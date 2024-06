Quantexa lance Q Assist, une nouvelle suite technologique d’IA générative sensible au contexte

HSBC fait partie des entreprises qui prennent part au programme Lighthouse de Quantexa destiné aux primo-adoptants

HSBC prévoit que la simplification de l’analyse et l’accélération des processus pourraient entraîner des gains de productivité significatifs au cours de la première année de déploiement

Q Assist combine la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa et l’IA générative pour améliorer les décisions des équipes commerciales, du service client et des équipes de conformité dans les services financiers, les TMT et les agences gouvernementales



LONDRES, 11 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lundi, sur la scène centrale du London Tech Week 2024, Quantexa, le leader mondial en solutions d’intelligence décisionnelle destinées aux secteurs public et privé, a lancé Q Assist, une suite technologique d’intelligence artificielle sensible au contexte qui aide les organisations à améliorer la prise de décision au sein des équipes de première ligne et des professionnels de l’information. Cette annonce témoigne des progrès réalisés dans le cadre de la feuille de route d’innovation de la plateforme de l’entreprise et intervient près d’un an après que Quantexa a détaillé un investissement significatif dans le secteur mondial de l’intelligence artificielle (IA) et a présenté Q Assist comme copilote autonome et agnostique pour les LLM (grands modèles de langage).

Avec la nouvelle suite technologique Q Assist, les clients de Quantexa seront en mesure de rendre l’IA générative opérationnelle afin d’obtenir des avantages transformationnels sans avoir à investir de manière significative dans une infrastructure, des outils et des ressources qualifiées supplémentaires.

Les équipes de première ligne et les professionnelles de l’information peuvent tirer parti de la puissance des copilotes, des données liées, de la capacité de graphe de connaissances de Quantexa et d’autres fonctionnalités de la plateforme d’intelligence décisionnelle pour améliorer la précision et la fiabilité des modèles d’IA générative qui interagissent avec toutes les données (structurées et non structurées), le contexte et les informations provenant de l’ensemble de l’organisation. En combinant les LLM avec le contexte riche de la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa, il est possible de mieux comprendre les données, d’ancrer les réponses de manière fiable, d’accroître les performances et la confiance, et de s’assurer que les équipes disposent des informations les plus exactes et les plus récentes en un seul endroit.

Assurer la réussite des clients à l’ère de l’IA

HSBC fait partie des organisations qui prennent actuellement part au programme Lighthouse destiné aux primo-adoptants. Chaque organisation participant au programme envisage d’utiliser Q Assist de plusieurs manières, notamment pour :

Simplifier les tâches d’analyse, d’enquête et de création de rapports pour les travailleurs de l’information et de la connaissance en vue de gagner en efficacité.

Réduire la dépendance aux équipes opérationnelles et de science des données pour les demandes de données ad hoc, afin de concentrer plus de temps aux tâches plus stratégiques.

Permettre aux équipes en contact avec les clients d’accéder aux données enrichies et aux informations dont elles ont besoin pour accroître les revenus et améliorer l’expérience des clients.

Permettre aux équipes d’une organisation de prendre des décisions fiables, traçables et d’accélérer l’amélioration des processus opérationnels.

BNY envisage actuellement de rejoindre HSBC au sein du programme Lighthouse. Quantexa a collaboré avec les participants au programme Lighthouse afin de prédire sur un, trois et cinq ans les retombées du déploiement de Q Assist au sein de leurs équipes en contact avec la clientèle, de science des données et d’investigation. Elle a constaté un gain de productivité quasi immédiat dans trois domaines essentiels : gain de temps et d’efficacité, identification de nouvelles opportunités et augmentation des taux de conversion.

HSBC prévoit que la démocratisation de l’analyse et l’accélération des processus dans ces domaines pourraient conduire à des gains de productivité dès la première année de déploiement. L’entreprise espère également faire gagner du temps à ses employés, ce qui leur permettra de se concentrer sur d’autres tâches stratégiques.

David Rice, Directeur de l’exploitation au niveau mondial, Commercial Banking chez HSBC, a déclaré : « Cette nouvelle solution peut améliorer l’efficacité et la précision de tâches complexes telles que les enquêtes de lutte contre le blanchiment d’argent et les stratégies commerciales, en fournissant des données fiables et des analyses contextuelles. L’introduction de l’analyse contextuelle et l’innovation permettra à HSBC de concentrer ses ressources de manière plus productive et, en fin de compte, d’aider ses clients. »

Quantexa estime qu’une institution financière mondiale de premier plan, disposant de trois niveaux de défense en matière de criminalité financière et de lutte contre la fraude, générant environ 15 000 alertes par mois, pourrait réaliser des gains d’efficacité et des économies considérables en déployant la suite technologique d’IA générative Q Assist :

Plus de 17 millions de livres sterling d’économies réalisées chaque année grâce à l’amélioration et à l’automatisation des processus d’enquête et de signalement en matière de criminalité financière et de fraude.



