Le groupe Videlio amplifie son développement avec le soutien d’un nouvel actionnaire majoritaire : Trévise Participations.

Videlio est heureux d’annoncer la réorganisation de son capital, avec l’entrée d’un nouvel actionnaire majoritaire : Trévise Participations. Cette opération stratégique va permettre à Videlio de poursuivre l’accélération de sa croissance, en France et dans le monde.



Cette arrivée de Trévise Participations, en qualité d’actionnaire majoritaire du groupe Videlio, aux côtés d’Hivest Capital Partners et Talis a été officialisée ce vendredi 14 juin.



Trévise Participations a exprimé sa pleine confiance dans les équipes de management de Videlio. Pour Lionel Yvant, Président de l’organe de gouvernance de Trévise Participations : “Nous souhaitons investir durablement dans l’entreprise, car nous croyons en son excellence et en son fort potentiel de développement. Videlio est une très belle entreprise française à dimension internationale, un acteur de référence sur son secteur, nous sommes fiers de ce partenariat.”

Foucauld Triebel, Principal chez Hivest Capital Partners : “Hivest Capital Partners a déposé en 2021 une OPA à la suite de laquelle Videlio a été retiré avec succès d’Euronext. Nous sommes pleinement satisfaits de l’accompagnement réalisé depuis, avec notamment l’intégration de la société FUNA et l’ouverture du Groupe à l’international. En pleine confiance dans son potentiel de croissance, nous avons souhaité demeurer associés à son capital”.

Les équipes du Groupe, sous la Présidence de Xavier Renaud, sont maintenues et confortées. En effet, la richesse première de l’entreprise reste l’engagement, la passion, et le talent du millier de ses collaborateurs à travers le monde.



Videlio, prêt à franchir un nouveau palier dans son développement



Ce nouveau plan d’actionnariat va permettre au groupe Videlio d'accélérer sa croissance et d’atteindre ses objectifs :



Développer son identité d’acteur de référence à l’échelle européenne et internationale, sur l’ensemble des expertises du Groupe.

Accompagner sa transformation digitale, et celle de ses clients, pour devenir moteur sur un marché audiovisuel en pleine mutation technologique.

Renforcer et compléter son offre d’expertises, grâce à des ambitions de croissance interne et externe



Xavier Renaud, Président de Videlio : « Je me réjouis de l’arrivée de Trévise Participations. Cette collaboration prometteuse, réalisée dans la continuité de notre développement, va permettre à Videlio d’accélérer sa croissance, pour à terme, devenir un acteur de premier plan en Europe et dans le monde, sur l’ensemble de ses expertises et de ses marchés ».



En savoir plus sur Videlio :

Videlio est un intégrateur international de solutions et services audiovisuels. Son siège est basé en France, en région parisienne. Le Groupe accompagne ses clients dans le monde entier grâce à ses expertises agissant en synergie sur 3 marchés :

L'aménagement et la digitalisation des espaces de travail (Workplace)

La réalisation de grands événements d’entreprises, sportifs, culturels ou encore politiques

L'intégration de systèmes audiovisuels et d’entertainment à bord des navires de croisières



Avec 25 agences à travers le monde, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 359 millions d’euros en 2023.



En savoir plus sur Trévise Participations :

Trévise Participations est une structure d’investissement gérée par un family office ayant la responsabilité de financer les projets philanthropiques de son actionnaire majoritaire.

La philosophie d’investissement est d’accompagner sur le long-terme, des projets entrepreneuriaux ayant un fort potentiel de croissance ou de transformation ainsi qu’un impact social positif. Son engagement envers l’équilibre entre succès financier durable et responsabilité sociale définit son approche atypique.

En savoir plus sur Hivest Capital Partners :

Hivest Capital Partners est une société européenne de capital-investissement indépendante, agréée par l’Autorité des marchés financiers. Dans le cadre de projets de rachat ou d’expansion, Hivest Capital investit dans le capital de PME ou ETI françaises (dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros) à la recherche d’actionnaires à même d’apporter les ressources, tant opérationnelles que financières, nécessaires à la réalisation d’une aventure entrepreneuriale ambitieuse ou à une prise d’indépendance réussie. Les fonds gérés par Hivest Capital totalisent c.700M€ et sont soutenus par des investisseurs institutionnels de référence et des entrepreneurs de premier plan.