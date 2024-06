Viridien attributaire d’un important contrat d'imagerie sismique en Algérie

Paris, France – le 12 juin 2024

Viridien, anciennement CGG, annonce ce jour avoir été sélectionné par le Groupement Berkine, une co-entreprise entre Sonatrach, Occidental Petroleum et d'autres partenaires internationaux, pour l'imagerie sismique d'une étude à haute densité de 3 400 km² en cours d'acquisition sur les blocs B404a et B208 du bassin de Berkine, dans l'est de l'Algérie.

Pour apporter aux clients de nouvelles informations sur le sous-sol et, en particulier, pour augmenter la résolution de la structure géologique fine et faillée de cette zone, Viridien dédiera une équipe de scientifiques de son centre d'imagerie en France. Ces derniers s’appuieront notamment sur les dernières technologies avancées d’imagerie de Viridien et sur leur expérience inégalée dans la réussite de projets similaires d’imagerie sismique terrestre vastes et ultra-denses au Moyen-Orient.

Peter Whiting, EVP, Geoscience, Viridien, a déclaré : « Viridien a été sélectionné pour mener à bien ce projet de premier plan en raison de son développement continu de technologies d'imagerie de pointe et de ses puissantes capacités de calcul haute performance. Ceci, associé à notre longue expérience en Algérie, qui remonte aux années 1950, à notre connaissance géologique approfondie du bassin de Hassi Messaoud et à la réussite récente d'une série de projets de retraitement dans le pays, fait de Viridien le partenaire privilégié pour livrer les meilleures images possibles du sous-sol nécessaires à la prise de décisions critiques pour le bon développement des champs. »

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

