Solvay and Cyclic Materials sign supply agreement for recycled mixed rare earth oxide (EN / FR)

Solvay and Cyclic Materials sign supply agreement for recycled mixed rare earth oxide

Cyclic Materials to supply Solvay’s plant in La Rochelle, France for further separation and purification from its new Hub100 facility in Ontario, Canada

Brussels and Toronto, June 18, 2024

Solvay, a leader in rare earth materials supply for catalysis and electronics, and Cyclic Materials, an advanced metals recycling company building a circular supply chain for rare earth elements and other critical metals, announced the signing of an agreement for the supply of recycled mixed rare earth oxide (rMREO) from Cyclic Materials to Solvay, with shipments to begin in late 2024.

This agreement extends the partnership formed by the memorandum of understanding signed in February 2023. Since then, the companies have validated Cyclic Materials’ rMREO product with Solvay’s rare earth separation process. This supply agreement is the culmination of both parties’ active collaboration, which confirmed the technical and commercial viability of Cyclic Materials’ product with an established rare earth chemicals producer.

Founded in 2021, Cyclic Materials leads the industry in developing technologies that economically, sustainably and domestically convert end-of-life products into valuable raw materials. The company plans to establish facilities across North America, Europe and Asia to meet the growing demand for domestic sources of MREO in these regions.

This move aligns with Solvay’s proactive measures since the end of 2022 to establish a rare earths hub for the permanent magnets value chain in La Rochelle, France, aiming to enhance European self-sufficiency. An historical and active actor in Rare Earths processing, Solvay is committed to serving customers in the fast-growing electric vehicles, wind power, and electronics markets as of 2025.

“This agreement aligns with our sustainable sourcing strategy to provide magnet grades of NdPr and Nd oxides to our customers by early 2025. We support Cyclic Materials’ vision of developing a circular supply chain for rare earths. Through this partnership we are creating a circular loop to reintegrate recycled MREO back into the magnet supply chain,” said An Nuyttens, President of Solvay Special Chem. “Since the start of our partnership, Cyclic Materials has rapidly advanced their technology to enable a commercial relationship between our two companies. We commend the Cyclic Materials team for reaching the milestone of opening their Hub100 plant, which contributes to securing our sustainable sourcing of rare earths.”

"The completion of this commercial agreement is a significant milestone in our company's journey. The team has demonstrated our ability to scale technology capable of producing a high-quality recycled product from a diverse set of end-of-life magnet products,” said Ahmad Ghahreman, co-founder and CEO of Cyclic Materials. “We see this as a tremendous achievement to be partnered with a leader in the rare earth chemicals market. With this agreement we can support Solvay’s efforts in helping to reduce the environmental impact of rare earths and address the concerns about the constrained supply chain for rare earths used in magnet production.”

Download the full press release

About Solvay

Solvay, a pioneering chemical company with a legacy rooted in founder Ernest Solvay's pivotal innovations in the soda ash process, is dedicated to delivering essential solutions globally through its workforce of over 9,000 employees. Since 1863, Solvay harnesses the power of chemistry to create innovative, sustainable solutions that answer the world’s most essential needs such as purifying the air we breathe and the water we use, preserving our food supplies, protecting our health and well-being, creating eco-friendly clothing, making the tires of our cars more sustainable and cleaning and protecting our homes. Solvay’s unwavering commitment drives the transition to a carbon-neutral future by 2050, underscoring its dedication to sustainability and a fair and just transition. As a world-leading company with €4.9 billion in net sales in 2023, Solvay is listed on Euronext Brussels and Paris (SOLB). For more information about Solvay, please visit solvay.com or follow Solvay on Linkedin.

About Cyclic Materials

Cyclic Materials is a cleantech company creating a circular supply chain for rare earth elements and other materials critical to supporting the energy transition. Through its innovative technology, the company economically, sustainably and domestically transforms end-of-life products into valuable raw materials that are essential to the production of electric vehicles, wind turbines and motors for the electronics we use in our daily lives. In 2024, Cyclic opened its Hub100 plant in Kingston, Ontario – the first facility to produce recycled Mixed Rare Earth Oxide in North America using its proprietary hydrometallurgical technology, REEPure™. With the global market for magnet rare earth elements forecasted to increase dramatically by 2030, establishing new sources of these critical elements is vital to support the electrification of the economy across the globe. Cyclic plans to scale its technology in North America, Europe and Asia. To learn more, visit cyclicmaterials.earth .

Follow us on X @SolvayGroup

Solvay et Cyclic Materials signent un contrat de fourniture d’oxydes de terres rares mixtes recyclés

Cyclic Materials fournira l'usine de Solvay à La Rochelle (France) depuis sa nouvelle usine Hub100 en Ontario (Canada), pour une séparation et une purification ultérieures.

