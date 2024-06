GKN Automotive hat 2023 direkte CO2e-Emissionen um 10,5 % reduziert

GKN Automotive veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht und skizziert Fortschritte im Jahr 2023



Im Jahr 2023 waren die CO2e-Emissionen um 10,5 % niedriger als im Vorjahr

87 % der F&E-Ausgaben entfielen auf Produkte, die zur Dekarbonisierung der Branche beitragen, was über dem Ziel von 50 % liegt



LONDON, June 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GKN Automotive, der weltweit führende Hersteller von Antriebssystemen, hat seinen neuesten Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeit veröffentlicht, der die im Jahr 2023 erzielten Fortschritte in allen Bereichen seiner Strategie aufzeigt.

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ist auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs)1 abgestimmt und im gesamten Unternehmen verankert. Sie basiert auf den Grundpfeilern Ethik, Compliance, Sicherheit und Schutz und stützt sich auf vier strategische Säulen: Klimaschutz, unsere Mitarbeiter, verantwortungsvolle Beschaffung und unsere Auswirkungen. Jede Säule ist mit ehrgeizigen Zielen2 verbunden, auf die sich die Bemühungen des Unternehmens konzentrieren.

Durch die Beschleunigung des Fortschritts im Bereich Klimaschutz konnte das Unternehmen seine gesamten direkten CO 2 e-Emissionen (Scope 1 und 2) im Jahr 2023 um 10,5 % im Vergleich zum Vorjahr senken. Energieeinsparungen trugen den größten Teil zur Verringerung der Emissionen am Standort bei, beispielsweise durch den Austausch energieintensiver Produktionsanlagen und die Modernisierung von Klimaanlagen und Heizungssystemen.

Dies ist ein bedeutender Schritt für GKN Automotive auf dem Weg zur Erreichung des langfristigen Ziels, die Kohlenstoffemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2045 auf Null zu reduzieren. Dieses Ziel wurde von der Science Based Targets Initiative ( SBTi ) im Jahr 2023 genehmigt.



Weitere Highlights des Berichts sind:

10 % des verbrauchten Stroms wurden als erneuerbare Energien zertifiziert, gegenüber 7 % im Jahr 2022. Dazu gehörte der Kauf von 100 % erneuerbarem Strom an drei Standorten in Europa.

87 % der F&E-Ausgaben entfielen auf Produkte, die zur Dekarbonisierung der Industrie beitragen, womit das 50 %-Ziel für 2023 übertroffen wurde. Im Jahr 2024 erhöhte GKN Automotive dieses Ziel auf 90 %.

74 % des Neugeschäfts in den Produktgruppen Driveline und ePowertrain wurden an GKN Automotive auf EV-Plattformen vergeben.

Neuer Rahmen für wohltätige Spenden mit einem Netzwerk lokaler Champions. Im Jahr 2023 verfügten 85 % der Standorte über lokale karitative Beziehungen, was eine Verbesserung gegenüber 2022 und einen weiteren Fortschritt in Richtung des Ziels von 100 % bis 2025 darstellt.

Einführung des „Supplier Assurance“-Fragebogens bei strategischen Lieferanten, um deren ESG-Leistung zu bewerten.

Das Ziel, die Unfallhäufigkeitsrate unter 0,1 % pro Jahr zu halten, wurde erfolgreich erreicht, so dass Gesundheit und Sicherheit weiterhin eine Priorität bleiben.

Auszeichnung mit einem Silber-Rating für Nachhaltigkeit durch EcoVadis, die weltweit anerkannte Plattform für Nachhaltigkeit und Benchmarking, womit das Unternehmen zu den besten 3 % der Teilnehmer in seiner Kategorie gehört.



