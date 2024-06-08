首 20 名頂尖人工智能大學首屆哲學博士畢業生出席畢業典禮

阿聯酋阿布達比, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 阿布達比王儲兼阿布達比執行委員會主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下出席穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學（Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence，MBZUAI） 於 6 月 6 日舉行的 2024 年畢業典禮，祝賀來自 22 個國家的 101 名畢業生獲得了電腦視覺（CV）、機器學習（ML）和自然語言處理（NLP）等關鍵人工智能領域的研究生學位。

阿聯酋工業和先進科技部部長兼 MBZUAI 董事會創始主席 Sultan bin Ahmed Al Jaber 博士閣下以及其他政要也出席了這場活動。

Al Jaber 博士說：「在許多其他國家認識到人工智能的潛力之前，阿聯酋政府已經推出相關政策，鼓勵大家在本國推廣人工智能， 並培育了 G42 等公司及促進 Falcon 等大型語言模型的開發，大獲成功。 因此，我們這個小國正在為人工智能領域的人才和創業者打造世界級的生態系統。 我們正在吸引 Microsoft 等科技領軍企業進行大量投資，並日漸成為人工智能創新和應用的重要樞紐。」

Al Jaber 博士指出，人工智能發展是塑造未來世界的三大趨勢之一，另外兩者包括加快能源轉型，以及新興市場和「全球南方」崛起，他說：「2024 年的畢業生將會不斷提升專業技能，掌握解鎖未來的『鑰匙』，從而為世界上某些最為迫切的挑戰帶來解決方案。 去年 12 月，各國代表在杜拜舉行的第 28 屆聯合國氣候變化大會（COP28）上達成了歷史性的『阿聯酋共識』(UAE Consensus)，如果我們要實現這些宏偉目標，人工智能必將發揮關鍵作用。」

這是 MBZUAI 第三次舉辦畢業典禮，亦是規模最大的一次，慶祝該大學的第一批機器學習哲學博士畢業生獲得學位，此外還有一眾碩士畢業生：機器學習（55 人）、電腦視覺（28 人）和自然語言處理（12 人）。這些學生分別來自阿聯酋、加拿大、英國、法國、印度、越南、巴基斯坦、埃塞俄比亞和斯里蘭卡等國家。

MBZUAI 校長兼大學教授 Eric Xing 表示：「MBZUAI 2024 年畢業生是科技、創新和創意領域的未來領導者，他們有能力肩負重任，締造強大的變革成果。 他們畢業之際具備知識和技能，並深刻理解前路上的大好良機——有機會塑造未來：運用人工智能為人類服務，同時懷有同情之心和堅守道德標準。他們已經準備好應對當今世界面臨的最大挑戰。」

MBZUAI 成立了五年，現已獲公認為電腦科學領域名列世界百強的大學之一，並在人工智能、電腦視覺、機器學習、自然語言處理和機器人學等專業領域躋身前 20 名（CSRankings）。

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