Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group kündigt Wechsel des CEO zum 1. Juli 2024 an

TEMECULA, Kalifornien, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) hat heute nach einer Abstimmung im Verwaltungsrat bekannt gegeben, dass Adrian Ridge mit Wirkung vom 1. Juli 2024 die Nachfolge von Peter Wagner als Chief Executive Officer der Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Teil der Nikkiso Industrial Division) antreten wird. Wagner wird weiterhin im Verwaltungsrat der Nikkiso CE&IG Group als Executive Chairman tätig sein.



Als CEO wird Ridge, der derzeit Executive Vice President, Operations and Manufacturing bei der Nikkiso CE&IG Group ist, die operativen und finanziellen Ergebnisse vorantreiben und die Gruppe für zukünftiges Wachstum vorbereiten. Wagners neue Rolle als Executive Chairman wird sich darauf konzentrieren, die Vision und die langfristige Strategie der Gruppe in einer beratenden Funktion voranzutreiben.

„In den sechs Jahren der Führung von Herrn Wagner hat Nikkiso CE&IG sein Geschäft mehr als vervierfacht und ist für weiteres starkes Wachstum positioniert“, so Toshihiko Kai, President und CEO von Nikkiso. „Ich möchte ihm für seine Führungsqualitäten danken und Herrn Ridge als neuen CEO der Gruppe willkommen heißen.“

Bevor er 2018 zu Nikkiso kam, war Wagner CEO und Managing Director bei der LEWA Group. Ridge kam 2022 zu Nikkiso, nachdem er rund 30 Jahre bei Atlas Copco in verschiedenen Führungspositionen tätig war.

Über Nikkiso Co. Ltd.

Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat Nikkiso zur Lösung sozialer Probleme beigetragen, indem es den Wandel der Zeit mit Technologien und Produkten vorweggenommen hat, die weltweit und in Japan einmalig sind. Im Industriegeschäft hat Nikkiso neue Märkte durch die Entwicklung von Produkten im Energiebereich, von Produkten für die Hämodialyse im medizinischen Bereich und von CFK (kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff) in der Luft- und Raumfahrt geschaffen.

Über die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist ein führender Anbieter von kryogenen Anlagen, Technologien und Anwendungen für die Marktsegmente saubere Energie und Industriegase. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter in 22 Ländern und wird von Cryogenic Industries, Inc. in Südkalifornien, USA, geleitet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikkiso Co, Ltd. (TSE: 6376).

Medienkontakt

Lisa Adams

+1 405 492 1689