Triple Hair Group reçoit l'approbation de l'EMA pour commencer les essais cliniques de phase III sur son médicament sur ordonnance Thérapie-07 en Europe

MONTRÉAL, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs contre l'alopécie androgénique, est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA), lui permettant de procéder aux essais cliniques de phase III en Europe pour son produit phare sur ordonnance, Thérapie-07. Les essais cliniques commenceront dès que l'Agence aura été informée du respect de certaines exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF).



« L'obtention de l'approbation de l'EMA pour démarrer nos essais de phase III est une étape majeure pour Triple Hair et témoigne de la qualité du plan réglementaire que nous avons soumis, » a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction de Triple Hair. « En attendant de recevoir d'autres autorisations réglementaires, cette dernière approbation nous permettra de renforcer davantage notre structure de capital afin de pouvoir commencer les essais cliniques dans plusieurs pays. »

Les essais de phase III viseront à mesurer l'efficacité de Thérapie-07 sur la repousse des cheveux dans le traitement de l'alopécie androgénique.

Selon un rapport publié par Grand View Research, Inc., l'alopécie est un marché mondial sous-desservi de 8,8 milliards de dollars américains en 2023, qui devrait atteindre 16 milliards de dollars américains d'ici 2030.

À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour les hommes et les femmes souffrant d'alopécie androgénique. Sa mission est de fournir à ce marché sous-desservi des traitements sur ordonnance efficaces et cliniquement prouvés pour la repousse de cheveux. La Société vend également des produits naturels brevetés pour la pousse des cheveux sous les marques RIZNMC et Plenty NaturalMC.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de la Société, au www.triplehair.ca/fr/investisseurs.

Contact :

Triple Hair Group

Jean-Philippe Gravel

Président et chef de la direction

investors@triplehair.ca

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui sont sujets à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions actuelles de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier de manière significative par rapport aux prévisions actuelles de la direction. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date.