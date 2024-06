L’île de Hengqin à la poursuite d’une nouvelle aventure axée sur une rapide mise en place de sa stratégie « Industrie + Exposition »

ZHUHAI, Chine, 14 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la fin du mois de mai, la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin (ci-après, la « zone de coopération ») a piloté une démarche spécifique de gestion par paliers pendant près de trois mois. La zone de coopération constitue une avancée majeure en Chine et symbolise l’ouverture institutionnelle de haut niveau du pays. Elle favorise également le développement de secteurs clés tels que les moyens de subsistance, l’industrie ou les systèmes juridiques, et ouvre ainsi un nouveau chapitre du développement de qualité supérieure.



Selon António Lei, Directeur du bureau de développement économique de la zone de coopération, la mise en place de la gestion par paliers a encore relevé la qualité du trajet de la ligne reliant Macao à Hengqin. La zone de coopération, en collaboration avec Macao, prévoit de tirer parti de deux facteurs bidirectionnels, à savoir la mobilité et l’interaction des travailleurs, pour organiser un nombre plus important d’événements professionnels maison. Ces événements visent à attirer des acheteurs, des exposants et des acteurs de l’industrie financière du monde entier. Ils faciliteront par ailleurs la circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des informations, et plaideront ainsi en faveur du développement d’un nouveau modèle commercial intitulé « industrie + exposition ».

António Lei estime que le lancement officiel du principe de gestion par paliers apportera plus d’avantages et de possibilités d’exposition entre Macao et Hengqin. À titre d’illustration, les entreprises conviées à des événements organisés dans la zone de coopération peuvent importer des pièces d’exposition de manière temporaire et sous réserve des barrières douanières. De plus, certaines grandes pièces durables peuvent être rapatriées vers Macao à l’issue de l’événement, facilitant ainsi encore davantage le développement du type d’événement « multi-site » entre l’île de Hengqin et la péninsule de Macao, et invitant ainsi plus d’exposants internationaux à prolonger leur séjour à Hengqin.

« Cette année, nous poursuivrons notre collaboration avec Macao et veillerons à organiser plusieurs événements de type « multi-site » d’envergure mondiale, notamment le salon de la consommation de haut standing et forum des zones de baie mondiales et l’exposition « BEYOND » (AU-DELÀ). En mutualisant les ressources, nous cherchons à étendre continuellement notre empreinte « MICE² Macao x Hengqin », observe António Lei. (MICE pour Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions / Events, un sigle désignant l’ensemble des événements professionnels d’une organisation).

À l’avenir, Macao et Hengqin assureront conjointement la promotion de la construction d’un terminal dédié à l’aéroport international de Macao, inaugureront une ligne de bus touristique à Macao et co-organiseront des événements tels que le Salon du camping dans la zone de coopération. Ils développeront également davantage de programmes d’excursion sur l’île, renforceront le cadre de leur alliance en matière de promotion des investissements pour le secteur des événements professionnels, et formeront une équipe de professionnels dans l’objectif de susciter plus d’événements internationaux dans les deux endroits.

En outre, le secteur des événements professionnels traverse une phase d’essor à Macao et Hengqin a ouvert de nombreuses opportunités d’embauche. Pour ne citer qu’un exemple, l’organisation d’événements professionnels rassemble un large éventail de professionnels spécialisés dans la planification d’événements, le marketing, la gestion de site et l’assistance technique, ce qui, en termes de recrutement, représente un large créneau pour l’attractivité des industries connexes. Par ailleurs, en co-organisant divers événements professionnels et en développant des marques d’exposition, Macao et Hengqin exposeront leur maturité économique à un plus large public. Au-delà de favoriser les échanges de talents au sein de l’industrie, cette approche permet de constituer un plus important vivier de professionnels exceptionnels pour les deux destinations.

Source : Le Bureau de développement économique de la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin