Planisware publie sa première

Déclaration de Performance Extra-Financière

Paris, France, 13 juin 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui la publication de sa première Déclaration Performance Extra-Financière (DPEF) au titre de l’exercice 2023 afin de dresser un bilan des actions concrètes en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) déployées par l’ensemble du Groupe. Cet exercice de transparence permet à chacun de mesurer l’engagement du Groupe sur les sujets sociaux, sociétaux et environnementaux et ses progrès.

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a commenté : « Je suis fier d'annoncer la publication de notre première Déclaration de Performance Extra-Financière. Cette publication souligne notre engagement en termes de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Chez Planisware, nous sommes convaincus que la transparence et la responsabilité sont essentielles pour bâtir une relation de confiance avec nos investisseurs, nos clients et l’ensemble de nos parties prenantes. Ce rapport reflète nos efforts et nos progrès dans la création de solutions logicielles innovantes tout en promouvant des pratiques durables et éthiques. Nous nous engageons à continuer sur cette voie, à innover avec intégrité et à contribuer positivement à notre planète et à nos communautés »

En 2023, Planisware a continué d’exécuter son ambitieuse feuille de route en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). A l’avenir, Planisware envisage de renforcer sa stratégie RSE et anticipe notamment son prochain passage à la CSRD, nouveau dispositif de reporting extra-financier, afin d’améliorer davantage sa transparence en termes de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Environnement

La croissance continue de Planisware et son recours à des infrastructures numériques l’amènent à vouloir réfléchir aux moyens de conserver un impact limité sur l’environnement, qui s’exprime notamment par la maîtrise de son empreinte carbone. Dans ce cadre, le Groupe a conduit pour la deuxième année consécutive une évaluation de son empreinte carbone selon la méthodologie reconnue du GHG Protocol sur les scopes 1, 2 et 3.

Les émissions de CO2eq totales 2023 reportées par Planisware (7 392 tonnes de CO2eq) affichent une baisse relative, tant par employé (-6%) que par million d’euros de chiffre d’affaires (-2%). Cette dynamique positive démontre que les actions mises en œuvre par le Groupe sont efficaces et permettent de faire baisser, en intensité, les émissions de gaz à effet de serre du Groupe. Ces résultats reposent sur les différents plans d’actions mise en œuvre pour maîtriser l’empreinte carbone visant en particulier les dimensions suivantes :

Efficacité énergétique des bâtiments

Consommation des centres de données

Politique de voyages

Organisation des évènements internes

Déplacements domicile-travail

Performance des services

Allongement de la durée de vie des consommables et équipements

Sensibilisation et engagement des employés

Au-delà de maîtriser et limiter l’empreinte carbone du Groupe, Planisware met en œuvre des plans d’actions portant sur des dimensions telles que le recyclage des déchets et l’économie circulaire ou diverses actions en amont de la chaine de valeur, afin de conserver un impact environnemental global limité.

Par ailleurs, Planisware a choisi d’inscrire les achats responsables au cœur de sa stratégie d’entreprise. Pour inclure les enjeux sociaux et environnementaux dans ses préoccupations et décisions d’achats, le Groupe applique sa politique d’achats responsables. Celle-ci a pour ambition d’établir des procédures et consignes claires en matière d’achat, à destination des sous-traitants et employés, afin de garantir l’éthique et le respect des droits humains en amont de sa chaine de valeur.

A l’avenir, Planisware entend continuer dans cette voie et prévoit notamment l’élaboration d’une stratégie de décarbonation à soumettre à l’organisme indépendant et reconnu Science Based Target initiative (SBTi) et une réponse à l’agence de notation Carbon Disclosure Project (CDP). Ce double engagement témoigne de l’importance des sujets environnementaux dans la stratégie du Groupe.

Planisware a également choisi de renforcer la thématique d’achats responsables, notamment via la signature de la Charte de Développement Durable pour les Fournisseurs du Groupe et au moyen d’une formation des employés acheteurs prévue en 2024.

Social

Une des clés du succès de Planisware repose dans sa gestion des ressources humaines. Le Groupe considère donc l’attractivité et la rétention des talents comme un enjeu majeur avec une forte conviction que le maintien d’un cadre de travail agréable et chaleureux, à même de permettre l’expression du plein potentiel de chacun, et où ses employés sont valorisés à leur juste valeur, est un enjeux clé en termes d’attractivité et de rétention des talents.

Les plans d’actions en termes sociaux visent en particulier les dimensions suivante :

Approche stratégique du recrutement

Mise en lumière de la Proposition de Valeur pour les Employés

Développements de carrière

Satisfaction au travail

Management par l’exemple avec des comportements exemplaires

Équilibre vie professionnelle – vie personnelle

Parmi ses réalisations 2023, Planisware s’est à nouveau vu attribuées le label « Best Workplaces in Tech 2023 » en France, avec un score de 81% correspondant au score moyen des meilleures entreprises françaises de la catégorie, fourni par l’institut Great Place to Work®.

A l’avenir, en plus de maintenir un taux d'attrition faible (12% en 2023) et un taux d’attractivité en adéquation avec les besoins du Groupe, Planisware entend maintenir un Trust Index® élevé, supérieur ou au moins égal à l'indice de référence fourni par l'institut Great Place to Work®, et des taux de fréquence et de sévérité des accidents professionnels les plus bas possibles.

Gouvernance

Comme tout éditeur de logiciel, Planisware est amené à héberger et traiter de vastes quantités de données, les siennes comme celles de ses clients. Le recours au Cloud ainsi qu’à des solutions de tierces parties, mais aussi l’intensification et la sophistication perpétuelle des menaces amènent le Groupe à considérer la sécurité de l’information et la confidentialité des données comme une priorité. Fort de son bilan en la matière depuis 1995, l’entreprise a toujours mis la sécurité de son système et de son infrastructure informatique au centre de ses préoccupations. Celle-ci est d’autant plus primordiale pour Planisware qu’elle représente son engagement constant à fournir à ses clients un service de haute qualité et résilient, en toutes circonstances. Face aux actions malveillantes, Planisware met en œuvre sa politique générale de sécurité des systèmes d’information basée sur les standards ISO 27001, ISO 27002 et SOC2 et déploie des plans d’actions exhaustifs et exigeants.

Planisware s'engage à allouer des ressources budgétaires et humaines suffisantes pour garantir la sécurité de ses systèmes d’information. Le budget sécurité du Groupe est régulièrement mis à jour, ainsi que les compétences des ressources humaines concernées. Cela sera mesuré au travers du maintien de la certification ISO 27001 et de l’absence de violations de données de personnelles confirmées, ainsi que l’atteinte (ou le maintien) des ratios de 100% en termes de % d’employés formés à la cybersécurité, % des centre des données hébergeant les serveurs du Groupe qualifiés comme résilients, et % des données de clients sauvegardées sur datacenters passifs.

