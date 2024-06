GenTwo et issuance.swiss, partenaire d’Apex Group, signent un accord stratégique pour l’émission de certificats et de produits négociés en bourse cryptos

Zurich, 14 juin, 2024 – GenTwo, fintech suisse de premier plan et pionnière dans l'utilisation de certificats gérés activement (AMC), et issuance.swiss, un fournisseur innovant de produits négociés en bourse (ETP) partenaire d’Apex Group, annoncent aujourd'hui un accord stratégique visant à tirer parti de leurs expertises respectives pour le développement et l'émission d'ETP et d'AMC pionniers dans le domaine des actifs numériques. Selon les termes de ce partenariat, issuance.swiss confiera désormais l'ensemble de ses activités liées aux AMC à GenTwo, tandis que GenTwo confiera ses activités liées aux ETP à issuance.swiss. Les clients des deux sociétés bénéficieront de cette collaboration, qui leur permettra d’avoir accès à une gamme élargie de véhicules d'investissement en actifs numériques et une meilleure diversification de leurs portefeuilles



À l'avenir, les clients d'issuance.swiss pourront profiter de l'expertise de GenTwo et de la technologie de sa plateforme GenTwo Pro, leader sur le marché, pour l'émission de tous leurs AMC, ce qui permettra de rationaliser le processus d'émission des produits et d'accroître l'efficacité opérationnelle. Quant aux clients de GenTwo, ils pourront émettre rapidement des ETP adossés à des crypto-monnaies sur le marché en s'appuyant sur les équipes de spécialistes et la plateforme d'issuance.swiss. Ils bénéficieront également de l'infrastructure d'issuance.swiss et de ses capacités de cotation en Europe grâce à Apex Group, un prestataire de services mondial qui gère 3 100 milliards de dollars d'actifs en tant qu'administrateur de fonds.

"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'issuance.swiss et d'Apex Group, et de permettre ainsi à nos clients de profiter de leur expertise inégalée en matière d'émission d'ETP", s’est réjoui Philippe A. Naegeli, co-fondateur et directeur général de GenTwo. Cet accord marque une nouvelle étape dans notre mission visant à soutenir la diversification des portefeuilles grâce à l'« assetization» et à la personnalisation de masse des produits financiers, et à permettre aux investisseurs du monde entier d'investir dans ce en quoi ils croient."



Et Bruce Jackson, CFA, responsable des fonds et de l’activité des actifs numériques chez Apex Group, et directeur d'Issuance.Swiss, d’ajouter : "GenTwo est un véritable pionnier dans le domaine de l'AMC, c'est une excellente opportunité de collaborer avec eux sur des offres uniques d'AMC et d'ETP, poursuivant notre vision commune de permettre la personnalisation en masse des produits financiers. Ce partenariat incarne la valeur de notre modèle de service d'émission, qui rationalise le processus pour nos clients émetteurs, lesquels peuvent à leur tour faire bénéficier leurs clients de cette efficacité sous la forme d'un retour sur investissement supplémentaire".



Contact presse



A propos de GenTwo

Fondée en 2018, GenTwo est une société de fintech B2B basée en Suisse, active dans le monde entier et dont la mission est d’élargir l’univers d’investissement en rendant tous les actifs investissables. GenTwo a créé un réseau d’ingénierie financière qui repose sur deux piliers. La solution de plateforme propriétaire GenTwo PRO permet aux professionnels de l’investissement de créer des solutions d’investissement illimitées en marque blanche. La série d’événements AssetRush, qui s’est imposée dans le calendrier de l’industrie suisse des services financiers, offre un forum unique pour présenter la révolution de l’investissement déclenchée par la plateforme de titrisation de nouvelle génération. GenTwo dispose actuellement de plus de 3.5 milliards de dollars d’actifs sous service (AuS). GenTwo Digital est une filiale de GenTwo, permettant ainsi un lien entre les actifs traditionnels et numériques.



A propos d’issuance.swiss



issuance.swiss AG est un Special Purpose Vehicle (SPV) dédié à la cotation de produits financiers sur les marchés réglementés européens. Basée à Zug (Suisse), et partenaire d’Apex Group Ltd, un fournisseur mondial de services financiers avec 3 100 milliards de dollars sous gestion, issuance.swiss offre une solution clé en main aux clients européens et américains pour mettre en œuvre leurs stratégies d'actifs numériques à travers la cotation de produits négociés en bourse sur les marchés boursiers. L'équipe d'experts d'issuance.swiss permet à ses clients de gérer les contraintes de conformité et de réglementation tout en leur offrant tous les prestataires de services nécessaires à une mise sur le marché rapide et à des coûts opérationnels maîtrisés.



A propos d’Apex Group

Apex Group, établi aux Bermudes en 2003, est un fournisseur mondial de services financiers. Avec plus de 13 000 employés dans le monde, Apex offre une gamme étendue de services aux gestionnaires d'actifs, aux institutions financières, aux clients privés et aux family offices dans 50 juridictions. Le groupe a continuellement amélioré et fait évoluer ses capacités pour offrir une solution unique en établissant la plus large gamme de services dans l'industrie ; y compris des solutions de collecte de fonds, l'administration de fonds, l'onboarding numérique et les comptes bancaires, le dépôt, la garde, super ManCo, les services d'entreprise et une solution pionnière de notation et de conseil ESG. L'objectif d'Apex Group est d'être plus qu'un simple fournisseur de services financiers et s'engage à conduire des changements positifs dans trois domaines clés : l'environnement et le changement climatique, l'autonomisation des femmes et l'indépendance économique, l'éducation et la mobilité sociale.