Le directeur de la technologie de Quantexa, Jamie Hutton, a déclaré : « Le principe d’ingénierie de Quantexa, qui consiste à élaborer des solutions pour proposer une valeur client maximale, a permis à nos clients de formuler des exigences pour Q Assist. Grâce au programme Lighthouse de l’entreprise destiné aux primo-adoptants, nous avons la chance de collaborer avec des leaders du secteur qui nous fournissent des informations précieuses tout au long de notre feuille de route. »

Eric Hirschhorn, Directeur des données chez BNY Mellon, a déclaré : « Nous nous réjouissons de voir Quantexa poursuivre ses innovations. Notre collaboration forte de plusieurs années nous a permis d’éliminer les silos de données et d’unifier nos données avec une précision inégalée. Dans le cadre de la prochaine phase de nos efforts d’innovation, nous envisagerons de permettre aux employés de première ligne de la banque d’utiliser l’IA générative afin d’exploiter en toute confiance les données et de gagner ainsi en efficacité. »

Comment fonctionne la nouvelle suite technologique d’IA générative Q Assist

La nouvelle suite technologique d’IA générative de Quantexa combinera la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa et l’IA générative grâce à une nouvelle couche d’intégration des données, d’un développeur d’invites et d’un copilote qui améliore la capacité des équipes à prendre des décisions commerciales cruciales.

Q Assist offre une IA fiable et extensible, ancrée dans la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa. Cela permet aux équipes non techniques de bénéficier des capacités stratégiques de la plateforme de Quantexa, y compris une base de données connectée, l’analyse des graphes, la modélisation et le scoring pour améliorer et automatiser la prise de décision. La suite technologique Q Assist est composée de trois éléments :

Couche d’intégration Q Assist : le centre névralgique de Q Assist. Il s’agit d’un cadre d’outils, de connecteurs et d’API conçu pour associer en toute sécurité la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aux LLM et aux systèmes d’IA conversationnelle prêts à l’emploi.

le centre névralgique de Q Assist. Il s’agit d’un cadre d’outils, de connecteurs et d’API conçu pour associer en toute sécurité la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aux LLM et aux systèmes d’IA conversationnelle prêts à l’emploi. Développeur d’invites Q Assist : une fonctionnalité extensible de gestion et de partage des invites qui s’intègre facilement aux outils d’ingénierie d’invites externes et aux frameworks, tels que Microsoft Azure Prompt Flow, Semantic Kernel ou AutoGen, afin de donner aux administrateurs le pouvoir de définir et de contrôler les invites et les réponses fondées sur des données contextuelles générées par la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa.

une fonctionnalité extensible de gestion et de partage des invites qui s’intègre facilement aux outils d’ingénierie d’invites externes et aux frameworks, tels que Microsoft Azure Prompt Flow, Semantic Kernel ou AutoGen, afin de donner aux administrateurs le pouvoir de définir et de contrôler les invites et les réponses fondées sur des données contextuelles générées par la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa. Copilot Q Assist : permet aux utilisateurs d’interroger des données volumineuses et disparates via une interface de langage naturel, de comprendre et de résumer des données, des idées et des résultats en temps réel, et d’automatiser les tâches de recherche, d’investigation et de création de rapports.



Aujourd’hui, l’entreprise met les fonctionnalités de la suite technologique d’intelligence générative Q Assist à la disposition d’un nombre limité de clients, avec une disponibilité publique plus large prévue pour le début de l’année 2025.

Pour en savoir plus sur la façon dont Quantexa aide les organisations à préparer leurs données à l’IA, ou pour télécharger le Total Economic Impact™ de la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa par Forrester et de commencer à mesurer le retour sur investissement de l’intelligence décisionnelle, rendez-vous sur https://www.quantexa.com/discover/ai/.

À propos de Quantexa

Quantexa est une entreprise de logiciels d’analyse, de données et d’IA, qui innove dans le domaine de l’intelligence décisionnelle afin de permettre aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables grâce à des données contextualisées. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en ressources réutilisables les plus fiables. Elle permet de relever des défis majeurs en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité, tout au long du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI commandée sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa a révélé que les clients ont enregistré un ROI de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 700 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant sur des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

