EY Mengumumkan Mike Jackowski dari Duck Creek Technologies sebagai Pemenang Penghargaan Entrepreneur Of The Year® 2024 New England Award

BOSTON, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernst & Young LLP (EY US) mengumumkan bahwa Mike Jackowski, CEO dari Duck Creek Technologies dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Entrepreneur Of The Year® 2024 New England Award. Entrepreneur Of The Year adalah program penghargaan kompetitif terkemuka bagi wirausahawan dan pemimpin perusahaan dengan pertumbuhan tinggi.



Jackowski dipilih oleh panel juri independen yang terdiri dari para pemenang penghargaan sebelumnya, CEO terkemuka, dan pemimpin bisnis lainnya. Kandidat dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui semangat kewirausahaan, komitmen terhadap tujuan mereka, dan demonstrasi pertumbuhan dan dampak substansial, serta indikator utama lainnya.

“Saya merasa terhormat dan bersyukur telah diakui sebagai Entrepreneur Of The Year® di New England,” ujar Jackowski. “Saya mendapat kehormatan untuk bekerja bersama beberapa profesional terbaik dan paling berbakat di industri asuransi dan penghargaan ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan seluruh tim Duck Creek. Atas nama Duck Creek, saya berterima kasih kepada Ernst & Young dan panel juri yang telah menganugerahkan penghargaan ini kepada kami.”

Sebagai pemenang penghargaan New England, Jackowski kini memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam Entrepreneur Of The Year 2024 National Awards. Para pemenang National Award, termasuk pemenang Entrepreneur Of The Year National Overall Award, akan diumumkan pada bulan November di Strategic Growth Forum® , salah satu pertemuan paling bergengsi di negara ini yang dihadiri oleh perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang merupakan pemimpin pasar. Pemenang Entrepreneur Of The Year National Overall Award kemudian akan bersaing untuk World Entrepreneur Of The Year® Award pada bulan Juni, 2025.

Entrepreneur Of The Year memberikan penghargaan kepada berbagai tipe pemimpin bisnis atas kecerdikan, keberanian, dan semangat kewirausahaan mereka. Program ini mengapresiasi para pendiri asli yang memulai bisnis mereka dari awal atau yang mengumpulkan modal dari luar untuk mengembangkan perusahaan mereka; CEO transformasional yang menyuntikkan inovasi ke dalam organisasi yang sudah ada untuk melambungkan perkembangannya; dan pemimpin bisnis keluarga multigenerasi yang menyusun ulang model bisnis lama untuk memperkuatnya di masa depan.

Program Entrepreneur Of The Year telah mengakui kepemimpinan para wirausaha, seperti:

Daymond John dari FUBU

Hamdi Ulukaya dari Chobani, Inc.

Holly Thaggard dan Amanda Baldwin dari Supergoop!

Howard Schultz dari Starbucks Coffee Company

James Park dari Fitbit

Jodi Berg dari Vitamix

Kendra Scott dari Kendra Scott LLC

Michael Happe dari Winnebago Industries

Reid Hoffman dan Jeff Weiner dari LinkedIn Corporation

Sheila Mikhail dari AskBio

Pemenang Entrepreneur Of The Year Award akan menjadi anggota seumur hidup dari komunitas wirausaha multi-industri global. Mereka mendapatkan akses eksklusif dan berkelanjutan terhadap pengalaman, wawasan, dan kebijaksanaan alumni program dan anggota ekosistem lainnya di lebih dari 60 negara — semuanya didukung oleh sumber daya EY yang luas.

Selain Entrepreneur Of The Year, EY US mendukung wirausaha lainnya melalui program EY Entrepreneurial Winning Women™ (Winning Women) dan EY Entrepreneurs Access Network (EAN) untuk membantu menghubungkan para pendiri wanita dan wirausahawan kulit Hitam dan Hispanik/Latin, dengan sumber daya, jaringan, dan akses yang diperlukan untuk meraih potensi penuhnya.

Sponsor

Didirikan dan diprakarsai oleh Ernst & Young LLP, penghargaan Entrepreneur Of The Year Awards ini antara lain menghadirkan sponsor PNC Bank, Cresa, Marsh USA, SAP, dan Ewing Marion Kauffman Foundation. Di New England, sponsor juga menyertakan sponsor utama, DLA Piper.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas yang menggambarkan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan umum. Kami adalah platform tempat dibangunnya sistem asuransi modern, yang memungkinkan industri untuk memanfaatkan kecanggihan cloud untuk menjalankan operasi yang sigap, cerdas, dan selalu aktif.

Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi pemimpin pasar kami tersedia secara mandiri atau sebagai full-suite, dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand . Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk informasi terbaru – LinkedIn dan X .

Tentang Entrepreneur Of The Year®

Didirikan pada tahun 1986, Entrepreneur Of The Year® telah mengapresiasi lebih dari 11.000 visioner ambisius yang memimpin bisnis sukses dan dinamis di AS, dan sejak itu telah berkembang ke hampir 80 negara dan wilayah secara global.

Program AS terdiri dari 17 program regional yang panel juri independennya memilih pemenang penghargaan regional setiap bulan Juni. Para pemenang tersebut bersaing untuk mendapatkan pengakuan nasional di Strategic Growth Forum® pada bulan November, tempat para finalis Nasional dan pemenang penghargaan diumumkan. Pemenang Nasional secara keseluruhan mewakili AS pada kompetisi World Entrepreneur Of The Year®. Kunjungi ey.com/us/eoy .

Tentang EY

EY hadir untuk membangun dunia kerja yang lebih baik, membantu menciptakan nilai jangka panjang untuk klien, orang-orang, dan masyarakat, serta membangun kepercayaan di pasar modal.

Didukung oleh data dan teknologi, tim EY yang beragam di lebih dari 150 negara memberikan kepercayaan melalui jaminan dan membantu klien berkembang, bertransformasi, dan beroperasi.

Dengan fokus pada bidang jaminan, konsultasi, hukum, strategi, pajak, dan transaksi, tim EY menanyakan pertanyaan yang lebih baik untuk menemukan jawaban baru atas masalah kompleks yang sedang dihadapi dunia saat ini.

EY merujuk pada organisasi global, dan dapat merujuk pada satu atau lebih firma Ernst & Young Global Limited, yang masing-masing merupakan badan hukum terpisah. Ernst & Young Global Limited, sebuah perusahaan Inggris yang dibatasi oleh jaminan, tidak menyediakan layanan kepada klien. Informasi tentang cara EY mengumpulkan dan menggunakan data pribadi dan penjelasan tentang hak-hak yang dimiliki individu berdasarkan undang-undang perlindungan data tersedia melalui ey.com/privacy. Firma anggota EY tidak menjalankan praktik hukum jika dilarang oleh hukum setempat. Untuk informasi selengkapnya tentang organisasi kami, harap kunjungi ey.com .