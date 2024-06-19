HashKey Global 正式上線合約交易，塑造「持牌合約」市場新格局

HAMILTON, Bermuda, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 持牌數字資產交易所HashKey Global 宣布已獲得監管機構批准，正式上線合約交易功能。合約交易上線首期支持BTC與ETH，最大支持10倍槓桿。平台將於限時推出“合約交易挖礦及邀請100%返佣”活动，參與合約交易或邀請好友參與交易即可獲得HSK獎勵。HashKey Global將打造「持牌合約」既安全又好用的交易體驗，引領「持牌合約」市場新格局。



持牌合約：只做平台，不做對手

作為成熟的衍生品交易類型，合約交易在加密資產市場中有巨大需求。然而，由於缺乏有效監管，市場中仍大量存在平台與客戶對手盤交易、惡意插針導致客損等亂象，造成客戶嚴重損失，被全球加密社區詬病已久。

HashKey Global受百慕大金融管理局（BMA）規管，實現客戶資產與數據獨立存放，與HashKey Global運營有效分隔，不與客戶進行對手盤交易，從產品設計與監管層面降低惡意插針與客損現象發生，保證客戶資產能得到保護，為客戶提供成熟、安心、受規管的合約交易環境。

HashKey Global董事總經理Ben El-Baz 表示，“加密行業在過去幾年中頻繁發生衍生品市場暴雷事件，亞洲乃至全球加密社區對持牌合約交易所期待已久。HashKey Global此次獲得監管機構批准並正式上線合約交易，將為全球客戶帶來成熟流暢的交易介面、安全受規管的資產環境，打造全球頂尖的合約交易體驗，借「持牌合約」塑造市場新格局。”

合約交易賽與100%邀請返佣

HashKey Global將於6月19日正式上線合約交易功能，目前支持BTC/USDT和ETH/USDT合約交易對，最大支持10倍槓桿。

HashKey Global將於6月19日 0:00 (UTC+0) 正式啟動首期合約交易賽活動。客戶只需參與合約交易即可參與流動性挖礦活動，瓜分百萬HSK 獎金池獎勵，享受資產價值最大化的增值潛力。用戶每交易滿 1,000 USDT 可得 0.3 HSK，通過 API 交易獲得每週交易額排名，最高可得300,000HSK。

同時，HashKey Global啟動“邀請100%返佣”活动。活動期間，用戶將獲得受邀客戶在合約交易（非API交易類型）所產生的100% 手續費為返佣獎勵。返佣獎勵將折合為 HSK 並根據規則陸續發放。

參與活動須遵守適用的條款和條件，詳情請見活動公告和交易所活動頁。

關於HashKey Global HashKey Global是HashKey Group旗下的全球化旗艦虛擬資產交易所，面向全球客戶提供持牌的虛擬資產交易服務。HashKey Global已獲得百慕大金融管理局（BMA）頒發的數字資產投資者保護制度全面許可牌照，提供LaunchPad、合約、槓桿等主流交易和服務產品。 更多詳情請前往 global.hashkey.com

免責聲明：HashKey Global是由HashKey Bermuda Limited在百慕大金融管理局授予的F類牌照下運營的數字資產交易平台。此信息不構成對任何投資產品的要約、招攬或推薦。投資和交易虛擬資產存在風險。HashKey Global不為來自香港、美國、中國大陸和其他某些司法管轄區的用戶提供服務，以遵守法律法規。某些服務、功能和活動可能在您的司法管轄區不可用。 參與此活動並不保證符合資格、獲得接受或收到任何獎勵、福利或激勵。HashKey Global可能對參與條件、要求或限制設定特定標準，並保留拒絕或取消個人或實體參與活動的權利。Hashkey Global保留包括根據內部控制、系統問題或其他情況在任何時候根據自己的判斷權利修改、更改或取消活動或任何參與者資格的權利，而無需提前通知或承擔任何責任。 在法律允許的最大範圍內，HashKey Global及其關聯公司、合作夥伴和員工對於參與者參與活動所產生的任何直接、間接、附帶、後果性或特殊損害概不負責，包括但不限於資金、利潤、業務、潛在利潤、數據或聲譽的任何損失。 HashKey Global保留有關計劃規則與獎勵的最終決定權。 有關HSK的風險警示：請注意，HSK目前未在任何交易所上市，也不能保證將來會上市。因此，HSK目前沒有確定的市場價值。HSK可能上市的時間表尚不確定。如果HSK成功上市，根據適用法規和法律，它可能受到各種交易限制的約束。這些限制可能包括但不限於僅將HSK交易限制在特定地點的合格專業投資者之間，並需要獲得監管機構的批准。HSK的價值存在重大風險，可能會因市場條件和Hashkey Global無法控制的其他因素而大幅下降或波動。HashKey Global 及其關聯公司對HSK或任何回報不作任何明示或暗示的保證，並否認與此相關的任何責任。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23dfaec7-cd5a-4745-a6c9-80c8bfe888c7/zh-Hant