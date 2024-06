Crossject nomme Dan Chiche, MD au poste de Directeur Médical Amérique du Nord

Dr Chiche mettra à profit sa vaste expérience en matière de développement de médicaments aux États-Unis et à l'international et de valorisation de produits médicaux ;

Renforcera l'équipe dirigeante ainsi que la présence de la société en Amérique du Nord ; et

Contribuera aux processus d’enregistrements réglementaires de ZEPIZURE ® aux États-Unis en 2025.





Dijon, France, 12 juin 2024, 7h30 CET Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), société pharmaceutique de spécialités en phase avancée de développement clinique et réglementaire de ZEPIZURE®, traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques basé sur l’auto-injecteur sans aiguille primée ZENEO®, annonce la nomination de Dan Chiche MD, cadre chevronné dans le domaine des sciences de la vie, spécialiste des affaires médicales et de la recherche clinique, au poste de Directeur Médical Amérique du Nord.

Pendant vingt ans, Dr Chiche a accumulé de nombreux succès en tant que cadre supérieur pour des sociétés pharmaceutiques de premier plan telles que Glaxo et Bristol Myers Squibb et dans l’accompagnement de plusieurs sociétés de biotechnologie. Dr Chiche a participé à de nombreux projets de développements cliniques pivotaux de médicaments dans plusieurs domaines notamment les maladies infectieuses, le VIH, l'hépatite, la grippe, l'oncologie, la polyarthrite rhumatoïde, l'hypertension, le diabète, la BPCO et l'asthme.

« Je suis ravi d'accueillir Dan Chiche au sein de l'équipe Crossject en tant que nouveau Directeur Médical pour l’Amérique du Nord, à l’approche de plusieurs étapes importantes transformantes pour notre société et dans le traitement d'urgence de personnes souffrant de crises d'épilepsie. La vaste expertise de Dan dans la recherche et le développement clinique en Amérique du Nord nous sera précieuse dans le cadre du lancement de ZEPIZURE ®, notre traitement d'urgence sans aiguille innovant dans la prise en charge des crises d'épilepsie. Cette nomination renforce notre solide équipe dirigeante internationale ainsi que notre empreinte aux États-Unis, dans la continuité du bon déroulement de nos demandes d’autorisation de mise sur le marché de ZEPIZURE® aux États-Unis prévues pour 2025 », a déclaré Patrick Alexandre, Directeur Général de Crossject.

Le Dr Chiche a été le Directeur Général et le Directeur Médical de Kompas Medical Services, un cabinet de conseil spécialisé depuis 2006 dans la recherche clinique, le développement de médicaments et les affaires médicales, et dans lequel Dr Chiche continuera dans des fonctions executives. Il a commencé sa carrière chez Glaxo et a occupé des postes de direction chez Bristol Myers Squibb et d’autres sociétés biotechnologiques pertinentes comme Cytovia, Acasti et 35Pharma. Il est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université Paris-Saclay, avec une formation complémentaire en biostatistique et en administration d’entreprise. Le Dr Chiche jouit d’une riche expérience en soins intensifs et en médecine d'urgence et a suivi une formation intensive en gestion pré-hospitalière d’urgence en tant qu'ancien médecin de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.

« Crossject est à un stade palpitant de son développement en tant que société pharmaceutique de spécialités à part entière et a réalisé des avancées dans la mise sur le marché de son produit phare ZEPIZURE®. ZEPIZURE® sera bientôt en mesure d’améliorer la vie des patients épileptiques nécessitant un traitement d'urgence, en réduisant les délais d'administration à la bonne dose. Je me réjouis à l’idée de travailler en étroite collaboration avec l'équipe et de pouvoir m’appuyer sur mon expérience dans le secteur et dans les produits médicaux afin de contribuer à leur autorisation de mise sur le marché et leur lancement de manière effective, et de poursuivre le développement du portefeuille de produits Crossject, conçus à partir de sa technologie sans aiguille unique », a déclaré Dan Chiche, Directeur Médical Amérique du Nord de Crossject.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com ) est une société pharmaceutique de spécialités exploitant sa technologie d’auto-injecteur sans aiguille primée ZENEO®. Crossject est aujourd’hui impliquée dans le développement clinique et règlementaire avancé de ZEPIZURE®, son traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques, pour lequel elle a remporté un contrat* de 60 millions de dollars auprès de l’autorité américaine Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). La plateforme ZENEO®, au potentiel d’applications larges, a été conçu pour permettre aux patients ou leurs aidants non-professionnels de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour les traitements d'urgence des chocs allergiques et des insuffisances surrénales, et pour d’autres applications d’urgence.

* Enregistré sous le numéro 75A50122C00031, ce contrat a été signé avec la BARDA, qui relève du Bureau du Secrétaire adjoint à la préparation et à l’intervention (ASPR), au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS).

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Investisseurs

Natasha Drapeau

Cohesion Bureau

+41 76 823 75 27

natasha.drapeau@cohesionbureau.com



Média

Sophie Baumont

Cohesion Bureau

+33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com