Bruxelles et Toronto, le 18 juin 2024

Solvay, leader dans les terres rares pour la catalyse et l'électronique, et Cyclic Materials, une entreprise spécialisée dans le recyclage de métaux avancés et la création d’une chaîne d'approvisionnement circulaire pour les terres rares et autres métaux critiques, ont annoncé la signature d'un contrat de fourniture. Cet accord prévoit que Cyclic Materials fournira à Solvay des oxydes de terres rares mixtes recyclés (rMREO) dès fin 2024.

Cet accord élargit le partenariat établi par le protocole d'accord signé en février 2023. Depuis lors, les entreprises ont confirmé la compatibilité du produit rMREO de Cyclic Materials avec le processus de séparation des terres rares de Solvay. Ce contrat de fourniture représente l’aboutissement d’une collaboration active entre les deux parties, validant la viabilité technique et commerciale du produit de Cyclic Materials avec un fournisseur établi de produits chimiques à base de terres rares.

Fondée en 2021, Cyclic Materials est leader dans le développement de technologie permettant de convertir de manière économique, durable et locale les produits en fin de vie en nouvelles matières premières. L'entreprise envisage d’implanter des installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie afin de répondre à la demande croissante de sources nationales de MREO dans ces régions.

Cette initiative fait partie des mesures proactives prises par Solvay depuis la fin de 2022 pour établir un pôle européen des terres rares dédié à la chaîne de valeur des aimants permanents à La Rochelle, en France, afin de renforcer l'autosuffisance européenne. En tant qu’acteur historique et actif dans les terres rares, Solvay s'engage à répondre, à partir de 2025, aux besoins des marchés en forte croissance tels que les véhicules électriques, l'énergie éolienne et l'électronique.

“Cet accord s'inscrit dans notre stratégie d'approvisionnement durable visant à fournir des grades d’oxydes de NdPr (Néodyme-Praséodyme) et de Nd (Néodyme) de haute qualité au secteur des aimants permanents d'ici le début de 2025. Nous soutenons la vision de Cyclic Materials de développer une chaîne d'approvisionnement circulaire pour les terres rares. Grâce à ce partenariat, nous créons une boucle vertueuse pour réintégrer les MREO recyclés dans la chaîne d'approvisionnement des aimants", a déclaré An Nuyttens, Présidente de Solvay Special Chem. "Depuis le début de notre partenariat, Cyclic Materials a considérablement avancé dans sa technologie facilitant ainsi une collaboration fructueuse entre nos deux entreprises. Nous saluons l'équipe de Cyclic Materials d'avoir franchi l'étape de l'ouverture de son usine Hub100, qui contribue à garantir notre approvisionnement durable en terres rares".

"La conclusion de cet accord commercial marque une étape significative dans le parcours de notre entreprise. L'équipe a démontré sa capacité à adapter une technologie permettant de fabriquer un produit recyclé de haute qualité à partir d'une gamme variée d’aimants en fin de vie", a déclaré Ahmad Ghahreman, cofondateur et CEO de Cyclic Materials. "Ce partenariat, avec un leader sur le marché des produits chimiques à base de terres rares, est une formidable réussite. Cet accord nous permet de soutenir les efforts de Solvay pour réduire l'impact environnemental des terres rares et répondre aux préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement des terres rares dans la fabrication d’aimants."

Téléchargez le communiqué de presse complet.

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards d'euros en 2023, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.

A propos de Cyclic Materials

Cyclic Materials est une entreprise de technologies propres qui crée une chaîne d'approvisionnement circulaire pour les terres rares et d'autres matériaux essentiels à la transition énergétique. Grâce à sa technologie innovante, l'entreprise transforme de manière économique, durable et nationale des produits en fin de vie en matières premières de valeur essentielles à la production de véhicules électriques, d'éoliennes et de moteurs pour les appareils électroniques que nous utilisons dans notre vie quotidienne. En 2024, Cyclic a ouvert son usine Hub100 à Kingston, en Ontario - la première installation à produire de l'oxyde de terre rare mixte recyclé en Amérique du Nord en utilisant sa technologie hydrométallurgique exclusive, REEPure™. Le marché mondial des éléments à base de terres rares pour aimants devant augmenter de manière significative d'ici 2030, il est essentiel d’établir de nouvelles sources de ces éléments critiques pour soutenir l'électrification de l'économie à travers le monde. Cyclic prévoit d'étendre sa technologie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, visitez cyclicmaterials.earth .

Suivre @SolvayGroup sur X