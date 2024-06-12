Novotech 與 Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park Limited (HSITPL) 簽署戰略合作備忘錄

香港, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，致力於與生物技術公司合作，加速各個階段先進和新型療法的開發。Novotech 今天宣佈與 Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park Limited (HSITPL) 簽署了一份合作備忘錄 (MOU)。



該合作備忘錄旨在加強對新建約 87 公頃港深創新及科技園內的生物科技公司和其他社區公司的臨床開發援助。在來自九個經濟體的約 60 家合作夥伴中，Novotech 是受邀與 HSITPL 合作的 14 家國際公司之一。

Novotech 高級臨床服務總監 Chris Chong Novotech 香港業務 出席了 HSITPL 舉辦的啟動儀式，他表示，Novotech 有幸被選為 HSITPL 的合作夥伴。「該園區是一個創新科技中心，旨在推動新興公司的成長，並且為地區及全球經濟做出重大貢獻。Novotech 將與 HSITPL 合作，支援園區內的生物科技公司推進各個階段的臨床開發項目。」

作為所討論雙方合作的一部分，Novotech 計劃為園區內的社區公司提供諮詢服務，並利用其專業知識加速園區內生物科技公司的臨床試驗開發。

HSITPL 計劃與 Novotech 建立合作夥伴關係 ，協助園區內的社區公司在歷程中實現發展和增長，同時為 Novotech 在園區內建立研發中心提供便利和必要的支援和資源。

根據政府公告：

「在行政長官李家超、署理財政司司長黃偉綸和創新科技及工業局局長孫東教授的見證下，大約 60 家企業的代表在啟動儀式上與 HSITPL 行政總裁馬惟善簽署了合作備忘錄，正式成為 HSITP 的合作夥伴，標誌着園區進入營運階段的重要里程碑。

李家超表示，『憑藉其戰略位置，該園區將成為深港科技創新合作區的一部分，成為超越我們與內地邊界的創新與科技（I&T）發展重點區域。隨着園區即將開始進入營運階段，它將與國家的發展融為一體，並推動國家的發展。香港將繼續與深圳攜手合作，制定各種創新的跨境便利措施，使園區內外的合作夥伴都能從中受益。』

孫東教授說，『今天就合作關係將與 HSITPL 簽署合作備忘錄 的創新與科技公司中，約四分之一來自海外，24 家公司是首次在香港開設或擴展業務。合作企業的多元化組合突顯了香港作為國際城市的獨特優勢，對 HSITP 的發展及香港創新與科技產業投下了信心票。』

『要實現成為國際創新與科技中心的目標，政府、產業、 學術、 研究和投資各方面之間的協作努力至關重要。今天的儀式標誌着我們為共同願景所作出的集體努力。』

合作區由 87 公頃的香港園區（即 HSITP）和 300 公頃的深圳園區組成，是廣東、香港和澳門在第十四個五年規劃下的主要合作平台之一。HSITP 將從西向東分兩期建設。行政長官在 2022 年的施政報告中提出建議，探討加快 HSITP 的發展並增強其功能。隨着規劃階段的完成，HSITP 的第一期總建築面積可達 100 萬平方米，包含多個產業集群，旨在以不同的產業主題建立一個多元化的創新與科技生態系統，涵蓋生命健康科技、人工智能、先進製造業，以及產業、 學術、 研究各方面。首批前三棟建築將於2024 年底開始陸續落成。香港特別行政區政府將繼續支援 HSITP 的建設，以及 HSITPL 推進相關的租賃和招商引資工作，以期在『一國兩制』的原則下，與深圳共同發揮合作區『一區兩園』的優勢。」

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，專注於與生物技術公司合作，加速在各階段開發先進的新型療法。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力獎」、「2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎」、自 2006 年以來的「亞太地區合同研究組織年度公司獎」等。

Novotech 提供全面的服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並擁有 5,000 多個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球設有 34 個辦公地點和一支超過 3,000 人的專業團隊，是值得信賴的首選端到端戰略合作夥伴。