C’est la saison des animaux les plus mignons sur la Colline du Parlement - Annonce des gagnants du 2e concours annuel « Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement »

TORONTO, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

La saison des animaux mignons bat son plein sur la Colline du Parlement et l’Institut canadien de la santé animale est fier d’annoncer les gagnants de son 2e concours annuel « Les animaux les plus mignons sur la Colline du Parlement ».

Des parlementaires, des employés et des membres de la Tribune de la presse sur la Colline du Parlement ont soumis plus de 105 candidatures pour le concours de cette année, avec des photos et des histoires étonnantes sur leurs animaux de compagnie adorés. Notre distingué jury a ensuite réduit les choix aux dix animaux de compagnie ayant obtenu le plus grand nombre de votes dans chaque catégorie, puis le vote a été ouvert au public. Les finalistes ont déployé tous leurs efforts et créé leurs propres campagnes pour « faire sortir le vote ». Au total, plus de 8 800 votes ont été exprimés en faveur des trente animaux de compagnie finalistes dans les trois catégories très chaudement disputées.

« L’ICSA remercie vivement tous ceux qui ont contribué à faire du concours de cette année un succès retentissant, qu’il s’agisse de notre estimé jury ou de tous les participants, le public qui a voté et les sympathisants qui ont aidé à faire passer le message. Nous avons hâte de présenter ce concours de nouveau en 2025 et au-delà, et je suis certaine que la compétition sera encore plus féroce (et plus mignonne)! », a déclaré la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’ICSA.

Hier soir, le vice-président de la Chambre des communes et président des comités pléniers, Chris D’Entremont, s’est joint à l’ICSA à la Brasserie Métropolitain (qui, en passant, accepte les animaux de compagnie), au centre-ville d’Ottawa, pour dévoiler les animaux les plus mignons de la Colline du Parlement en 2024, soit :

Le chien le plus mignon : Walnut



Walnut est un grand défenseur de la démocratie, un solliciteur chevronné et une célébrité dans sa communauté, grâce à sa gentillesse, son acceptation et son affection pour tous ceux qu’il rencontre. Il est un fervent défenseur de l’égalité des droits pour toutes les créatures à pattes. En outre, il adore les cuisines variées et les siestes de l’après-midi.

Le chat le plus mignon : Tabasco



Tabasco, un hommage à la sauce rouge omniprésente, reflète l’esprit fougueux qu’elle possède sous sa douce apparence. Nommée par une petite amie qui a cru bon de baptiser tous les plats, des œufs jusqu’aux macaronis, avec ce condiment épicé, Tabasco incarne elle-même une chaleur et une douceur qui la rendent attachante pour tous ceux qui croisent son chemin. L’affection de Tabasco ne connaît pas de limites et sa présence est une source constante de réconfort.

Je ne saurais passer sous silence ses yeux espiègles et toujours attentifs qui vous suivent dans une pièce. Et avec un ronronnement qui ressemble à celui d’un bateau à moteur, nous voici 14 ans plus tard avec une chatte en aussi bonne santé qu’elle ne l’a jamais été.

Autre animal le plus mignon : Bernard

Mon nom est Bernard, et mes pronoms sont : ils/eux. Je ne suis qu’un bon vivant parmi d’autres, à la recherche d’une boisson gratuite et de quelques canapés au Met. Retrouvez-moi sur la terrasse.

Le concours de l’ICSA « Les animaux de compagnie les plus mignons de la Colline du Parlement » sera de retour en 2025, encore plus attrayant et plus intéressant. Certains animaux parlementaires seraient déjà en train de constituer des équipes de stratèges et de directeurs de campagne afin de mettre au point une solide plateforme politique pour assurer leur succès pour le du concours de l’année prochaine.

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource :

Eleanor Hawthorn, Directrice des communications

437-253-1667 ext, 105 ehawthorn@cahi-icsa.ca

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4a4ac6d-1b0a-470f-a9b1-e411aeca8a7c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa8e8773-db24-4e64-9775-77a239f3b5a0/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f9d8d3a-8e01-48c5-8696-fdf8e2c69c31/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9d890a0-1187-4378-8dfc-341fc70729ac/fr