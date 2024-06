Nanterre, le 10 juin 2024

Virginie Leroy rejoint le comité Exécutif de VINCI

Virginie Leroy est nommée au comité Exécutif de VINCI à compter du 1er juin 2024.

Diplômée de l’École polytechnique et de l’École des Ponts ParisTech (ex-École nationale des ponts et chaussées), Virginie Leroy rejoint VINCI Immobilier en 2010 comme directrice de projets en immobilier d’entreprise. En 2015, elle prend la direction du département aménagement et grands projets urbains de VINCI Immobilier puis devient directrice générale adjointe immobilier d’entreprise et aménagement. En mars 2022, elle est nommée directrice générale de l’immobilier résidentiel et des régions. Le 1er août 2023, Virginie Leroy devient présidente de VINCI Immobilier.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

