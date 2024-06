eGain nommé fournisseur représentatif dans le Guide du marché 2024 pour les systèmes de gestion des connaissances du service client de Gartner®

SUNNYVALE, Californie, 14 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), la plateforme de connaissance IA pour le service à la clientèle, annonce aujourd’hui avoir été nommée dans le Guide du marché 2024 pour les systèmes de gestion des connaissances du service à la clientèle de Gartner.



« D’ici 2025, 100 % des projets d’assistants à la clientèle et d’agents virtuels à IA générative qui ne sont pas intégrés à des systèmes modernes de gestion des connaissances n’atteindront pas leurs objectifs en matière d’expérience des clients et de réduction des coûts opérationnels », écrivent les auteurs Pri Rathnayake et Drew Kraus dans le rapport*.

Le rapport fournit une vue d’ensemble du marché, décrit les tendances et les défis, et offre un cadre pour évaluer les capacités des fournisseurs afin d’aider les chefs d’entreprise à choisir la bonne plateforme et le bon partenaire pour leurs initiatives en matière de connaissances de l’IA. Les fournisseurs ont été évalués dans trois catégories : engagement de l’utilisateur final, conservation et contextualisation, et gestion du cycle de vie des connaissances, chacune comprenant des sous-catégories :

Engagement de l’utilisateur final Recherche sémantique Assistance guidée Portail/Centre d’aide Orchestration du parcours client

Conservation et contextualisation Moteur de connaissances Graphique des connaissances Analyse d’utilisation

Gestion du cycle de vie des connaissances Éditeur dynamique Création fragmentée Administration du contenu Optimisation de l’état du contenu



« Fournir des réponses fiables est essentiel au succès du service à la clientèle », a déclaré Ashu Roy, PDG d’eGain. « Elle est devenue encore plus importante à l’ère de la l’IA générative, faisant d’un Knowledge Hub de confiance un impératif fondamental pour le service à la clientèle. »

Plus d’informations

Guide du marché pour les systèmes de gestion des connaissances du service à la clientèle de Gartner : https://www.egain.com/knowledge-management-gartner-market-guide/

eGain Knowledge Hub™ : https://www.egain.com/products/knowledge-hub/

Programme « l’innovation en 30 jours » d’eGain : https://www.egain.com/knowledge-management-platform-risk-free-trial/



* Gartner, Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems, 10 juin 2024, Pri Rathnayake, Drew Kraus

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux notés ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos d’eGain

eGain Knowledge Hub aide à optimiser l’expérience et à réduire les coûts en fournissant des réponses fiables pour le service à la clientèle. Rendez-vous sur www.egain.com pour plus d’informations.

Contact médias

Michael Messner

408 636 4514

press@egain.com

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.