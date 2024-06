Dassault Systèmes : déclaration des opérations sur actions propres

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 11 juin 2024

DECLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES

(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 22 mai 2024)

Emetteur : Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)

Catégorie de titres : Actions ordinaires

Période : du 4 au 5 juin 2024

Les informations détaillées relatives à ces rachats (présentation agrégée et détail transaction par transaction) peuvent être consultées sur le site internet de Dassault Systèmes : https://investor.3ds.com/fr/regulated-information/permanent-information

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* Marché DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 4-juin-24 FR0014003TT8 337 544 37,1042 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 4-juin-24 FR0014003TT8 165 243 37,1767 DXE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 4-juin-24 FR0014003TT8 18 858 37,0657 TQE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 4-juin-24 FR0014003TT8 36 966 37,1329 AQE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 4-juin-24 FR0014003TT8 808 418 37,0117 DXE DASSAULT SYSTEMES 9695002I9DJHZ3449O66 4-juin-24 FR0014003TT8 429 348 37,0214 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 5-juin-24 FR0014003TT8 183 623 37,5005 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 5-juin-24 FR0014003TT8 20 000 37,7045 DXE

(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi

Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :

Dassault Systèmes, Service Relations Investisseurs, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex (France) – adresse e-mail : investors@3ds.com

