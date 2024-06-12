Novotech 与港深创新及科技园有限公司 (HSITPL) 签署战略谅解备忘录

香港, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，它与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新型疗法的开发。Novotech 今天宣布与港深创新及科技园有限公司 (HSITPL) 签署了一份谅解备忘录 (MOU)。



该谅解备忘录旨在加强对新建约 87 公顷港深创新及科技园内的生物科技公司和其他社区公司的临床开发援助。在来自九个经济体的约 60 家合作伙伴中，Novotech 是受邀与 HSITPL 合作的 14 家国际公司之一。

Novotech 高级临床服务 Novotech 香港业务 总监 Chris Chong 出席了 HSITPL 举办的启动仪式，他表示，Novotech 很荣幸被选为 HSITPL 的合作伙伴。“该园区是一个创新科技中心，旨在推动新兴公司的增长，并为区域和全球经济做出重大贡献。Novotech 将与 HSITPL 合作，支持园区内的生物科技公司推进其各个阶段的临床开发项目。”

作为所讨论双方合作的一部分，Novotech 计划为园区内的社区公司提供咨询服务，并利用其专业知识加速园区内生物科技公司的临床试验开发。

HSITPL 计划与 Novotech 建立合作伙伴关系 ，协助园区内的社区公司在其历程中实现发展和增长，同时为 Novotech 在园区内建立研发中心提供便利和必要的支持和资源。

根据政府公告：

“在行政长官李家超、署理财政司司长黄伟纶和创新科技及工业局局长孙东教授的见证下，大约 60 家企业的代表在启动仪式上与 HSITPL 首席执行官马惟善签署了谅解备忘录，正式成为 HSITP 的合作伙伴，标志着园区进入运营阶段的重要里程碑。

李家超表示，“凭借其战略位置，该园区将成为深港科技创新合作区的一部分，成为超越我们与内地边界的 I&T（创新与科技）发展重点区域。随着园区即将开始进入运营阶段，它将与国家的发展融为一体，并推动国家的发展。香港将继续与深圳携手合作，制定各种创新的跨境便利措施，使园区内外的合作伙伴都能从中受益。”

孙东教授说，“今天就合作关系将与 HSITPL 签署 MOU 的 I&T 公司中，约四分之一来自海外，24 家公司是首次在香港开设或扩展业务。合作企业的多元化组合突显了香港作为国际城市的独特优势，对 HSITP 的发展及香港 I&T 产业投下了信心票。”

“要实现成为国际 I&T 中心的目标，政府、业界、学术、研究和投资各方面之间的协作努力至关重要。今天的仪式标志着我们为共同愿景所做的集体努力。”

合作区由 87 公顷的香港园区（即 HSITP）和 300 公顷的深圳园区组成，是广东、香港和澳门在第十四个五年规划下的主要合作平台之一。HSITP 将从西向东分两期建设。行政长官在 2022 年的施政报告中提出建议，探讨加快 HSITP 的发展并增强其功能。随着规划阶段的完成，HSITP 的第一期总建筑面积可达 100 万平方米，包含多个产业集群，旨在以不同的产业主题建立一个多元化的 I&T 生态系统，涵盖生命健康科技、人工智能、先进制造业，以及业界、学术和研究各方面。首批前三栋建筑将从 2024 年底开始陆续落成。香港特别行政区政府将继续支持 HSITP 的建设，以及 HSITPL 推进相关的租赁和招商引资工作，以期在“一国两制”的原则下，与深圳共同发挥合作区“一区两园”的优势。”

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新型疗法的开发。

Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

该公司提供全面的全套服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目中累积了丰富的经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端战略合作伙伴。