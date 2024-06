Une tournée internationale des médias à Jinan, pour découvrir le charme unique de la ville des sources

JINAN, Chine, 14 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jinan, également connue sous le nom de « ville des sources », est située dans le centre-ouest de la province de Shandong, en Chine. Réputée pour ses 72 sources et l’abondance de ses saules, cette ville septentrionale dégage un charme méridional. Le 12 juin, une équipe de médias étrangers, invitée par le bureau d’information du gouvernement populaire municipal de Jinan et ayant pour thème « Opportunités en Chine, charme de Jinan », s’est rendue à Jinan (la « ville des sources ») pour apprécier la source de Baotu et la source du Tigre noir, et découvrir la féerie culturelle et urbaine de Jinan le long des douves.



Les douves de Jinan, qui s’étendent sur 6,9 kilomètres, sont les seules douves de Chine formées par la convergence d’eaux de source. Le long du chemin, la source du Tigre noir compte 16 sources. De nombreux habitants ont l’habitude de ramener chez eux un seau d’eau de source pour faire du thé. Pendant les chaudes journées d’été, se désaltérer avec une gorgée d’eau de source rafraîchissante au point d’eau potable s’avère vraiment revigorant. L’un des invités s’est d’ailleurs exclamé : « C’est tellement rafraîchissant ! », ce qui illustre parfaitement toute l’essence de la culture « printanière » de Jinan.

Les sources de Jinan ne sont pas seulement nombreuses, elles sont aussi très variées et offrent un spectacle grandiose. La promenade en bateau vers la source du Tigre noir et le parcours le long des douves jusqu’à la « première source du monde », la source de Baotu, sont vraiment spectaculaires. La source de Baotu est un symbole de Jinan depuis l’Antiquité, comme en témoigne le dicton suivant : « Un voyage à Jinan ne saurait être complet sans la visite de la source de Baotu ». Avec ses trois sorties d’eau, l’eau douce et limpide de la source de Baotu a inspiré de nombreux poèmes et œuvres littéraires.

Une autre attraction célèbre de Jinan, le lac Daming, est également étroitement liée à l’eau de source. Les experts précisent que l’eau de source des quatre principaux groupes de sources de la vieille ville de Jinan traverse les douves et la rue Qushuiting depuis différentes directions avant de converger vers le lac Daming, ce qui en fait un « lac alimenté par des sources » unique en son genre.

L’un des visiteurs a déclaré : « Cette ville au charme unique est complètement indissociable de ses sources ».