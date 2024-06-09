e& 在“2024 年雇主品牌指数”（Employer Brand Index 2024）中名列电信雇主品牌首位

e& UAE 在由 Brand Finance 进行的排名中位列电信雇主品牌首位

e& 在涵盖 16 个国家所有类别的前 20 名雇主品牌中排第 16 位

这项成就彰显阿联酋作为全球人才枢纽广受赞誉



伦敦, June 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球科技集团 e& 在 Brand Finance 首份《2024 年雇主品牌报告》中位居前列，其阿联酋实体企业荣登全球电信雇主榜首。

排名前 20 强的雇主品牌遍及非洲、亚洲、欧洲和美国，涵盖金融服务、电信、媒体和科技（TMT）、石油、天然气和能源、专业服务、零售、汽车和快速消费品（FMCG）等行业，该集团也在其中稳坐第 16 位。

e& 集团首席人力资源官 Ali Al Mansoori 表示：“企业被评为首选雇主反映了我们员工全情投入的奉献精神和巨大热情，他们是公司最重要的资产。 这项成就也彰显我们致力于塑造上下一心的公司文化，让每位员工都能够以不同的方式思考、勇于尝试以及持续创新。 在当今快速发展的环境中，拥有一支才华横溢的员工队伍比以往任何时候都更加重要。”

Brand Finance 首席执行官 David Haigh 表示：“中东的电信品牌日渐超越欧洲和美国的同行，成为理想的工作场所。 这反映了中东地区持续以高质量投资创造的就业机会和令人兴奋的科技发展成果。”

该集团在阿联酋的雇主品牌和人才发展方面处于领先地位，在多个领域都获得了很高的评价，包括作为“著名品牌”、拥有“鼓舞人心的愿景”、提供“令人愉快和回报丰厚的工作”，以及获评为“管理和治理良好的公司”。e& 的成就彰显阿联酋作为全球人才枢纽以及寻求塑造繁荣未来人士的首选目的地广受赞誉。

Al Mansoori 补充说：“在 e&，我们致力于为团队提供在数字时代游刃有余和蓬勃发展的所需技能。 我们的愿景不仅是紧跟时代变迁的步伐，而且希望引领变革。 我们正在打造一支灵活应变、具有前瞻性的员工队伍，足以推动公司和社群迈向更高境界。 我们的战略包括全面的培训计划、与教育机构的合作关系以及打造为拥有创意和大胆思维的人才提供奖励的环境。 我们致力于为员工的职业发展创造机会，并支持团队，协助他们掌握对未来至关重要的技术技能和思维方式。”

首份“雇主品牌指数”报告展示了世界顶级品牌的全球和地区排行榜。 这项研究驱动型调研在同类中尚属首次，衡量了大众从企业内外对 16 个国家的雇主品牌的评价。 该指数源自独立网上小组对各行业公众进行匿名调查的反馈。

在“2024 年雇主品牌指数”面世之前，Brand Finance 曾于 1 月发布了全球品牌排名：其中，e& UAE 获评为全球最强电信品牌（AAA 评级），以及中东和非洲（MEA）最强品牌（涵盖所有类别）。

Brand Finance 是全球顶尖的品牌评估咨询公司。 超过 25 年来，该公司一直通过评估品牌实力并量化其财务价值，弥合市场推广和财务之间的差距，以帮助各种机构做出战略性决策。 Brand Finance 每年都会以原创的市场研究为基础，评估 5,000 多个品牌，并发布 100 多份报告，对所有行业和国家的品牌进行排名。