De Shoals Technologies Group presenteert een totaalpakket aan oplossingen op Intersolar Europe

PORTLAND, Tennessee, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shoals Technologies Group, Inc. (Nasdaq: SHLS), een wereldwijde marktleider op het gebied van elektrische systeembalans (EBOS)-oplossingen voor de energie-overgangsmarkt, kondigde vandaag de marktintroductie van een uitgebreide reeks systeemoplossingen aan die gericht zijn op internationale ontwikkelaars en aannemers in engineering, inkoop en constructie (EPC).

De nieuwe productlancering wordt gehouden op Intersolar Europe van 19-21 juni en omvat het meest uitgebreide oplossingenpakket van Shoals tot op heden, dat speciaal is afgestemd op de behoeften van wereldwijde klanten. De introductie omvat oplossingen die vrije rijen, agri-zonne-energie en noord-zuidconfiguraties mogelijk maken bovenop de bestaande oost-westoplossingen.

"Onze nieuwe oplossingssuite levert opwindende innovaties in de zonne-energiesector," aldus Josep Tienda, Vice-President of International Sales bij Shoals. "Deze nieuwe gebruiksklare oplossingen werden ontwikkeld op basis van het DNA van Shoals en beantwoorden aan de hoge standaard die we ook in de afgelopen twintig jaar hebben gehanteerd en waaraan onze klanten gewend zijn geraakt."

Bij de ontwikkeling van deze nieuwe reeks oplossingen heeft Shoals de feedback van haar klanten en de markt meegenomen, met de wetenschap dat de wereld van zonne-energie voor nutsvoorzieningen voortdurend evolueert. Het innovatieteam ontwikkelde gebruiksklare, geïndustrialiseerde productoplossingen die toekomstbestendig zijn. De producten van Shoals worden geprefabriceerd waardoor er geen isolatie doorborende connectoren nodig zijn. Deze connectoren voldoen niet aan de strenge kwaliteitsnormen van ontwikkelaars die essentieel zijn om langdurige prestaties en extreme weersomstandigheden bij grootschalige systemen te weerstaan. Als aanvulling op de wereldwijd gecertificeerde productversies van bestaande producten van Shoals in de VS, omvatten de nieuwe innovaties:

SuperJumper - een geprefabriceerde thuisoplossing. Trenched BLA - voor toepassingen waar een draagkabel een obstakel vormt. Mini BLA - voor kleinere installaties of waar de topografie een gesegmenteerde configuratie van trackers vereist. Smart Combiner - schakelkasten die naadloos integreren met SCADA-systemen.

Al deze oplossingen worden ondersteund door de Shoals Cable Management Solution, een uitgebreid pakket essentiële componenten voor bedradingssystemen voor zonne-energieprojecten. De oplossing omvat de meest eenvoudige EBOS-installatie, bediening en onderhoud in de branche en zet daarmee een nieuwe standaard.

In aanvulling op de nieuwe systeemoplossingen, zal Shoals ook een aantal van haar oplossingen uitbesteden. De nieuwe assortimenten combinerschakelkasten zullen in Europa en Australië worden gebouwd, zodat het bedrijf niet alleen toonaangevende EBOS-oplossingen kan leveren, maar ook aan de leveringsverwachtingen voor Europa, Australië en andere uitbreidingsmarkten kan voldoen.

