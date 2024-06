Appel à Recycler Canada nomme David Collie comme nouveau Président de son Conseil d’Administration

TORONTO, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler Canada, le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, est ravi d’annoncer la nomination de David Collie en tant que nouveau Président de son Conseil d’Administration. En tant que Président, David Collie guidera Appel à Recycler dans sa prochaine phase d’innovation et de croissance, capitalisant sur les 27 années de succès et d’influence du programme de l’organisation au Canada.

David Collie apporte une vaste expérience sur trois décennies avec divers rôles de leadership et de membre de conseil au sein des secteurs gouvernementaux, des véhicules électriques (VE) et de l’énergie. Il a notamment été Vice-Président du Bureau Canadien de Soudage et Vice-Président du Comité de Gouvernance de l’Association Médicale de l’Ontario. Nommé par le gouvernement de l’Ontario, il a occupé le poste de Président du Comité de la Transition Relative à l’Électrification et à l’Énergie; et a été Président-Directeur Général de l’Office de la Sécurité des Installations Électriques ainsi que de Burlington Hydro Electric Inc. David Collie est également un ancien Président du Conseil de Plug’n Drive et du Conseil de l’Electricity Distributors Association; ancien vice-président du Conseil Canadien de l’Énergie; et membre fondateur de l’Energy Transformation Network of Ontario/Réseau de Transformation de l’Énergie de l’Ontario (anciennement Forum sur les Réseaux Intelligents de l’Ontario).

« C’est pour moi un honneur d’assumer la présidence du conseil d’Appel à Recycler Canada,» a dit David Collie. « J’ai hâte de travailler avec les membres du Conseil et toute l’équipe d’Appel à Recycler pour continuer à apporter des changements positifs et à accroître le recyclage des piles et batteries domestiques, e-Mobilité, VE, et issues d’autres catégories en forte croissance. »

David Collie succède à Norman (Norm) Clubb, qui quitte le Conseil après en avoir été le président depuis 2015. Norm Clubb a joué un rôle déterminant en guidant Appel à Recycler dans d’importantes périodes de croissance, notamment son expansion dans de nouvelles provinces et dans les secteurs émergents de l’e-Mobilité et des VE, tout en privilégiant la sécurité.

« Ce fut un privilège d’être le président du conseil d’Appel à Recycler au cours des neuf dernières années, et d’être témoin des progrès remarquables de l’organisation et de son impact sur le recyclage de piles et batteries au Canada,» a déclaré Norm Clubb, président sortant du Conseil d’Appel à Recycler Canada. « J’ai pleinement confiance en la capacité de David Collie à diriger le Conseil et à guider l’organisation vers un succès encore plus éclatant. »

« Au nom d’Appel à Recycler, nous voulons remercier sincèrement Norm Clubb pour toutes ses contributions inestimables au cours de son mandat de Président,» a déclaré Joe Zenobio, Président d’Appel à Recycler Canada. « Alors que nous accueillons David Collie au sein du Conseil d’Appel à Recycler, nous comptons sur son leadership et expertise pour poursuivre notre mission de promouvoir la collecte et le recyclage de piles et batteries partout au Canada. »

En plus de la nomination de David Collie, Appel à Recycler a récemment accueilli trois nouveaux membres du Conseil qui apportent une richesse d’expérience et de nouvelles perspectives. Alma Obeid, Vice-Président Croissance Stratégique à Canadian Tire, amène plus de deux décennies d’expérience des stratégies de croissance et suivi des consommateurs dans le secteur du commerce de détail. Paul Nielsen, Vice-Président et Directeur Général Canada de Live to Play Sports, possède 35 ans d’expérience et de leadership stratégique dans l’industrie du vélo. Mauro Godinho, Directeur de la Division Services d’Ingénierie et Infrastructure chez Panasonic Canada, a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie renouvelable.

Ces nouvelles nominations renforcent encore davantage la diversité et l’expérience du Conseil d’Administration d’Appel à Recycler, qui est composé de directeurs indépendants et de directeurs membres issus d’une variété de secteurs liés à l’écosystème des piles et batteries. Cela positionne ainsi l’organisation pour une croissance et un succès continus en tant que pilier de l’économie circulaire du Canada.

Appel à Recycler®, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation exploite des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et, à compter de juillet 2024, en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d’organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles des sites d’enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. De plus, elle confie toute la gestion de son infrastructure informatique à un fournisseur détenant la certification ISO 27001. Sa réputation en matière d’excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d’établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

