NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/16

Aalborg, 17. juni 2024

I henhold til §38 i Lov om kapitalmarkeder skal det hermed oplyses, at I/S BYGGEFELT B ikke længere ejer mere end fem procent af aktiekapitalen i AaB A/S.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Niels David Nielsen

Bestyrelsesformand



Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Niels David Nielsen +45 2871 5032