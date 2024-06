TALVEY®▼(talquetamab) ha demostrado respuestas muy duraderas y a largo plazo en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario

Se obtuvo una tasa de supervivencia global a los 24 meses del 67 por ciento con una dosis bisemanal de 0,8 mg/kg de talquetamab en el estudio de Fase 1/2 MonumenTAL-11



BEERSE, BÉLGICA, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy que los resultados a largo plazo del estudio de Fase 1/2 MonumenTAL-1 han demostrado que, con una mediana de seguimiento de 20 a 30 meses, los pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR) expuestos a tratamiento triple que fueron tratados con TALVEY®▼ (talquetamab) mantuvieron tasas de respuesta global (TRG) elevadas y respuestas duraderas, independientemente de si habían recibido terapia previa de redirección de células T.1 Estos datos, presentados en formato póster en el Congreso de la Asociación Europea de Hematología (EHA) de 2024, que tendrá lugar en Madrid del 13 al 16 de junio (Sinopsis n.º P915), demuestran la eficacia y durabilidad de talquetamab cuando se utiliza antes o después de la terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) o de terapias con anticuerpos biespecíficos en pacientes con MMRR triple expuestos.1

«Los resultados del estudio MonumenTAL-1 siguen mostrando niveles de respuesta más profundos y una mayor duración de la respuesta en los pacientes tratados con cualquiera de las opciones de dosis aprobadas de talquetamab, mientras que la mediana de supervivencia global aún no se ha alcanzado a los dos años», afirma el Dr. Leo Rasche, médico adjunto del servicio de mieloma del Hospital Universitario de Wurzburgo.‡ «El hecho de no observar aumentos notables en las interrupciones relacionadas con el tratamiento en un seguimiento tan prolongado en todas las cohortes resulta esperanzador».

En el estudio MonumenTAL-1, 297 pacientes sin exposición previa a la terapia de redirección de células T recibieron talquetamab con la dosis recomendada de Fase 2 (DRF2) de 0,8 mg/kg bisemanales (Q2W) (n=154) o 0,4 mg/kg semanales (QW) (n=143).1 En una mediana de seguimiento de 23,4 meses, los pacientes de la cohorte Q2W demostraron una mediana de duración de la respuesta (DR) de 17,5 meses, no alcanzándose la DR en los pacientes con respuesta completa (RC) o mejor.1 En el caso de los pacientes del brazo de QW, una mediana de seguimiento de 29,8 meses mostró una mediana de DR de 9,5 meses, con una mediana de DR de 28,6 meses en los pacientes con una RC o mejor.1 A los 24 meses, el 67,1 por ciento y el 60,6 por ciento de los pacientes de las dos cohortes de dosificación seguían con vida, respectivamente.1

Tras un seguimiento medio de 20,5 meses, talquetamab siguió mostrando una gran eficacia en pacientes con exposición previa a la terapia de redirección de células T (n=78), con un 55,1 por ciento de pacientes que alcanzaron una respuesta parcial muy buena (RPBP) o mejor y un 57,3 por ciento con vida a los 24,2 meses.1

Las tasas de infección se mantuvieron más bajas que en los estudios de anticuerpos biespecíficos dirigidos contra el antígeno de maduración de células B (BCMA), en consonancia con informes anteriores.1 No se observó un aumento de las infecciones de grado 3/4 con un seguimiento más prolongado.1 Los acontecimientos adversos (AA) asociados a la GPRC5D dieron lugar a pocas reducciones e interrupciones de la dosis.1 Un paciente adicional interrumpió el tratamiento debido a AA con posterioridad al informe anterior.1 Se observó una pérdida de peso, evaluada por las constantes vitales, al principio, pero se estabilizó y mejoró con el tiempo, incluso en los pacientes con toxicidades orales.1

«Sigue existiendo una gran necesidad no cubierta para los pacientes con mieloma múltiple altamente pretratados, ya que con cada nueva línea de terapia, los pacientes tienden a experimentar una disminución de las respuestas, lo que se traduce en recaídas más frecuentes», señala el Dr. Edmond Chan, especialista en cirugía para Europa, Oriente Medio y África del área terapéutica de Hematología de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Al dirigirse al nuevo receptor GPRC5D y ofrecer una opción de dosificación bisemanal, talquetamab juega un papel importante en la vía de tratamiento del mieloma múltiple. Seguimos centrados en aprovechar el potencial de este tratamiento precursor conforme avanzamos en nuestra ambición de transformar los resultados para los pacientes y eliminar el cáncer».

