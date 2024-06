QIAGEN kündigt Strategie für solides profitables Wachstum bis 2028 an

VENLO, Niederlande und NEW YORK, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) wird heute anlässlich seines Kapitalmarkttags bekannt geben, dass das Unternehmen ein solides profitables Wachstum bis 2028 anstrebt, basierend auf einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von ca. 7% bei konstanten Wechselkursen (CER) in den nächsten vier Jahren und dem Erreichen einer bereinigten operativen Gewinnmarge von mindestens 31% (CER) im Jahr 2028.

Die Veranstaltung beginnt um 12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr GMT / 18:00 Uhr MESZ an der New Yorker Börse mit Präsentationen sowie einer Fragerunde mit Thierry Bernard, CEO von QIAGEN, sowie Roland Sackers (CFO), Nitin Sood (Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences), Fernando Beils (Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik) und Jonathan Sheldon (Leiter von QIAGEN Digital Insights).

Ein Live-Webcast ist unter https://capitalmarketsday2024.qiagen.com/home/default.aspx verfügbar. Eine Aufzeichnung und weiterführende Materialien werden nach der Veranstaltung unter diesem Link verfügbar sein.

QIAGENs Führungsteam wird die neuen Ziele bis 2028 präsentieren und QIAGENs Vision und Strategie verdeutlichen, sich verstärkt auf die Wachstumsträger im Portfolio zu konzentrieren, verbunden mit dem Bekenntnis zu solidem profitablem Wachstum und disziplinierter Kapitalallokation. Dieser Plan beinhaltet, von 2024 bis 2028 mindestens $1 Mrd. an Aktionärinnen und Aktionäre zurückzuführen, ohne wertschaffende M&A-Möglichkeiten und bei hohen organischen Investitionen in das Geschäft.

„QIAGEN geht mit einem erneuerten Führungsteam voran, das sich verpflichtet hat, einen stärkeren Fokus zu setzen und unsere neuen Ziele zu erreichen. Wir schärfen unseren Fokus auf unsere Wachstumsträger, was unser unerschütterliches Engagement widerspiegelt, profitable Führungspositionen in schnell wachsenden Märkten aufzubauen und zu halten. Wir schaffen Ökosysteme rund um diese Wachstumsträger, indem wir wichtige neue Produkteinführungen ankündigen, um unseren Kundinnen und Kunden im Kontinuum von Forschung bis zum klinischem Gesundheitswesen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Außerdem legen wir die Messlatte bei der Rentabilität höher und wollen einen größeren Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre sowie für andere Stakeholder schaffen“, wird Thierry Bernard in seiner Präsentation erläutern.

„QIAGEN hat in den letzten Jahren ein starkes Fundament für anhaltenden finanziellen Erfolg geschaffen, indem es solides profitables Wachstum erzielt hat. Wir haben neue Effizienzinitiativen angekündigt und wollen die Kraft der Digitalisierung nutzen, um Ressourcen zur Steigerung von Wachstum und Profitabilität freizusetzen. Angesichts unserer gesunden Bilanz und Cashflow-Generierung kündigen wir ein Bekenntnis zu erheblichen Renditen für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an, während wir gleichzeitig ein hohes Maß an Investitionen in unser Geschäft aufrechterhalten und nach wertsteigernden M&A-Möglichkeiten Ausschau halten, die unser Portfolio stärken und Mehrwert schaffen“, wird Roland Sackers in seiner Präsentation erläutern.

Die Strategie bis 2028 sieht im Einzelnen vor:

Stärkerer Fokus auf die Wachstumsträger für ein nachhaltiges profitables Wachstum



QIAGEN hat sich zum Ziel gesetzt, dass seine Wachstumsträger, angesichts von Plänen zur Einführung neuer Produkte und wichtiger Investitionen, bis zum Jahr 2028 insgesamt einen Jahresumsatz von mindestens $2 Mrd. erzielen:



QIAcuity digitale PCR: QIAGEN wird die Zahl von QIAcuity Vertriebsspezialistinnen und ‑spezialisten mehr als verdreifachen, um die Markteinführung von mehr als 100 neuen Assays zu unterstützen. Auch soll die QIAcuity-Dx-Version 2024 die US-Zulassung für klinische Anwendungen erhalten, die Einreichung eines Assays zum Nachweis des BCR-ABL-Biomarkers für die Onkohämatologie ist für 2025 geplant. QIAGEN hat außerdem seine erste Begleitdiagnostik-Vereinbarung für QIAcuity mit einem ungenannten Pharmapartner unterzeichnet.



QIAstat-Dx: QIAGEN hat Pläne für die US-Zulassung eines neuen Panels zur syndromischen Diagnose von Meningitis im Jahr 2024 bestätigt. Diese ergänzt die europäische Version und baut auf der kürzlich erfolgten US-Zulassung des Panels für Magen-Darm-Erkrankungen und des verbesserten Panels für Atemwegserkrankungen auf. QIAGEN plant außerdem, bis 2028 in den USA und in Europa drei Panels für Blutkulturen, komplizierte Harnwegsinfektionen (cUTIs) und Lungenentzündungen einzureichen. 2024 sollen in den USA auch neue „Mini-Panels“ zur Zulassung eingereicht werden. Diese neuen Panels werden jeweils die Diagnose von fünf Pathogenen ermöglichen, die Atemwegs- oder Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Sie sollen die Nachfrage von Kundinnen und Kunden bedienen.



