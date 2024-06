DeFi Technologies kündigt Einführung von Core Chain Validator Node zur Teilnahme an Netzwerkkonsens und Staking an und setzt 1.498 BTC ein

Einführung eines Core Chain Validator Nodes: DeFi Technologies hat als Teil seines Geschäftsbereichs DeFi Infrastructure einen unabhängigen Validator Node auf der Core Chain eingerichtet.



TORONTO, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralen Finanzwesen schließt, freut sich bekanntzugeben, dass es einen Core Chain Validator Node eingerichtet hat, der als unabhängiger Validierer für das Netzwerk fungiert. Die Einführung des Knotens ist Teil des Geschäftsbereichs DeFi Infrastructure des Unternehmens und trägt zur Mission der dezentralen Finanzen bei. Das Unternehmen wird außerdem 1.498 BTC auf der Core Chain einsetzen.

Diese Initiative folgt auf die strategische Zusammenarbeit zwischen DeFi Technologies und der Core Foundation, die Anfang des Jahres am 15. Mai 2024 angekündigt wurde und zunächst auf die Entwicklung innovativer börsengehandelter Bitcoin-Produkte („ETPs“) abzielt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden bahnbrechende Produkte wie Yield Bearing BTC ETP von Valour und ein neuartiges CORE ETP lanciert, das die einzigartigen Blockchain-Funktionen der Core Chain nutzt, um Renditechancen durch den Einsatz von BTC zu eröffnen.

Die Core Chain ist eine hochmoderne, mit Bitcoin betriebene, EVM-kompatible Blockchain, die Bitcoin-Miner und BTC-Staker im Austausch gegen Prämien in ihre Sicherheit einbezieht. Validatoren sind eine grundlegende Komponente des Core-Konsensmechanismus, Satoshi Plus-Konsens, der für die Validierung von Transaktionen und die Erzeugung von Blöcken im Core-Netzwerk verantwortlich ist.

Durch die Verarbeitung von Transaktionen und die Teilnahme am Konsensverfahren wird DeFi Technologies das Wachstum und die Leistung des Core Chain-Netzwerks unterstützen. In Verbindung mit dem Einsatz der Nodes kann DeFi Technologies Prämien für die Sicherung von Transaktionen auf der Core Chain erhalten. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Inc. mit einem Einsatz von 1.498 BTC und erhält dafür Staking-Prämien.

Aufgrund der einzigartigen Natur des Satoshi-Plus-Konsens der Core Chain ist das Bitcoin-Staking nicht verwahrungspflichtig, so dass jeder Bitcoin-Inhaber durch das Staking seiner Bitcoin-Token Rendite erzielen kann, ohne die Verwahrung aufzugeben.

„Wir freuen uns, mit der Einführung unseres Core Chain Validator Node einen bedeutenden Schritt nach vorn zu machen“, so Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Diese Initiative unterstreicht nicht nur unser Engagement für das dezentrale Finanzökosystem, sondern stärkt auch unsere strategische Partnerschaft mit der Core Foundation. Mit dem Einsatz von 1.498 BTC und der Teilnahme am Netzwerkkonsens bringen wir unsere Mission voran, die traditionelle Finanzwelt mit innovativer Blockchain-Technologie zu verbinden und dabei insbesondere das Potenzial von Bitcoin zu nutzen. Dieser Ansatz bietet unseren Anlegern ein einzigartiges Engagement in Bezug auf Rendite und Wachstum im Bereich der digitalen Vermögenswerte.“

Über Core

Core ist eine Bitcoin-betriebene und EVM-kompatible Layer-One-Blockchain, die Bitcoin-Finanzen zum Leben erweckt, mit dem ersten verwahrungspflichtigen BTC-Staking-Protokoll und dem weltweit ersten ertragsorientierten BTC-ETP mit Valour. Core ist die am stärksten auf Bitcoin ausgerichtete EVM-Blockchain mit ca. 50 % der Bitcoin-Mining-Hash-Power, die zur Sicherheit des Netzwerks beiträgt, und über 2.800 BTC sind im Austausch für die Freischaltung von Bitcoin-Nutzen und -Prämien eingesetzt. Dieser Durchbruch hat eine riesige Community von 2,3 Mio. Twitter-Followern und 265.000 Discord-Mitgliedern hervorgebracht, die sich in Millionen von Core-Adoptern verwandelt hat – über 18 Mio. einzigartige Adressen und 256 Mio. Transaktionen seit dem Start des Mainnets im Januar 2023.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (Decentralized Finance, DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Werden Sie Teil der DeFi Technologies Community auf LinkedIn und Twitter und besuchen Sie https://defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin über ihr traditionelles Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs für Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, die 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking umfasst, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs auf digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst die ETPs Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind.

Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen möchten oder Aktualisierungen und Finanzinformationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Einführung eines Core Chain Validator Nodes, das Einsetzen von BTC innerhalb der Core Chain, die Entwicklung und Notierung zukünftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Valour-Produkte durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

(323) 537-7681