Los datos de MonumenTAL-2 respaldan la continuidad de las respuestas duraderas al año, con la combinación en investigación de talquetamab y pomalidomida, en pacientes con MMRR que habían recibido dos o más líneas de tratamiento previas

Un seguimiento más prolongado del estudio de Fase 1b MonumenTAL-2 sobre el uso en investigación de talquetamab y pomalidomida mostró respuestas profundas y un perfil de seguridad manejable en pacientes con MMRR y apoya el potencial de combinar talquetamab con un agente inmunomodulador (IMiD).2 Estos datos actualizados, procedentes del primer estudio de un régimen que combina una terapia dirigida contra el GPRC5D y un agente inmunomodulador, se presentaron en forma de póster en el Congreso de la EHA de 2024 (Sinopsis n.º P911).2

Los pacientes del estudio de Fase 1b MonumenTAL-2 (n=35) fueron tratados con talquetamab subcutáneo con la dosis recomendada de 0,8 mg/kg bisemanales (n=19) o 0,4 mg/kg semanales (n=16) con dosis escalonadas, más 2,0 mg de pomalidomida por vía oral al día.2,3 En una mediana de seguimiento de 16,8 meses (intervalo, 1,2-25,1), los pacientes con respuesta evaluable demostraron una TRG del 88,6 por ciento (RPBP o mejor, 80 por ciento).2

«Con múltiples opciones de dosificación y la capacidad de utilizarse tanto antes como después de la terapia CAR-T y los biespecíficos BCMA, talquetamab es una opción terapéutica importante y versátil para el tratamiento del mieloma múltiple recidivante o refractario», afirma el Dr. Jordan Schecter, vicepresidente y responsable del área de enfermedades de mieloma múltiple de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «La tasa manejable de infecciones de grado 3/4 observada en MonumenTAL-2 sugiere la flexibilidad de talquetamab en combinación con un agente inmunomodulador en pacientes que siguen enfrentándose a opciones de tratamiento limitadas con esta compleja enfermedad hematológica».

Al cabo de 12 meses, el 80,4 por ciento de los pacientes que alcanzaron una RC o mejor mantuvieron su respuesta.2 La tasa de supervivencia libre de progresión (SLP) a los 12 meses fue del 72,6 por ciento.2

Los AA hematológicos de grado 3/4 más frecuentes fueron la neutropenia (57,1 por ciento), la anemia (25,7 por ciento) y la trombocitopenia (20 por ciento).2 Se produjeron toxicidades de cualquier grado en el gusto, las uñas, la piel y las erupciones cutáneas en el 85,7 por ciento, 68,6 por ciento, 74,3 por ciento y 28,6 por ciento de los pacientes, respectivamente; la mayoría fueron de grado 1/2 con pocas interrupciones.2 El síndrome de liberación de citoquinas (SRC) se produjo en el 74,3 por ciento y se produjeron infecciones en el 80 por ciento (22,9 por ciento de grado 3/4) de los pacientes.2

Acerca de MonumenTAL-1

MonumenTAL-1 ( Fase 1: NCT03399799 , Fase 2: NCT04634552 ) es un estudio de Fase 1/2 de un solo brazo, abierto, multicéntrico y de escalada de dosis en el que han participado más de 300 pacientes.4,5 La Fase 1 evaluó la seguridad y eficacia de talquetamab en adultos con MMRR que recibieron tres o más líneas previas de tratamiento, incluido un inhibidor del proteasoma, un agente inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38.4 El estudio excluía a los pacientes que hubieran recibido un trasplante alogénico de células madre en los últimos seis meses, toxicidades de grado 2 o superior no resueltas de terapias anticancerosas previas (excluidas la alopecia y la neuropatía periférica), puntuación de rendimiento del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) superior a uno, afectación del sistema nervioso central (SNC) o signos clínicos de afectación meníngea del mieloma múltiple.4

La Fase 2 del estudio evaluó la eficacia de talquetamab en participantes con MMRR en los DFR2, establecidos en SC 0,4 mg/kg semanales y 0,8 mg/kg cada dos semanas, respectivamente.1,5 La eficacia se basó en la TRG y la DR, determinadas por la evaluación de un Comité de Revisión Independiente utilizando los criterios del Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma (IMWG).1,5

Acerca de MonumenTAL-2

El estudio MonumenTAL-2 ( NCT05050097 ) es un estudio de Fase 1 en curso sobre talquetamab SC en combinación con carfilzomib, daratumumab SC, lenalidomida o pomalidomida, para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple.6 El objetivo principal del estudio MonumenTAL-2 es identificar y caracterizar la seguridad de las combinaciones de tratamiento.6 Los objetivos secundarios del estudio MonumenTAL-2 incluyen la TRG, la DR y el tiempo hasta la respuesta.6

