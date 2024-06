EY ernennt Mike Jackowski von Duck Creek Technologies zum Gewinner des Entrepreneur Of The Year® 2024 New England Award

BOSTON, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernst & Young LLP (EY US) hat bekanntgegeben, dass Mike Jackowski, CEO von Duck Creek Technologies, zum Gewinner des Entrepreneur Of The Year® 2024 New England Award ernannt wurde. „Entrepreneur Of The Year“ ist das führende wettbewerbsorientierte Preisverleihungsprogramm für Unternehmer und Führungskräfte wachstumsstarker Unternehmen.



Jackowski wurde von einer unabhängigen Jury ausgewählt, die sich aus früheren Preisträgern, führenden CEOs und anderen Wirtschaftsführern zusammensetzt. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden unter anderem anhand ihrer Fähigkeit bewertet, durch Unternehmergeist, Engagement für ihren Zweck und den Nachweis von Wachstum und erheblicher Wirkung langfristige Werte zu schaffen.

„Ich fühle mich geehrt, als Entrepreneur Of The Year® in New England ausgezeichnet zu werden“, so Jackowski. „Ich habe das Privileg, mit einigen der besten und talentiertesten Fachleute in der Versicherungsbranche zusammenzuarbeiten, und diese Auszeichnung wäre ohne die Unterstützung des gesamten Teams von Duck Creek nicht möglich gewesen. Im Namen von Duck Creek danke ich Ernst & Young und der Jury für die Verleihung dieses Preises.“

Als Gewinner des New England Award kommt Jackowski nun für die nationalen Auszeichnungen im Rahmen des „Entrepreneur Of The Year 2024“ in den USA in Frage. Die nationalen Preisträger, einschließlich des Gewinners des Entrepreneur Of The Year National Overall Award, werden im November auf dem Strategic Growth Forum® bekanntgegeben, einer der landesweit renommiertesten Zusammenkünfte von wachstumsstarken, marktführenden Unternehmen. Der Gewinner oder die Gewinnerin des Entrepreneur Of The Year National Overall Award wird sich dann im Juni 2025 um den World Entrepreneur Of The Year® Award bewerben.

Mit der Auszeichnung „Entrepreneur Of The Year“ werden viele verschiedene Arten von Unternehmensführerinnen und Unternehmensführern für ihren Einfallsreichtum, ihren Mut und ihren Unternehmergeist gewürdigt. Das Programm zeichnet Gründerinnen und Gründer aus, die ihr Unternehmen von Anfang an mit einem Bootstrapping-System ausgestattet haben oder Fremdkapital für das Wachstum ihres Unternehmens aufgenommen haben; CEOs, die ein bestehendes Unternehmen mit Innovationen ausgestattet haben, um dessen Entwicklung voranzutreiben; und Führungskräfte von Familienunternehmen, die ein altes Geschäftsmodell umgestaltet haben, um es für die Zukunft zu stärken.

Das Programm „Entrepreneur Of The Year“ hat unter anderem bereits die Führungsqualitäten von folgenden Unternehmerinnen und Unternehmen ausgezeichnet:

Daymond John von FUBU

Hamdi Ulukaya von Chobani, Inc.

Holly Thaggard und Amanda Baldwin von Supergoop!

Howard Schultz von der Starbucks Coffee Company

James Park von Fitbit

Jodi Berg von Vitamix

Kendra Scott von Kendra Scott LLC

Michael Happe von Winnebago Industries

Reid Hoffman und Jeff Weiner von der LinkedIn Corporation

Sheila Mikhail von AskBio

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Entrepreneur Of The Year Award werden auf Lebenszeit Mitglied einer globalen, branchenübergreifenden Gemeinschaft von Unternehmerinnen und Unternehmern. Sie erhalten exklusiven, kontinuierlichen Zugang zu den Erfahrungen, Erkenntnissen und dem Wissen von ehemaligen Programmteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie anderen Mitgliedern des Ökosystems in mehr als 60 Ländern – und das alles unterstützt durch umfangreiche EY-Ressourcen.

Neben dem "Entrepreneur Of The Year" unterstützt EY US andere Unternehmerinnen und Unternehmer durch das EY Entrepreneurial Winning Women™ (Winning Women)-Programm und das EY Entrepreneurs Access Network (EAN), um weibliche Gründerinnen und schwarze bzw. hispanische/lateinamerikanische Unternehmerinnen und Unternehmer mit den Ressourcen, dem Netzwerk und dem Zugang zu verbinden, die sie benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

Sponsoren

Die Entrepreneur Of The Year Awards wurden von Ernst & Young LLP ins Leben gerufen und werden von den Sponsoren PNC Bank, Cresa, Marsh USA, SAP und der Ewing Marion Kauffman Foundation verliehen. In Neuengland gehört zu den Sponsoren auch ein Hauptsponsor, DLA Piper.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben.

Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und X .

Über Entrepreneur Of The Year®

Seit seiner Gründung im Jahr 1986 hat Entrepreneur Of The Year® mehr als 11.000 ehrgeizige Visionäre ausgezeichnet, die erfolgreiche, dynamische Unternehmen in den USA führen, und hat sich seitdem auf fast 80 Länder und Gebiete weltweit ausgedehnt.

Das US-Programm besteht aus 17 regionalen Programmen, deren unabhängige Jurys jeden Juni die regionalen Preisträgerinnen und Preisträger auswählen. Diese Gewinnerinnen und Gewinner konkurrieren um die nationale Anerkennung auf dem Strategic Growth Forum® im November, wo die nationalen Finalistinnen und Finalisten sowie Preisträgerinnen und Preisträger bekanntgegeben werden. Der nationale Gesamtsieger bzw. die nationale Gesamtsiegerin vertritt die USA beim World Entrepreneur Of The Year®-Wettbewerb. Besuchen Sie ey.com/us/eoy .

Über EY

EY hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine bessere Arbeitswelt zu schaffen und dabei zu helfen, langfristigen Nutzen für Kunden, Menschen und die Gesellschaft zu schaffen und Vertrauen in die Kapitalmärkte aufzubauen.

Mit Hilfe von Daten und Technologien sorgen die verschiedenen EY-Teams in über 150 Ländern für Vertrauen durch Sicherheit und unterstützen Kunden bei Wachstum, Transformation und Betrieb.

In den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung, Recht, Strategie, Steuern und Transaktionen stellen die EY-Teams bessere Fragen, um neue Antworten auf die komplexen Probleme unserer heutigen Welt zu finden.

EY bezieht sich auf die globale Organisation und kann sich auf eine oder mehrere der Mitgliedsfirmen von Ernst & Young Global Limited beziehen, von denen jede eine eigenständige juristische Person ist. Ernst & Young Global Limited, eine britische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, erbringt keine Dienstleistungen für Kunden. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten erhebt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß den Datenschutzgesetzen haben, sind unter ey.com/privacy verfügbar. Die EY-Mitgliedsunternehmen üben ihre Tätigkeit nicht in Ländern aus, in denen dies nach örtlichem Recht verboten ist. Weitere Informationen über unsere Organisation finden Sie unter ey.com .