Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Anuncia Transição de CEO para o dia 1º de julho de 2024

TEMECULA, Califórnia, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376), após uma votação do Conselho hoje anunciou que a partir de 1º de julho de 2024, Adrian Ridge sucederá a Peter Wagner como CEO da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (parte da Divisão Industrial da Nikkiso). Wagner permanecerá no Conselho como Presidente Executivo do Nikkiso CE&IG Group.



Como CEO, Ridge, que atualmente é Vice-Presidente Executivo de Operações e Manufatura do Nikkiso CE&IG Group, impulsionará os resultados operacionais e financeiros e preparará o Grupo para o crescimento futuro. A nova função de Wagner como Presidente Executivo se concentrará em impulsionar a visão e a estratégia de longo prazo do Grupo na qualidade de consultor.

“Em seis anos sob a liderança de Peter, a Nikkiso CE&IG mais do que quadruplicou os negócios e está posicionada para um forte crescimento contínuo”, disse Toshihiko Kai, Presidente e CEO da Nikkiso. “Queremos agradecer a sua liderança e dar as boas-vindas a Adrian como novo CEO do Grupo.”

Antes de ingressar na Nikkiso em 2018, Wagner foi CEO e Diretor de Marketing do LEWA Group. Ridge ingressou na Nikkiso em 2022, após aproximadamente 30 anos na Atlas Copco onde atuou em vários cargos de liderança.

Sobre a Nikkiso Co. Ltd.

Desde a sua criação em 1953, a Nikkiso contribuiu para resolver questões sociais, antecipando as mudanças com tecnologias e produtos pioneiros no mundo e no Japão. No âmbito industrial, a Nikkiso criou novos mercados ao desenvolver produtos no campo da energia, produtos relacionados à hemodiálise para a indústria médica, e aeroestruturas de CFRP (plástico reforçado com fibra de carbono) para a indústria aeroespacial.

Sobre a Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um fornecedor líder de equipamentos criogênicos, tecnologias e aplicações para os segmentos de mercado de energia limpa e gás industrial. O Grupo emprega mais de 1.600 pessoas em 22 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) no sul da Califórnia, EUA.

Contato com a Mídia

Lisa Adams

+1 405 492 1689