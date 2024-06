Parvlaev Regula lisareisid 2024 suvel

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Laevad sõlmis lisakokkuleppe Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga 11.12.2014 allkirjastatud sõitjate üleveoteenuse lepingule, mille kohaselt Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tellib kuni 375 lisareisi parvlaevaga Regula Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 20. juunist 4. augustini 2024.

Suviste lisareiside eest teenib TS Laevad fikseeritud tasu 676 890 eurot, millele lisandub reisitasu 465 eurot iga reisi kohta. Kokku on veoteenuse tasu mitte rohkem kui 851 265 eurot. Lisaks on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil võimalus pikendada lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks kuni 18. augustini 2024 (k.a.) teatades sellest ette vähemalt 14 päeva enne perioodi algust. Lisareiside tellimust pikendades lisandub eeltoodule täiendav tasu.

2023. aastal tegi Regula perioodil 1.juuni kuni 17.september nõudlusepõhiselt 474 lisareisi.

Lisareisid on nõudluspõhised nagu ka neljal eelneval aastal ehk TS Laevad teostab lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 liinimeetrit sõidukeid, millede üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile, või on optimaalne teostada ohtliku veose reis lisalaevaga. Lisareise ei teostata ajal, kui Regula peab täitma asenduslaeva ülesannet asendades teisi TS Laevade reisiparvlaevu rikke korral või kui laeval endal tekib rike.

TS Laevad teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Tõll ja Piret ja Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Leiger ja Tiiu. Ettevõtte laevastikku kuulub ka parvlaev Regula.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo: