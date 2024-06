Dassault Systèmes : Valeo s'associe à Dassault Systèmes pour accélérer la digitalisation de sa R&D

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 11 Juin 2024

Valeo s'associe à Dassault Systèmes

pour accélérer la digitalisation de sa R&D

Valeo va déployer la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes afin d'optimiser le développement de nouvelles technologies pour une mobilité plus sûre et plus durable.

Plus de 15 000 utilisateurs de Valeo dans différents domaines tels que la R&D, des achats ou la production seront connectés dans un écosystème virtuel doté de capacités de conception générative et de data science.

Le déploiement aidera Valeo à développer les technologies nécessaires pour rendre la voiture plus électrifiée, autonome et définie par logiciel. Il soutiendra également l'optimisation des dépenses en recherche et développement de l'entreprise.





Valeo, leader mondial des technologies de la mobilité, et Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annoncent aujourd'hui leur partenariat. Valeo s'appuiera sur les solutions industrielles « Global Modular Platform » et « Smart, Safe & Connected » de Dassault Systèmes, basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE, pour accélérer la transformation digitale des activités de recherche et développement du Groupe.

Valeo déploiera la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes auprès de plus de 15000 utilisateurs à travers le Groupe. Elle permettra de faciliter la gestion de la complexité croissante des produits et contribuera à l’offre de Valeo, un des leaders mondiaux en matière de solutions logicielles et d’équipements pour l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite et l'éclairage.

Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, les différentes équipes de Valeo pourront capitaliser sur les données existantes pour stimuler l'innovation et la prise de décision grâce à la mise à jour en continu sur la plateforme.

« Chez Valeo, nous sommes fiers d'être le partenaire clé de nos clients en matière d'innovation. Nos plus de 20.000 ingénieurs développent des solutions innovantes combinant équipements et logiciels et exploitant l'IA pour rendre la mobilité de demain plus sûre et plus durable. Nos activités de R&D sont à la pointe au niveau mondial. Grâce à notre partenariat avec Dassault Systèmes, nos équipes disposeront de solutions plus efficaces permettant une continuité numérique en soutien de ces activités. » , a déclaré Christophe Périllat, Directeur général de Valeo.

« L'industrie automobile est très compétitive et les entreprises s'efforcent continuellement de répondre à l'impératif de durabilité et de créer des expériences que les consommateurs

apprécient. Nous renforçons notre partenariat de longue date avec Valeo afin d'encourager cet esprit d'innovation et de soutenir sa transformation en une entreprise technologique pour l'industrie automobile", a déclaré Pascal Daloz, Directeur Général de Dassault Systèmes. « La création de nouveaux usages de mobilité et d'univers d'expériences nécessite des capacités éprouvées en matière de stylisme, d'électrification et de véhicules définis par logiciel. Notre plateforme 3DEXPERIENCE est ce facteur de différenciation. Elle exploite la puissance de l'IA générative pour connecter les modèles issus de la science aux données issues de l'expérience, tout au long du cycle de vie du véhicule. »

###

