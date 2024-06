Velcan Holdings : offre de rachat de 500 000 actions à 14,5 euros par actions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, le 10 juin 2024

OFFRE DE RACHAT D'ACTIONS

VELCAN HOLDINGS OFFRE DE RACHETER 500 000 ACTIONS À UN PRIX DE 14,5 EUR PAR ACTION PENDANT UNE PÉRIODE D'UN MOIS

En 2023, Velcan Holdings (la Société) a finalisé la cession de la plupart de ses projets hydroélectriques. En tant que société d'investissement financier, investit désormais dans une large gamme de valeurs mobilières et de produits financiers, avec une exposition actuelle du portefeuille notamment aux actions chinoises, au yen japonais et aux actions japonaises, aux sociétés minières d'or et à d'autres valeurs mobilières (le portefeuille détaillé est décrit dans le rapport annuel 2023 disponible sur www.velcan.lu).

Ces dernières années, la liquidité des actions de la Société sur l'EURO MTF a été très faible. Le volume annuel des actions échangées représentait 4,7 % du capital social en 2023 et 4 % en 2022. La Société a mené des programmes de rachat d'actions sur le marché EURO MTF pour améliorer la liquidité de son titre. Cependant, ces programmes sont par nature limités en volume et en prix, car ils sont destinés à acheter une partie mineure du volume du marché, et au prix du marché.

En outre, la Société a été informée que certains actionnaires sont incapables de vendre leurs actions, dans le cadre des programmes de rachat mais aussi en général sur le marché EURO MTF car certaines sociétés de courtage ou plateformes en ligne ne traitent pas les ordres sur l'EURO MTF, sur lequel les actions de la Société sont cotées.

Par conséquent, afin d'offrir simultanément à tous les actionnaires la possibilité de vendre des actions, la Société lance une offre, pour une période limitée, pour racheter avec un volume plus important d’actions avec une prime sur le prix.

La Société propose de racheter 500 000 actions, entre le 10 juin et le 12 juillet 2024, à 14,5 EUR par action, représentant une prime de 15,41 % par rapport au prix moyen pondéré du marché boursier des 12 derniers mois, et de 12 % par rapport au prix moyen du dernier mois.

Cette offre de rachat se substitue au programme actuel, qui est suspendu.

Pour le cas où plus de 500 000 actions seraient apportées à la vente en réponse à l'offre, le nombre d'actions à racheter auprès de chaque actionnaire sera ajusté au prorata du nombre total d'actions proposées à la vente par tous les actionnaires acceptants. Cependant, le conseil d'administration se réserve le droit d'augmenter la taille de l'offre de rachat au nombre réel d'actions proposées à la vente par les actionnaires, dans la limite de 1 000 000 d'actions.

Actions Prix total max. EUR Offre Initiale de Rachat 500,000 7,250,000.00 Offre étendue en cas de sur-acceptation, à la discrétion du conseil d'administration 1,000,000 14,500,000.00

Les actionnaires souhaitant vendre leurs actions dans le cadre de cette offre peuvent contacter leurs dépositaires / courtiers. Les banques et courtiers peuvent contacter ABN AMRO Bank N.V (corporate.broking@nl.abnamro.com), l’agent centralisateur de l’offre.

Toutes les actions rachetées dans le cadre de cette offre seront annulées et le capital social de la Société sera réduit en conséquence.

Calendrier de l'offre

7 juin 2024 Décision du conseil d'administration de proposer l'offre de rachat aux actionnaires. 10 juin 2024 Communiqué de presse lançant l'offre, et mise à disposition des actionnaires au siège social de la Société et sur le site internet de la Société du document présentant les termes et conditions de l'Offre de Rachat Contractuelle (le "Document d'Information de l'Offre"). 10 juin 2024 Publication du communiqué de presse et du Document d’Information de l’Offre par la Bourse de Luxembourg 10 juin 2024 Ouverture de la période de l'offre de rachat. 12 juillet 2024 Date d’enregistrement (18h00 CET), date et heure à laquelle les actionnaires participants doivent avoir leurs actions enregistrées à leur nom dans le compte de leur dépositaire. 12 juillet 2024 Date limite pour les actionnaires participants pour envoyer leurs ordres de vente via leurs intermédiaires financiers / dépositaires à ABN AMRO. Veuillez noter que les intermédiaires peuvent fixer une date limite antérieure pour communiquer en temps voulu le résultat de l'offre à ABN AMRO. 15 juillet 2024 Clôture de la période de l'offre de rachat. 15 juillet 2024 Publication d'un communiqué de presse de la Société annonçant les résultats de l'offre, incluant le ratio d'allocation, le cas échéant, en cas de dépassement de 500 000 actions proposées à l'offre, ou l'extension de la taille de l'offre, le cas échéant. 16 juillet 2024 Date de règlement : Paiement contre livraison des actions proposées. 16 juillet 2024 Publication des avis de marché de l'opération annonçant les résultats de l'opération par la Bourse de Luxembourg et Euroclear France. 30 septembre 2024 au plus tard Réduction du capital social par annulation de toutes les actions rachetées par la Société dans le cadre de l'Offre.

Les termes capitalisés sont définis dans le document d’information de l’offre



Le Document d’Information de l’Offre est disponible sur:

http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/



Contact relations investisseurs : investor@velcan.lu



A propos de Velcan Holdings:

Velcan Holdings est une société de portefeuille d'investissement fondée en 2005, gérant un portefeuille mondial de participations et d'investissements. La société a été lancée il y a plus de 15 ans par son actionnaire de référence LHP SA, détenue par l'équipe de direction de Velcan Holdings.

Velcan Holdings est cotée sur le marché non réglementé Euro MTF de Luxembourg (Ticker VLCN/ISIN FR0010245803).

Velcan Holdings n'a jamais effectué d'Offre Publique telle que définie par la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. L’attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité et les performances futures du groupe.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans aucun autre pays.





