Papiers Tissu KP Inc. publie le résultat des votes des actionnaires pour l’élection des administrateurs

NON DESTINÉ À LA PUBLICATION AUX ÉTATS-UNIS OU

AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

MISSISSAUGA, Ontario, 11 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (“PTKP”) (TSX: KPT) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd’hui. Lors de cette assemblée, tous les candidats présentés à titre d’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de PTKP par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration, comme suit :

Nom

En faveur

Contre Nombre % Nombre % François Vimard 2 763 618 98,13 52 538 1,87 James Hardy 2 766 372 98,23 49 784 1,77 Sarah Kruger 2 734 438 97,10 81 718 2,90 John “Jay” Wright 2 759 986 98,01 56 170 2,00



Les actionnaires présents en personne ou par procuration à l’assemblée ont également approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l à titre d’auditeurs de PTKP (98,90 % des votes en faveur).

Les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée ont également approuvé une modification du règlement n° 3 de la société visant à réduire le quorum requis pour les réunions d’actionnaires (64,82 % de votes favorables).

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans Produits Kruger, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,8 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 2 800 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD (FSCMD C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

RENSEIGNEMENTS :

François Paroyan

Avocat et secrétaire général

Papiers Tissu KP inc.

Téléphone : 905 812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS :

Mike Baldesarra

Directeur, Relations avec les investisseurs

Papiers Tissu KP inc.

Téléphone : 905 812-6962

IR@KPTissueinc.com