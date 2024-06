Bilan actuel de la saison culturelle à Pékin : le 798 enregistre un beau dynamisme avec plus de 90 expositions en cours

PÉKIN, 08 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, Pékin se transforme en un centre débordant de manifestations artistiques de mai à juin, et affiche la plus forte concentration en œuvres d’art de toute l’année. Outre les expositions artistiques majeures, de nombreux collectifs d’artistes exposent leurs plus belles œuvres, les ouvrant ainsi à un public mondial. Plus de 90 expositions fleurissent au quartier 798 pendant cette saison culturelle.



Vue de l’installation « Sparking », 798 artworks

La saison culturelle coïncide avec l’ouverture officielle du 798 artworks, le tout premier espace culturel et créatif officiel géré par le quartier 798. À cette occasion, l’espace collabore avec l’artiste de renommée internationale Wang Guangle et lui emprunte son titre « Sparking » pour son inauguration, tout en lançant une série d’œuvres d’art collectives en édition limitée, à savoir la série « Red Phosphorus » (le phosphore rouge). À l’avenir, l’espace 798 artworks vise à collaborer avec les plus grands musées d’art et les meilleurs créateurs avant-gardistes du monde entier pour rassembler les énergies multiples de la création artistique et élargir le public à des horizons infinis.

Panneau d’affichage de l’exposition « Gallery Weekend Beijing » au 798

La huitième exposition « Gallery Weekend Beijing » (ou week-end pékinois des galeries), organisée du 24 mai jusqu’à la fin du mois d’août, s’articule cette année au tour du thème « Drift to Return » (les dérives du retour) pour symboliser la coexistence des scènes artistiques locales et des influences artistiques mondiales. Dans sa galerie principale, l’événement met en vedette les expositions et institutions locales du 798, une section dédiée aux visiteurs. Une section intitulée « The Inner Side of the Wind » (le côté sombre du vent) reflète un univers d’émergence consacré aux jeunes artistes chinois posant une réflexion sur l’interaction entre la culture mondiale et l’identité nationale de la Chine sous le même thème, et révélant le dynamisme et toutes les particularités de leur pensée artistique. Par ailleurs, le « Poetry Marathon » (le marathon poétique) coorganisé par l’artiste international Qiu Zhijie et l’exposition Gallery Weekend Beijing se déroulera simultanément aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s’intéressera aux valeurs humanistes communes du sport, de la culture et de l’art dans la dynamique olympique.

Vue de l’installation « Elliptical Dipole: Visceral Particles Sorcerous Flows », 798 CUBE

Pendant le même temps, 798CUBE présente « Elliptical Dipole: Visceral Particles Sorcerous Flows » (doublet elliptique : le flux sorcier des particules viscérales), la toute première exposition majeure en Chine de l’artiste de renommée internationale Yunchul Kim et sa plus grande exposition personnelle à ce jour, symbolisant son interprétation de l’univers, de la vie et de la culture. Immersion garantie pour les visiteurs dans une fusion d’art et de technologie pour pénétrer l’univers onirique de l’artiste en écho avec un univers sans limites.

La forte concentration d’expositions de haute qualité fait du 798 une destination incontournable en juin. Près de 2 000 000 visiteurs y ont passé leurs vacances d’été.

