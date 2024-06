Communiqué de presse

Pluxee signe un accord pour l’acquisition de Cobee, un acteur digital espagnol innovant des avantages aux salariés

Acquisition à 100% de Cobee, un acteur espagnol digital native en forte croissance disposant d’une offre multi-avantages et d’une technologie de pointe

Renforcement du positionnement de Pluxee sur le marché espagnol fortement sous-pénétré et en pleine croissance, ainsi que des capacités technologiques du Groupe à l’échelle mondiale

Opération intégralement financée par des ressources disponibles

Impact neutre sur l’EBITDA récurrent et le Flux de trésorerie disponible la première année, puis contribution positive attendue dès la deuxième année sur la marge d’EBITDA récurrent et le Résultat net

Première étape du déploiement de la stratégie de fusions et acquisitions de Pluxee dans le cadre de son plan stratégique de croissance





Paris : 12 juin 2024 // Pluxee (le « Groupe »), un acteur majeur international sur le marché des avantages et de l’engagement des salariés, annonce aujourd’hui avoir signé un accord pour acquérir 100% de Cobee, un acteur digital native espagnol des avantages aux salariés. Cette acquisition permet à Pluxee de marquer le premier jalon de sa stratégie de fusions et acquisitions, disciplinée et ciblée, dans le cadre de son plan stratégique de croissance. L’opération est soumise à l’approbation des autorités réglementaires espagnoles.

Cobee, un acteur espagnol en forte croissance dans le domaine des avantages aux salariés, est également présent au Portugal et au Mexique. La société sert plus de 1 500 clients et 100 000 consommateurs salariés à travers une large offre multi-avantages, qui comprend plus de 12 produits tels que les titres restaurant, la formation, l’assurance santé et l’assurance vie, le bien-être physique, et des remises pour les salariés, entre autres. La technologie modulaire de pointe développée par Cobee a été essentielle à ce succès, permettant une croissance exponentielle depuis son lancement en 2019. L’entreprise devrait enregistrer sur l’exercice 2024 une croissance organique de +100% par rapport à l’année précédente. Le potentiel indéniable de Cobee a très tôt été reconnu, la société ayant notamment remporté la première place dans l’Open Talent 2019 de BBVA, le plus grand concours fintech au monde.

Avec plus de 330 000 consommateurs salariés, Pluxee est un acteur de premier plan sur le marché espagnol des avantages et de l’engagement des salariés. La combinaison des talents, compétences et technologies de Pluxee et de Cobee permettra de déployer la solution la plus complète, la plus compétitive et la plus attrayante sur les marchés espagnol et mexicain, tout en élargissant la gamme d’avantages du Groupe et en renforçant ses capacités technologiques.

Du fait de son profil de forte croissance, l’acquisition de Cobee devrait avoir un impact neutre sur l’EBITDA récurrent et le Flux de trésorerie disponible du Groupe la première année, puis contribuer positivement dès la deuxième année à la marge d’EBITDA récurrent et au Résultat net, l’amélioration rapide de la rentabilité étant alimentée par la croissance du chiffre d’affaires et les synergies opérationnelles. L’opération devrait être intégralement financée sur ressources disponibles, avec un impact limité sur l’effet de levier.

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a commenté :

« L’acquisition de Cobee représentera une étape importante pour Pluxee, qui permettra au Groupe de renforcer sa position sur le marché espagnol des avantages aux salariés, à la fois sous-pénétré et en pleine croissance. Nous sommes impressionnés par la performance de Cobee depuis sa création, soutenue par son offre multi-avantages centrée sur le consommateur, et sa technologie de pointe, que nous exploiterons pour libérer le potentiel de nos clients, notamment auprès des petites et moyennes entreprises.

Nous nous réjouissons d’accueillir Cobee au sein de Pluxee. Borja Aranguren Co-fondateur et Directeur Général de Cobee et Ignacio Travesí Co-fondateur et Directeur commercial sont des entrepreneurs qui partagent notre ambition de déployer le fort potentiel du marché des avantages aux salariés. Les équipes de Cobee ont démontré leur solide expertise technologique et leur fort dynamisme commercial. Je suis convaincu qu’en joignant leurs efforts à ceux des équipes hautement performantes de Pluxee, nous allons accélérer notre trajectoire de croissance et offrir une proposition unique à nos clients, consommateurs, commerçants et partenaires. »

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 31 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : https://www.pluxeegroup.com

À propos de Cobee

Cobee est une start-up espagnole qui accompagne les entreprises dans la gestion des avantages et de la rémunération de leurs salariés via une plateforme numérique centralisée. Son puissant outil SaaS réduit considérablement les tâches administratives et améliore l’image de marque employeur des entreprises clientes. En retour, les salariés peuvent accéder et profiter de tous les avantages en toute flexibilité, en un seul et même endroit et avec une seule carte, ce qui se traduit par des taux d’utilisation et d’adhésion sans précédent.

Depuis sa création en 2019 par Borja Aranguren, Ignacio Travesí et Daniel Olea, Cobee a été soutenue par des fonds de capital-risque renommés à travers plusieurs tours de financement. Elle a étendu ses opérations espagnoles au Portugal et au Mexique. Aujourd’hui, la société compte plus de 180 employés, et sert plus de 1 500 entreprises clientes avec plus de 100 000 consommateurs.

Pour plus d’informations : www.cobee.io

