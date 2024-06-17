Adalvo 獲得利拉魯肽預裝填注射筆首個歐盟仿製藥批准

馬耳他聖瓜安, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adalvo 宣布其利拉魯肽預裝筆成功獲得分散式程序 (DCP) 批准，成為歐盟首個獲得仿製藥批准的產品。



根據 IQVIA 的報告，這種多肽藥物作為 Victoza® 預裝填注射筆的生物等效性版本用於治療 2 型糖尿病，在 2023 年全球銷售額超過 48 億美元。

利拉魯肽的成功開發，突顯了 Adalvo 提供多樣化、全面的糖尿病產品組合的能力，當中同時包括複雜多肽注射劑和小分子口服治療藥物。

Adalvo 致力於提供高品質的差異化產品，同時擅長克服複雜的製造過程，這鞏固了 Adalvo 在製藥行業中值得信賴的領導地位。

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Adalvo 不採用折衷的辦法，總是瞄準目標。 他們的使命是比競爭對手更快、更強，透過一支必勝團隊推動願景的實現。

Adalvo 致力於在所有工作中保持最高的卓越標準，並期待着繼續提供創新的醫療保健解決方案，以改善全球患者的生活。

關於 Adalvo

Adalvo 是一家全球製藥公司，也是歐洲領先的 B2B 製藥公司之一，在 130 多個國家建立了商業合作夥伴關係，在全球擁有 140 多個商業合作夥伴。 公司宣告的目標是透過本身的智能合作網絡和向合作夥伴提供最高質量差異化產品和服務的承諾，為全世界的患者帶來改變。

Adalvo 對自己能夠幫助合作夥伴實現目標感到自豪，無論這種目標是增加收入還是進軍新市場。 基於為合作夥伴帶來改變的滿腔熱情，公司在所有工作中都不懈地追求卓越。

公司以目標為導向的文化致力於改善全球患者的生活。 Adalvo 富有活力的領導團隊擁有豐富的經驗和行業專業知識，幫助確立了公司作為業內可靠全球合作夥伴的地位。

聯絡人：Gabrielle Cassar, gabrielle.cassar@adalvo.com

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