Der Bericht hebt auch den wichtigen Beitrag von Initiativen auf lokaler Ebene hervor. Dazu gehören unter anderem ein Energiesparwettbewerb im spanischen Werk Vigo, der zu einer Verringerung des Gasverbrauchs um mehr als 2 % pro Jahr führte, sowie ein 12-monatiges Praktikumsprogramm in Mexiko, das 35 Praktikanten eine Ausbildung und praktische Erfahrungen ermöglichte.

Dr. Clare Wyatt, Chief People, Communications & Sustainability Officer bei GKN Automotive, kommentiert dies wie folgt: „Da unsere Technologien die Räder von mehr als der Hälfte der heutigen Autos antreiben, haben wir die Möglichkeit, eine führende Rolle bei der Dekarbonisierung des Automobilsektors zu spielen.

Wir haben die letzten drei Jahre damit verbracht, einen klaren Weg zu finden, um unsere Ziele zu erreichen, und diese Strategie in unseren weltweiten Aktivitäten zu verankern. Daher freue ich mich über die Fortschritte, die wir bei unseren Zielen im Jahr 2023 gemacht haben. Wir stehen noch am Anfang unserer Nachhaltigkeitsreise und haben noch viel zu tun, aber ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden weitere Fortschritte erzielen können.“

Der Berichtszeitraum umfasst das Geschäftsjahr 2023 von GKN Automotive, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

1 sowie die Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Auto Parts. Über die Dowlais Group plc misst GKN Automotive auch seine klimabezogenen Risiken und Chancen in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

2 Überblick über die Ziele:

Säule Ziel Unsere Mitarbeiter











33 % Frauenanteil in der Geschäftsleitung bis 2030. Aufrechterhaltung einer AFR von < 0,1 %. 100 % der berechtigten, fest angestellten Mitarbeiter erhalten bis 2024 eine jährliche Leistungsbewertung. Klimamaßnahmen











Netto-Null-Umstellungsplan mit zertifizierten, wissenschaftlich fundierten Zielen bis 2023. 50 % des verbrauchten Stroms sollen bis 2025 aus zertifizierten erneuerbaren Energien stammen. 100 % der Abfälle sollen bis 2030 nicht mehr auf Deponien abgelagert werden. Verantwortungsvolle Beschaffung



Die oberen 80 % der strategischen Lieferanten müssen bis 2023 Pläne und Ziele für die Nachhaltigkeit vorlegen. Keine als „Konfliktmineralien“ eingestuften Stoffe, die wissentlich beschafft wurden. Unser Einfluss











Bis 2025 sollen an allen Standorten Wohltätigkeitspartnerschaften bestehen, die mit unseren Werten und Dienstleistungen im Einklang stehen. 90 % der gesamten F&E-Ausgaben pro Jahr sollen bis 2025 zur Dekarbonisierung des Automobilsektors beitragen. 50 % der neuen Produkte sollen bis 2025 zur Dekarbonisierung des Automobilsektors beitragen.

ÜBER GKN AUTOMOTIVE

GKN Automotive ist ein weltweit führendes Unternehmen der Automobiltechnologie und steht an der Spitze der Innovation. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1759 zurück, und seit 70 Jahren bringt es Schlüsseltechnologien in die Serienproduktion ein. Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner für die meisten Automobilhersteller der Welt und hat sich auf die Entwicklung, den Bau und die Lieferung von marktführenden Antriebssystemen und fortschrittlichen E-Antriebstechnologien spezialisiert.

Das Unternehmen ist weltweit führend bei Seitenwellen, und acht von zehn der weltweit meistverkauften Autos außerhalb Chinas verwenden seine Seitenwellentechnologie. Das erste eDrive-System von GKN Automotive wurde vor über 20 Jahren in ein Serienfahrzeug eingebaut; heute werden weltweit über zwei Millionen elektrifizierte Fahrzeuge mit dieser Technologie angetrieben.

GKN Automotive ist Teil der Dowlais Group plc, einem auf den Automobilsektor spezialisierten Maschinenbaukonzern.

https://www.gknautomotive.com

