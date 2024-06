INEA et SerenySun s’associent pour déployer des communautés d’énergie renouvelables en France

COMMUNIQUE DE PRESSE

18 Juin 2024

SerenySun et INEA s’associent pour déployer des communautés d’énergie renouvelables en France et alimenter en énergie verte locale les locataires des bâtiments tertiaires de la foncière grâce à l’autoconsommation individuelle et collective.

INEA (ISIN : FR0010341032), spécialiste de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, et SerenySun, leader des circuits courts de l’énergie, annoncent la signature d’un partenariat visant à développer la production d’énergie solaire sur le patrimoine de la foncière.

Le modèle choisi permettra d’alimenter en énergie renouvelable les locataires des bâtiments d’INEA et de partager le surplus d’énergie avec des consommateurs potentiels à proximité (entreprises, acteurs publics, particuliers), grâce à l’autoconsommation collective.

Pour INEA, l’objectif est à la fois immobilier et environnemental. Sur le plan immobilier, cette stratégie de solarisation du parc bénéficiera avant tout aux locataires de la foncière, qui auront un accès garanti à une électricité verte, locale, proposée à un tarif avantageux et surtout maîtrisé dans le temps. Sur le plan environnemental, son patrimoine étant déjà en phase avec les seuils 2030 du Dispositif éco-énergie tertiaire («Décret tertiaire »), l’ambition d’INEA est d’accroitre sa contribution à la neutralité carbone par la production d’énergie renouvelable, comme elle s’y est engagée dans sa feuille route RSE 2021-2025.

De plus, avec ce déploiement, la foncière répond de manière homogène aux nouvelles exigences règlementaires en matière de solarisation des bâtiments tertiaires, le partenariat visant à la fois les immeubles de bureaux détenus par INEA et les parcs d’activités de sa filiale Flex Park, à travers tout l’Hexagone.

Pour SerenySun, leader des circuits courts de l’énergie, ce partenariat permet d’accélérer son implantation dans des métropoles régionales et en Ile-de-France afin de déployer plus largement son modèle vertueux de communauté locale d’énergie renouvelable au bénéficie du plus grand nombre. La création de toute nouvelle communauté – un projet d’envergure au fort impact sur le territoire – permet de concilier les enjeux écologiques, économiques et sociétaux.

UN PARTENARIAT QUI FAIT SUITE A UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE ENGAGÉE SUR DEUX PARCS D’ACTIVITÉS

Avec ce partenariat, SerenySun et INEA confirment leur volonté de coopérer après avoir expérimenté le déploiement, par SerenySun, de deux communautés d’énergie renouvelable sur des parcs d’activités de la foncière. L’opération « Notre énergie La Soie » développée à Vaulx-en-Velin (69) grâce à la solarisation des quatre bâtiments du parc d’activités Les Portes de la Soie, détenu par INEA via sa filiale Flex Park, sera inaugurée le 25 juin. Et du côté de Toulouse (31), c’est la communauté « Notre énergie La Cadène » qui permettra aux locataires du parc d’activités Arty Station et à leurs voisins, de consommer une énergie verte « made in Toulouse ». Sur ce deuxième projet, les travaux de solarisation sont en cours pour une mise en service de la communauté à l’hiver 2024.

La première phase du partenariat concerne 9 immeubles de bureaux implantés à Marseille, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, et 4 parcs d’activités situés à Bordeaux et en Ile-de-France, pour une mise en service des centrales entre fin 2024 et mi 2025.

Elle passera par la création d’une société commune. SerenySun, en tant que spécialiste de l’énergie dans ce duo, sera en charge de la création et de la gestion dans le temps des communautés d’énergie, assurant toutes les étapes de structuration et de réalisation de chaque projet.

PARTAGER L’ÉNERGIE DÉCARBONÉE AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Ce partenariat entre SerenySun et INEA renforce leur engagement en faveur de la transition énergétique et leur intention d’accélérer leur stratégie commune de déploiement d’opérations de mutualisation d’énergie renouvelable au cœur des zones urbaines.

Selon Donald François, Président fondateur de SerenySun : « SerenySun entend accélérer les circuits courts de l’énergie, parce que les besoins en énergie augmentent et que la transition énergétique est l’affaire de tous. Nous accompagnons les territoires pour développer des opérations de grande ampleur, réunissant une multitude de participants aux profils mixtes, des projets ambitieux à fort impact pour le territoire. Les foncières, disposant de foncier au cœur de nos villes et zones périurbaines, ont un vrai rôle à jouer dans la production d’énergie photovoltaïque au bénéfice de leurs occupants. Avec Foncière INEA, nous avons l’ambition de déployer des communautés d’énergie au plus près des besoins des consommateurs, en solarisant les actifs détenus par INEA et en partageant l’énergie directement sur place, sans que le consommateur ait besoin d’investir dans les installations. »

Karine Dachary, Directrice générale adjointe d’INEA, ajoute : « L’impératif de production d’énergie renouvelable qui s’impose désormais aux foncières est un sujet complexe, à la croisée des marchés de l’immobilier et de l’énergie. Ce partenariat avec un spécialiste des énergies renouvelables engagé tel que SerenySun nous permet d’accélérer de manière efficace et sereine sur ce sujet. Nous améliorons ainsi encore la valeur verte de notre patrimoine, les services apportés à nos locataires et notre impact sociétal dans les métropoles régionales où nous investissons. »

BÉNÉFICES DES CIRCUITS COURTS DE L'ÉNERGIE Agir localement et collectivement en faveur de la transition énergétique.

Favoriser la résilience énergétique d’un territoire.

Démocratiser l’accès à une énergie verte locale, sans investissement.

Maîtriser ses dépenses énergétiques grâce à un tarif avantageux et stable dans la durée.



INFOS CLÉS DU PARTENARIAT

9 immeubles de bureaux et 4 parcs d’activités pour la première phase.

12 200 m² de surface photovoltaïque.

3,1 MWc de puissance installée.

3 200 MWh d’énergie produite par an, soit l’équivalent de 1 536 tonnes de CO2 évitées.

À PROPOS DE SERENYSUN

Créée en 2018, l’entreprise, spécialisée en création et gestion de communautés d'énergie renouvelable, facilite et accélère l’engagement des acteurs d’un territoire en faveur de la transition énergétique. Autour de projets de circuits courts de l’énergie menés sur l’ensemble du territoire national, SerenySun fédère producteurs, consommateurs et financeurs. Chaque communauté, initiée avec des collectivités, des entreprises, des centres commerciaux, des acteurs de l’immobilier ou encore des zones d’activité, regroupe des profils multiples pour une complémentarité d’usages (entreprises, industriels, particuliers, acteurs publics). Grâce aux outils technologiques innovants qu’elle a développés, l’entreprise permet une optimisation fine de la répartition de l’énergie.

Plus d’infos : Dossier de presse www.serenysun.fr





À PROPOS DE INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics, et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France. Au 31 décembre 2023, son patrimoine est constitué de 84 sites immobiliers représentant une surface locative totale de plus de 482 000 m² et une valeur de 1 266 M€, offrant un rendement potentiel de 7,3 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

