Stingray rehausse l’ambiance et l’expérience client avec Samsung VXT

MONTRÉAL, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce avec fierté l’introduction de nouvelles applications musicales et vidéo sur la plateforme Samsung VXT (Visual eXperience Transformation). À titre de partenaire international privilégié de Samsung VXT, Stingray procédera au lancement des applis VXT PIRS (Pre-Integrated Repeatable Solution, ou solution préintégrée et reproductible) Stingray Musique, Ultimate Trivia, Stingray Naturescape et ZenLIFE, qui visent à rehausser l’ambiance et l’expérience client dans les espaces commerciaux et publics.

Samsung VXT est un système de gestion de contenu infonuagique qui permet de gérer à distance le contenu des menus numériques, des kiosques et d’autres outils d’affichage commercial depuis une plateforme unique et sécurisée. Dans le cadre de ce partenariat révolutionnaire, Stingray lancera la toute première application musicale sur la plateforme VXT. L’appli Stingray Musique propose un vaste catalogue de plus de 25 millions de titres, soigneusement sélectionnés par les experts de Stingray, exempts de contenus inappropriés et dotés des licences nécessaires pour une diffusion en contextes commercial et public. L’appli Stingray Musique est le choix tout désigné pour les entreprises en tout genre, notamment les grands détaillants, les chaînes d’épicerie, les cafés, les bars, les restaurants et les cabinets dentaires qui désirent offrir une ambiance agréable et engageante à leurs clients.

Applis offertes et forfait de lancement

Conçue spécialement pour les entreprises, cette appli présente une sélection musicale continuellement mise à jour et exempte de paroles ou de thèmes inappropriés, qui garantit une ambiance convenable et conviviale, peu importe le contexte commercial. Forfait de lancement : Pour la première année, Stingray est fière de proposer, en plus de son appli Singray Musique, une chaîne de jeux-questionnaires et deux chaînes de slow TV sans frais supplémentaires. Ce forfait de lancement spécial comprend : Ultimate Trivia par Stingray : Une chaîne dynamique qui diffuse en continu des questions de culture générale aux thématiques variées, idéale pour divertir les clients et enrichir leur visite. Stingray Naturescape : Une destination vidéo captivante dont les paysages naturels à couper le souffle et la trame sonore apaisante composent une oasis invitante dans tout espace commercial. ZenLIFE par Stingray : Une chaîne proposant une vaste gamme de contenus consacrés au bien-être, notamment des séances de relaxation et de méditation guidées et des vidéos apaisantes, parfaite pour créer une atmosphère apaisante et ressourçante.



« Nous sommes enchantés de nous associer à Samsung pour intégrer le nouvel écosystème VXT. Nos ajouts à la plateforme visent à transformer les espaces commerciaux en environnements dynamiques et engageants, et à améliorer l’expérience globale des clients », explique Renaud Lafrance, chef de la stratégie de revenus de Stingray Affaires. « Nous évaluons déjà le potentiel d’expansion de ces solutions innovantes à l’échelle mondiale, de façon à élargir encore davantage notre empreinte et notre influence dans de nouveaux marchés. »

« Nous cherchons constamment à développer de nouveaux partenariats pour notre plateforme VXT PIRS afin de rehausser l’expérience d’affichage numérique », poursuit Alex Lee, vice-président directeur du service de l’affichage de Samsung Electronics. « En collaboration avec Stingray, nous contribuons à créer des espaces publics et commerciaux plus dynamiques en intégrant de la musique à nos solutions d’affichage numérique. Nous savons que nos clients sont toujours à la recherche de nouvelles façons d’interagir avec le public, et nous continuerons d’établir de nouveaux partenariats qui nous permettront de raffiner encore davantage l’expérience VXT. »

À compter du mois d’août, les nouvelles applis VXT de Stingray seront disponibles au Canada et aux États-Unis pour proposer aux entreprises des outils incontournables pour rehausser considérablement leur expérience client.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services Global musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne le futur avec des idées et des technologies transformatrices. L’entreprise redéfinit le monde avec ses téléviseurs, ses téléphones intelligents, ses dispositifs personnels connectés, ses tablettes, ses électroménagers, ses systèmes réseau, ses systèmes de mémoire et LSI, et ses solutions à DEL. Elle propose une expérience connectée transparente grâce à son écosystème SmartThings et sa collaboration ouverte avec des partenaires. Pour les dernières nouvelles, visitez la salle de presse de Samsung à l’adresse news.samsung.com.