QIAGEN Digital Insights (QDI): QIAGEN hat Pläne bestätigt, die Investitionen in dieses Geschäft mit der geplanten Einführung von mindestens neun neuen Produkten bis 2028 zu beschleunigen. Diese Pläne beinhalten ebenfalls eine Vergrößerung des Vertriebsteams um 40%, um die weltweite Präsenz in neue geographische Märkte zu erweitern. QIAGEN beabsichtigt, weiterhin etwa 20% des QDI-Umsatzes in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Leistungsfähigkeit der KI (künstliche Intelligenz) und der von Menschen kuratierten Wissensdatenbanken zu kombinieren. Das Unternehmen plant, die Anzahl der KI-gestützten Anwendungen bis 2028 von derzeit fünf auf 14 zu erhöhen.



Probentechnologien: Um QIAGENs Führungsposition in diesem wichtigen ersten Schritt des Labor-Workflows zu stärken, plant das Unternehmen die Einführung von zwei wichtigen neuen Instrumenten und mehrerer neuer Verbrauchsmaterialien-Kits. QIAsymphony Connect soll 2025 als Upgrade des Flagschiff-Automatisierungssystems QIAsymphony auf den Markt kommen, von dem bislang insgesamt mehr als 3.300 Instrumente platziert wurden. Darüber hinaus plant QIAGEN mit der Einführung von QIAsprint Connect im Jahr 2026 den Einstieg in den Markt für Hochdurchsatz-Automatisierung. Neue Kits sind für den Einsatz auf QIAGENs komplettem Instrumentenportfolio in wachstumsstarken Anwendungen wie Flüssigbiopsie, Mikrobiom und Erregernachweis vorgesehen.



QuantiFERON: QIAGEN treibt mit seinem QuantiFERON-TB Gold Plus Test die weltweite Initiative zur Ausrottung der Tuberkulose voran, einer potenziell tödlichen bakteriellen Infektion. Etwa 60% des Weltmarktes für jährliche Tests auf latente Tuberkulose können noch vom Tuberkulin-Hauttest umgestellt werden. QIAGEN treibt seine Vermarktungsinitiativen weiter voran, gestützt von seinem erstklassigen Test und Automatisierungslösungen mit den Partnern DiaSorin, Tecan und Hamilton. QIAGEN arbeitet außerdem mit DiaSorin für einen Test zum Nachweis von Lyme-Borreliose zusammen, der bereits in Europa erhältlich ist und in den USA zur klinischen Zulassung eingereicht wurde.

Mehr Effizienz und Digitalisierung, um Wachstum zu fördern und die Rentabilität zu verbessern

QIAGEN hat angekündigt, bis 2028 eine bereinigte operative Gewinnmarge von mindestens 31% (CER) zu erreichen. Zu den wichtigsten Treibern dieser Entwicklung gehören mehrere Initiativen, um Ressourcen für die Umverteilung freizusetzen und die operativen Margen zu erhöhen.



Zu diesen Initiativen gehören die Straffung des Portfolios, insbesondere die kürzliche Entscheidung, das NeuMoDx-System einzustellen. Ebenso gibt es Initiativen, die Organisation zu vereinfachen, End-to-End-Prozesse zu verbessern, insbesondere durch ein Upgrade von QIAGENs SAP Enterprise Ressource Systemen, und das Standortnetzwerk zu optimieren. QIAGEN möchte die Kraft der Digitalisierung nutzen, um Wachstum zu fördern und die Rentabilität zu verbessern, und hat etwa 30 Initiativen zur Nutzung von KI auf den Weg gebracht.

Sicherstellung einer disziplinierten Kapitalallokation für Wachstum und Mehrwert für Aktionäre

QIAGEN plant die weitere Umsetzung seiner disziplinierten Kapitalallokationsstrategie, die auf einer starken Cashflow-Entwicklung und einer gesunden Bilanz basiert.



Diese Strategie umfasst (1) profitable organische Investitionen in das Geschäft; (2) gezielte M&A durch wertsteigernde Transaktionen und (3) einen Plan, von 2024 bis 2028 mindestens $1 Mrd. an Aktionärinnen und Aktionäre zurückzuführen (ohne M&A). QIAGEN hat im Januar 2024 durch einen synthetischen Aktienrückkauf ca. $300 Mio. an Aktionärinnen und Aktionäre zurückgeführt. Auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung werden die Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, ein erneutes synthetisches Rückkaufprogramm in Höhe von $300 Mio. zu genehmigen.

Umsetzung der Strategie durch Verantwortung, Empowerment und gestärkte Führung.

Die Ziele für 2028 können nur erreicht werden, wenn eine noch stärkere Kultur unter den 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von QIAGEN in Bezug auf Eigenverantwortung, Rechenschaftspflicht und Eigeninitiative geschaffen wird. QIAGEN hat sein Engagement für seine ESG-Ziele (Umwelt, Soziales, Governance) bekräftigt, einschließlich des validierten Ziels, bis 2050 klimaneutral zu sein und den Beitrag zu mehr als 50 Partnerschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit weltweit zu maximieren.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) und Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) zur Verfügung. Zum 31. März 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ im aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

