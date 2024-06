Contact presse :

Equigy signe un accord à long terme avec Capgemini pour développer un système énergétique plus durable et plus efficace en Europe

La nouvelle plateforme optimisera la demande et la fourniture d’énergie en mettant à contribution de plus petites sources d’énergie décentralisées.

Paris, 13 juin 2024 – Capgemini a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord à long terme avec Equigy pour développer un nouveau système énergétique décentralisé permettant de gérer plus efficacement l’offre et la demande d’électricité en Europe. La plateforme d’équilibrage de la demande1 (crowd balancing platform ou CBP) est une interface standardisée et fiable d’agrégation de données pour des petites sources d’énergie2 distribuées, flexibles et plus efficaces, qui soutiennent la transition vers une économie bas-carbone.

Equigy est une plateforme paneuropéenne lancée par six grands gestionnaires européens de réseaux de transport d’électricité (GRT) — Austrian Power Grid, TenneT Germany, TenneT Netherlands, Terna, TransnetBW, et Swissgrid. Les sources d’énergie renouvelables, comme les énergies solaire et éolienne, sont par nature intermittentes et variables, ce qui peut compromettre la stabilité du réseau. Equigy a relevé ce défi en améliorant la flexibilité grâce au recours à des ressources énergétiques distribuées à petite échelle, telles que les véhicules électriques ou les batteries domestiques.

Cet accord s’appuiera sur l’expertise approfondie de Capgemini dans le secteur de l’énergie et des utilities, ainsi que sur ses compétences en matière de transformation business et technologique, afin de concevoir une plateforme qui contribuera à la réduction de la dépendance vis-à-vis des centrales électriques centralisées traditionnelles. Cela permettra de limiter le recours à des capacités coûteuses de production en période de pointe, ouvrant ainsi la voie à un système énergétique plus flexible, plus durable et plus efficace en Europe.

Martin van ‘t Verlaat, Chief Technology Officer chez Equigy, déclare : « Chez Equigy, nous nous engageons à favoriser la collaboration et l’innovation dans le secteur de l’énergie afin d’accélérer la transition énergétique vers un avenir plus durable. En collaborant avec un partenaire majeur de la transformation business et technologique tel que Capgemini, nous pourrons développer une plateforme à la pointe de la technologie qui permettra aux parties prenantes de participer à l’équilibrage du réseau en toute confiance et en toute transparence. »

Ce nouvel accord soutiendra les gestionnaires européens de réseaux de transport d’électricité et offrira toute une série d’avantages aux parties prenantes à travers l’Europe, notamment une meilleure efficacité énergétique et de nouvelles opportunités de revenus pour les consommateurs d’énergie et les propriétaires d’actifs dans le domaine des énergies renouvelables. En encourageant la coopération transfrontalière, l’innovation numérique et les pratiques durables en matière d’énergie, cet accord est également aligné sur les objectifs européens3 visant à favoriser la transition énergétique et à stimuler la croissance économique.

« La collaboration de long terme entre Capgemini et Equigy permettra d’alimenter la croissance de la plateforme et d’accélérer son leadership européen sur les marchés de la flexibilité. En tirant parti de l’expertise approfondie de Capgemini dans le domaine de l’énergie et des utilities et de notre large écosystème de partenaires clés, associée à nos capacités de bout en bout en matière de stratégie, de données et d’IA ainsi que de développements technologiques, nous travaillerons main dans la main avec Equigy afin d’atteindre ses objectifs business. Ensemble, nous contribuerons à la transition vers un système énergétique durable en Europe » ajoute James Forrest, à la tête du secteur Energie et Utilities chez Capgemini.

1 Une plateforme de données de confiance qui permet aux agrégateurs de participer aux marchés d’équilibrage de l’électricité dans toute l’Europe de manière fluide, avec des dispositifs de régulation plus petits, tout en permettant au marché de fonctionner sans dépasser les limites du réseau.

2 Les sources d’énergie distribuées sont des ressources énergétiques à petite échelle généralement situées à proximité des sites de consommation d'électricité, telles que les panneaux solaires sur les toits et les batteries de stockage.

3 https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/energy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D18&locale=fr

