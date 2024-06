MY.GAMES dévoile son nouveau label d’édition, Knights Peak Interactive

AMSTERDAM, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MY.GAMES, développeur et éditeur de jeux vidéo de premier plan dont le siège est basé à Amsterdam, annonce le lancement de son nouveau label d’édition, Knights Peak Interactive, qui se concentre sur les jeux pour PC et les consoles haut de gamme. Dirigé par les vétérans de l’industrie Eugenio Vitale, Mario Gerhold, et Jan-Eric Lauble, Knights Peak Interactive a pour objectif de magnifier les expériences de jeu grâce à un portefeuille diversifié de jeux captivants. L’engagement du label en faveur de la qualité, de la créativité et de l’engagement des joueurs lui permet de se démarquer dans un secteur en constante évolution.

Elena Grigorian, PDG de MY.GAMES : « Au fil des ans, MY.GAMES a acquis une grande expertise dans le domaine de la publication free-to-play pour les jeux mobiles, PC et consoles, tant en interne qu’en externe. Conformément à notre engagement envers nos joueurs et nos partenaires de proposer les meilleures expériences de jeu, nous allons étendre notre expertise et renforcer nos forces d’édition dans le segment buy-to-play en pleine expansion. Je suis fière d’annoncer que nous avons réuni une très solide équipe d’experts pour le lancement du label d’édition Knights Peak et je suis ravie d’accueillir tous nos nouveaux associés et joueurs au sein de notre communauté. »

Eugenio Vitale, directeur de Knights Peak Interactive, partage son enthousiasme : « Nous nous embarquons pour un voyage incroyable. Knights Peak représente la fusion de la passion, du talent et de la créativité sans limite. Notre équipe se consacre à aider les studios, qu’ils soient bien établis ou émergents, à atteindre de nouveaux sommets sur les marchés mondiaux et dans le développement des marques. Nous considérons les jeux comme des portails vers des histoires immersives, offrant aux joueurs une multitude d’aventures dans un environnement convivial. »

Knights Peak Interactive a d’ores et déjà signé des contrats d’édition initiaux, ce qui lui permet de disposer d’un portefeuille comprenant actuellement cinq jeux :

La sélection

● Starship Troopers: Extermination est un jeu de tir de science-fiction à la première personne palpitant qui se déroule dans l’univers emblématique de Starship Troopers. Développé par Offworld Industries, le jeu plonge les joueurs dans des combats intenses contre des envahisseurs arachnides. Date de lancement sur PC/consoles : le 11 octobre 2024.

● Nikoderiko: The Magical World est un charmant jeu de plateforme mettant en scène d’adorables mangoustes dans une aventure magique. Développé par VEA Games, il promet des moments chaleureux et un gameplay passionnant. Date de lancement sur PC/consoles : fin 2024.

● Mandragora est un jeu dans lequel les joueurs deviennent de puissants inquisiteurs, lèvent le voile sur des mystères, affrontent des créatures mythiques et façonnent leur destin. Développé par Primal Game Studio, il invite les joueurs dans un monde médiéval-fantastique sombre où de terribles dangers côtoient de puissantes forces magiques. Date de lancement sur PC, Playstation5 et Xbox Series X|S : fin 2024.

Retour au catalogue

● Pathfinder: Kingmaker est un RPG classique invitant les joueurs à explorer et à conquérir les Terres volées, et à prendre part à une histoire passionnante et à des combats tactiques. Développé par Owlcat Games, il est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One.

● Blast Brigade est un jeu d’action-aventure explosif sur PC/console combinant exploration Metroidvania, combats palpitants et scénario humoristique. Développé par MY.GAMES, il est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One X|S, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

D’autres actualités et mises à jour relatives à Knights Peak Interactive seront bientôt disponibles à l’adresse suivante : https://www.knightspeak.com.

