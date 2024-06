アーンスト・アンド・ヤング (EY)、ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) のマイク ジャコウスキー (Mike Jackowski) をアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー®2024ニューイングランド賞 (Entrepreneur Of The Year® 2024 New England Award) 受賞者に選出を発表

ボストン発, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- アーンスト・アンド・ヤングLLP (Ernst & Young LLP) (EY US) は、ダック クリーク テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるマイク・ジャコウスキーがアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー®2024ニューイングランド賞受賞者に選出されたことを発表した。アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーは、急成長企業の起業家やリーダーを対象とした、最も競争力のある表彰プログラムである。



同氏は、過去の受賞者、一流の最高経営責任者、その他のビジネスリーダーで構成される独立した審査員団によって選出された。候補者達は、起業家精神、目的への取り組み、成長と大きな影響の実証など、その他の主要な指標を通じて長期的な価値を生み出す能力に基づいて評価された。

マイク・ジャコウスキーは以下のように述べている。「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー® ニューイングランド賞に選ばれたことを光栄に思い、恐縮しています」。「保険業界で最も優秀で才能豊かな専門家たちと一緒に働くという特権を私は得ており、この賞はダック・クリークのチーム全体のサポートがなければ実現できませんでした。ダック・クリークを代表して、この賞を授与してくださったアーンスト・アンド・ヤングと審査員に感謝致します」。

ニューイングランドの受賞者として、ジャコウスキーはアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2024 ナショナル・アワード (Entrepreneur Of The Year 2024 National Awards) の候補に選ばれる資格を得た。アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ナショナル・オーバーオール賞 (Entrepreneur Of The Year National Overall Award) 受賞者を含むナショナル・アワード受賞者は、11月に、急成長を遂げ、市場をリードする企業が集まる国内で最も権威のある集まりの一つである ストラテジック・グロース・フォーラム (Strategic Growth Forum®) で発表される。アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ナショナル・オーバーオール賞受賞者は、2025年6月に開催されるワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー®賞 (World Entrepreneur Of The Year® Award) の審査へと進む。

アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーでは、さまざまなタイプのビジネスリーダーの創意工夫、勇気、起業家精神を表彰する。同プログラムは、自力で事業の立ち上げを行った、または外部資本を調達して会社を成長させた独創的な創業者、既存の組織に革新を吹き込んで軌道を飛躍させた変革的な最高経営責任者、そしてレガシービジネスモデルを再構築して将来に向けて強化した複数世代にわたるファミリービジネスリーダーを称えるものである。

アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー賞受賞者は、グローバルな多業種起業家コミュニティの生涯会員となる。受賞者は、60ヵ国以上にわたるプログラム卒業生やその他のエコシステムメンバーの経験、洞察、知恵に独占的に継続的にアクセスすることが可能となる。これらはすべて、EYの膨大なリソースによってサポートされている。

アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーに加え、EY USは、 EYアントレプレノリアル・ウイニング・ウイメン (EY Entrepreneurial Winning Women™) (Winning Women) プログラム、および EYアントレプレノリアル・アクセス・ネットワーク (EY Entrepreneurs Access Network) (EAN) を通じて他の起業家をサポートし、女性創業者と黒人およびヒスパニック/ラテン系の起業家を、それぞれ潜在能力を最大限に引き出すために必要なリソース、ネットワーク、アクセスに結び付けている。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。

ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするときに、必要な場所で、必要な方法で保険が提供されるべきだと考えている。市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべて ダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。最新情報については、 LinkedIn および X (旧Twitter) のソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー®について

1986年に設立されたアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー®は、米国で成功し、ダイナミックなビジネスを率いる11,000人以上の野心的なビジョナリーを表彰してきた。以来、世界約80ヵ国と地域に拡大している。

米国のプログラムは17の地域プログラムで構成されており、毎年6月に独立した審査員団が地域賞受賞者を選出する。受賞者は11月に開催されるストラテジック・グロース・フォーラム®で全国的な認知度を競い合い、国内のファイナリストと受賞者が発表される。国内の総合優勝者は、ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー®コンテストで米国代表となる。詳細は ey.com/us/eoy を参照されたい。

EYについて

EYは、より良い社会の構築を目指して、クライアント、人々、社会に長期的な価値を創造し、資本市場における信頼を築くための支援を行っている。

データとテクノロジーを活用し、150ヵ国を超える多様なEYチームが保証を通じて信頼を提供し、クライアントの成長、変革、運営を支援している。

保証、コンサルティング、法律、戦略、税務、取引の分野にまたがるEYチームは、今日の世界が直面している複雑な問題に対する新しい答えを見つけるために、より良い問いを投げかけていく。

EYはグローバル組織を指し、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド (Ernst & Young Global Limited) のメンバーファームの一つまたは複数を指す場合もある。各メンバーファームはそれぞれ独立した法人である。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは英国の保証有限会社であり、クライアントにはサービスを提供していない。EYが個人データを収集および使用する方法に関する情報、およびデータ保護法に基づいて個人が持つ権利の説明は、ey.com/privacyで閲覧可能。EYのメンバーファームは、現地の法律で禁止されている地域では法律業務を行っていない。アーンスト・アンド・ヤングについての詳細は ey.com を参照されたい。