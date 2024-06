EY 宣布 Duck Creek Technologies 的 Mike Jackowski 荣膺 2024 年新英格兰区 Entrepreneur Of The Year® 大奖得主

波士顿, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernst & Young LLP (EY US) 宣布,Duck Creek Technologies 首席运行官 Mike Jackowski 荣获 2024 年新英格兰区年度企业家大奖 Entrepreneur Of The Year®。Entrepreneur Of The Year 是企业家与高增长公司领导人的顶尖竞赛奖项。



Jackowski 经由往届得奖者、杰出首席运行官及其他商界领袖组成的独立评审团遴选而出。候选人的评选标准包括通过企业家精神、对目标的承诺,以及展现增长和重大影响力创造长期价值的能力等关键指标。

Jackowski 表示:“能够获得新英格兰区 Entrepreneur Of The Year 的殊荣,我受宠若惊。”“我有幸与保险业内一些最优秀、最有才华的专业人士共事,没有整个 Duck Creek 团队的支持,获取这个奖项是不可能的。我谨代表 Duck Creek 感谢 Ernst & Young 和评审团授予我们这个奖项。”

作为新英格兰区的得奖者,Jackowski 现有资格角逐 2024 年全国 Entrepreneur Of The Year 大奖。全国大奖得主,包括 Entrepreneur Of The Year 全国总冠军,将于 11 月在战略增长论坛 Strategic Growth Forum® 上宣布——该论坛是全美最负盛名的高增长、市场领先企业聚会之一。Entrepreneur Of The Year 全国综合奖获得者将与 2025 年 6 月竞逐全球 Entrepreneur Of The Year® 大奖。

Entrepreneur Of The Year 表彰许多不同类型商业领袖的独创性、勇气和企业家精神。该奖项表彰那些独自白手起家或募集外部资金发展公司的原创始人;为现有组织注入创新活力,推动其发展轨迹的变革型首席运行官;以及重新构想传统商业模式以巩固未来的跨代家族企业领导者。

Entrepreneur Of The Year 奖项曾表彰过以下企业家的领导力:

FUBU 的 Daymond John

Chobani, Inc.的 Hamdi Ulukaya

Supergoop! 的 Holly Thaggard 和 Amanda Baldwin

Starbucks Coffee Company 的 Howard Schultz

Fitbit 的 James Park

Vitamix 的 Jodi Berg

Kendra Scott LLC 的 Kendra Scott

Winnebago Industries 的 Michael Happe

LinkedIn Corporation 的 Reid Hoffman 和 Jeff Weiner

AskBio 的 Sheila Mikhail

Entrepreneur Of The Year 大奖得主将成为遍及全球、涵盖多个行业的企业家社区的终身会员。他们将持续独家获得获奖校友和其他生态系统成员在 60 多个国家或地区的经验、洞见和智能,——都由庞大的 EY 资源支持。

除了 Entrepreneur Of The Year 大奖,EY US 还分别通过 EY Entrepreneurial Winning Women™ (Winning Women) 奖项和 EY Entrepreneurs Access Network (EAN) 支持其他企业家,以帮助分别连结女性创始人以及黑人和西语裔或拉丁裔企业家,为他们提供发挥全部潜力所需的资源、网络和机会。

赞助商

Entrepreneur Of The Year 大奖由 Ernst & Young LLP 创立并推出,主要赞助商包括 PNC Bank、Cresa、Marsh USA、SAP 和 Ewing Marion Kauffman 基金会。在新英格兰地区,赞助商还包括首席赞助商 DLA Piper。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商。我们是先进保险系统构建基础的平台型企业,使保险业能够利用云计算的强大优势,构建灵活、智能和持续升级的保险业务体系。

秉持真实、服务宗旨和公开透明,是 Duck Creek 的核心;我们认为,保险机构就应该在最需要的时刻、地点,以最需要的方式为个人和企业提供服务。我们的市场领先解决方案可独立提供,也可作为完整套件提供,所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek,获取最新信息 - LinkedIn 和 X 。

关于 Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year® 奖项创立于 1986 年,迄今表彰了 11,000 多位在美国领导成功、充满活力企业的高瞻远瞩者,并已扩展至全球近 80 个国家和地区。

美国奖项由 17 个地区奖项组成,其独立评审小组每年 6 月选出地区奖得主。这些得主将在 11 月的 Strategic Growth Forum® 上角逐全国认可,届时将宣布全国入围者和奖项得主。全国综合奖获得者将代表美国参加全球 Entrepreneur Of The Year® 的角逐。请访问 ey.com/us/eoy .