Acerca de talquetamab

En agosto de 2023, talquetamab recibió la autorización condicional de comercialización (ACM) de la Comisión Europea (CE), como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con MMRR que hayan recibido al menos tres terapias previas, incluyendo un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38, y hayan demostrado progresión de la enfermedad con el último tratamiento.7 Además, en agosto de 2023, la FDA de EE. UU. concedió la aprobación de talquetamab para el tratamiento de pacientes adultos con MMRR que hayan recibido al menos cuatro líneas previas de terapia, incluyendo un inhibidor del proteasoma, un agente inmunomodulador y un anticuerpo anti-CD38.8

El talquetamab es un anticuerpo biespecífico de células T que se une al CD3, en las células T, y a GPRC5D, una nueva diana altamente expresada en la superficie de las células del mieloma múltiple, con una expresión mínima o nula detectada en las células B o en los precursores de células B.5

Para obtener una lista completa de efectos adversos e información sobre la dosis y administración, contraindicaciones y otras precauciones al utilizar talquetamab, consulte la ficha técnica . De acuerdo con la normativa de la Agencia Europea del Medicamento para medicamentos nuevos y para los que han recibido una aprobación condicional, el talquetamab está sujeto a un seguimiento adicional.

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de leucocitos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.9,10 Las células plasmáticas malignas del mieloma múltiple cambian y crecen sin control. Según las estimaciones, en la Unión Europea se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35 000 personas en 2022 y más de 22 700 pacientes fallecieron.11 Mientras que algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan inicialmente ningún síntoma, otros pueden tener síntomas comunes de la enfermedad, a saber: fractura o dolor óseo, cifras bajas de eritrocitos, cansancio, niveles elevados de calcio o insuficiencia renal.12

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra fuerza en innovación sanitaria nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos, y las soluciones sean personales. Gracias a nuestra experiencia en Innovative Medicine y MedTech, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited y Janssen Research & Development, LLC son empresas de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, acerca del desarrollo del producto y a los beneficios potenciales y el impacto terapéutico de talquetamab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades y retrasos en la fabricación; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o las pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, como reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día domingo, 31 de diciembre de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research and Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

‡El Dr. Leo Rasche ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y conferencias a Johnson & Johnson, y no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

1 Rasche L, et al. Long-term efficacy and safety results from the Phase 1/2 MonumenTAL-1 study of talquetamab, a GPRC5DxCD3 bispecific antibody, in patients with relapsed/refractory multiple myeloma. Póster n.º P915. Congreso híbrido de la Asociación Europea de Hematología 2024. 14 de junio de 2024.

2 Searle E, et al. Talquetamab, a GPRC5dxCD3 bispecific antibody, in combination with pomalidomide in patients with relapsed/refractory multiple myeloma: safety and efficacy results from the Phase 1b MonumenTAL-2 study. Póster n.º 911. Congreso híbrido de la Asociación Europea de Hematología 2024. 14 de junio de 2024.

3 Searle E, et al. Talquetamab, a GPRC5dxCD3 bispecific antibody, in combination with pomalidomide in patients with relapsed/refractory multiple myeloma: safety and efficacy results from the Phase 1b MonumenTAL-2 study. Sinopsis n.º 911. Congreso híbrido de la Asociación Europea de Hematología 2024. 14 de junio de 2024.

4 ClinicalTrials.gov. Identificador NCT03399799. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03399799 . Consultado por última vez en: junio de 2024.

5 ClinicalTrials.gov. Identificador NCT04634552. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04634552 . Consultado por última vez en: junio de 2024.

6 ClinicalTrials.gov. Identificador NCT05050097. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05050097 . Consultado por última vez en: junio de 2024.

7 Agencia Europea de Medicamentos. TALVEY Resumen de las características del producto. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/talvey-epar-product-information_en.pdf . Consultado por última vez en: junio de 2024.

8 FDA. FDA grants accelerated approval to talquetamab-tgvs for relapsed or refractory multiple myeloma. Disponible en: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-talquetamab-tgvs-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma. Consultado por última vez en: junio de 2024.

9 Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica. Multiple myeloma: introduction. Disponible en: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction . Consultado por última vez en: junio de 2024.

10 Abdi J, et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings and new concepts on molecular mechanisms. Oncotarget 2013;4(12):2186–2207.

11 Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer. Estimates of cancer incidence and mortality in 2022, by country. Multiple myeloma. Disponible en: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27 . Consultado por última vez en: junio de 2024.

12 Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Disponible en: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf . Consultado por última vez en: junio de 2024.

CP-459355.

Junio de 2024.