets architecturaux complexes et les équipements mécaniques haute performance. L'esprit pionnier de Vallourec et sa R&D de pointe ouvrent de nouvelles frontières technologiques. Avec près de 15 000 employés dévoués et passionnés dans plus de 20 pays, Vallourec travaille main dans la main avec ses clients pour offrir bien plus que des tubes : Vallourec propose des solutions tubulaires innovantes, sûres, compétitives et intelligentes pour rendre chaque projet possible.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé.

Aux États-Unis, Vallourec a établi un programme de certificats de dépôt américains (ADR) de niveau 1 sponsorisé (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et une action ordinaire Vallourec a été fixée à 5:1.

