Aduro Clean Technologies a le plaisir d’annoncer la clôture d’un placement privé sans intermédiaire

LONDON, Ontario, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies, Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, se réjouit d’annoncer que, à la suite de son communiqué de presse du 29 mai 2024, elle a clôturé son placement privé sans intermédiaire à hauteur de 2 711 077 parts (chacune étant désignée comme une « part ») à raison d’une valeur individuelle de 1,30 dollar, pour un produit brut totalisant 3 524 400,10 $ (l’« offre LIFE »).

« Nous sommes extrêmement satisfaits du soutien continu de nos actionnaires existants et nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux actionnaires. Le vif intérêt suscité par cette offre démontre clairement l’impact positif de notre base d’investisseurs croissante au Canada et à l’étranger », a déclaré Ofer Vicus, Président-directeur général d’Aduro.

Chaque part comprend une (1) action ordinaire du capital de la Société (chacune étant désignée comme une « action ordinaire ») et un demi (1/2) bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant désigné comme un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription peut être exercé contre une (1) action ordinaire (chacune étant désignée comme une « action de bon de souscription ») à raison d’une valeur individuelle de 1,60 $ pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d’émission, sous réserve d’un droit d’accélération (le « droit d’accélération »). Conformément au droit d’accélération, si les actions ordinaires ont un cours de clôture à la bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE ») (ou toute autre bourse de valeurs sur laquelle les actions ordinaires peuvent être négociées à ce moment-là) de 1,90 $ ou plus par action ordinaire pendant une période de dix (10) jours de bourse consécutifs à tout moment après l’émission des bons de souscription, la Société pourra alors avancer la date d’expiration des bons de souscription en émettant un avis auprès de leurs détenteurs (via la diffusion d’un communiqué de presse informant de l’avancement de la date d’expiration des bons de souscription) et, dans ce cas, les bons de souscription expireront le trentième (30e) jour après la date de l’avis en question.

La Société a payé un total de 144 053,91 $ en espèces et a émis 74 059 bons de souscription d’intermédiaire (les « bons de souscription d’intermédiaire ») à certains intermédiaires dans le cadre de l’offre LIFE. Les bons de souscription d’intermédiaire peuvent être exercés au prix de 1,60 $ par action pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d’émission.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre LIFE pour financer la recherche et le développement des technologies de recyclage chimique de la Société, ainsi que pour les dépenses administratives générales et le fonds de roulement.

Les parts ont été vendues à des acheteurs résidant au Canada et dans d’autres juridictions admissibles en vertu de la dispense de financement des émetteurs cotés prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (la « Dispense de financement des émetteurs cotés »). Étant donné que l’offre LIFE a été réalisée en vertu de la dispense de financement des émetteurs cotés, les valeurs mobilières émises dans le cadre de l’offre LIFE ne seront pas soumises à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les bons de souscription d’intermédiaire sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission.

Aucune des valeurs mobilières vendues dans le cadre de l’offre LIFE n’a été ou ne sera enregistrée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (« Securities Act ») de 1933, telle que modifiée. En outre, aucune de ces valeurs mobilières n’a été offerte ou vendue aux États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat et aucune vente de titres ne sera réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant : l’utilisation prévue du produit de l’offre LIFE. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction envers les informations actuellement disponibles, et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives, notamment : le fait que le produit de l’offre LIFE pourrait ne pas être utilisé comme indiqué dans le présent communiqué de presse ; l’existence de conditions de marché défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs tels que les conditions de marché ou d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société pourraient influencer les résultats ou événements réels et les faire sensiblement dévier de ses attentes actuelles. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l’exige. Les risques et incertitudes liés aux activités de la Société sont décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de sa dernière note d’information annuelle. Ils sont par ailleurs divulgués dans les documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et disponibles sur SEDAR à l’adresse suivante : www.sedar.com .

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n’a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.