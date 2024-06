Abcourt échantillonne jusqu’à 59,9 g/t d’or à proximité du gîte Cartwright sur sa propriété Flordin

ROUYN-NORANDA, Québec, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI; OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer ses résultats de prospection et de cartographie sur sa propriété Flordin, dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Les travaux de terrain, réalisés au début du mois de juin 2024, ont permis de ré-échantillonner des vieilles tranchées foncées dans le roc à proximité de l’ancien puits Cartwright.



La minéralisation consiste en des injections de pyrite et d’hématite dans un basalte cisaillé et altéré. Des hautes teneurs en or ont été obtenues (jusqu’à 59,9 g/t d’or) dans ce type de minéralisation. Rappelons que les forages de 2023 ont intercepté également ce type de minéralisation à haute teneur en or (jusqu’à 14,79 g/t d’or sur 4 mètres, communiqué de presse du 30 janvier 2024). Les travaux de surface ont permis de suivre sur plus de 3 km de longueur la minéralisation à haute teneur en or sur l’ensemble de la propriété. À la suite des travaux réalisés, nous pouvons affirmer que la minéralisation en bande riche en pyrite, hématite et or échantillonnée par notre équipe est possiblement l’expression en surface de la zone sud qui a été interceptée par Cambior en 1988 dans le sondage S-158 (3 g/t d’or sur 16 mètres). Celui-ci est situé à l’extrémité Est du gîte Flordin et a recoupé une lithologie décrite comme étant constituée de « bandes mafiques magnétiques, fortement altérées et minéralisées, bréchifiée, carbonatisée, hématisée et minéralisée en fine pyrite disséminée ».

Également, les travaux de forage réalisés en 2011 sur la propriété Flordin, par North American Palladium, relient directement le secteur des forages d’Abcourt de 2023 au gîte de Cartwright. La conclusion du rapport des travaux de T. Birkett, Ing. indique : « Les forages implantés entre le gîte Flordin et la zone Cartwright pour étudier la continuité des zones minéralisées entre ces deux secteurs ont révélé de bonnes teneurs et montrent de nombreuses intersections supérieures à 1 g/t d’or ainsi que plusieurs valeurs supérieures à 5 g/t d’or. Ces résultats permettent d’établir une continuité entre les zones minéralisées du gîte Flordin et celles de Cartwright ».

Le tableau ci-dessous présente les résultats les plus significatifs en or obtenus dans le secteur des anciennes tranchées près de l’ancien puits Cartwright.

No échantillon Au ppm et g/t Description L828652 22,874 Zone minéralisée en pyrite et hématite (10-15%) L828653 24,809 Basalte cisaillé avec 15% pyrite L828654 31,670 Veinule de quartz, 5% pyrite L828655 59,905 Forte hématisation, roche couleur rose, bréchifiée, 5-10% pyrite L828656 7,034 Moins hématite, 5-10% pyrite L828679 47,972 20% pyrite en bande avec forte hématisation L828680 14,454 Éponte de l’échantillon 679, basalte cisaillé avec pyrite grossière cubique en bande (5%) L828681 14,380 Zone minéralisée en pyrite (15%) en bande avec hématite, riche en séricite



Dans le but de bien exposer les zones minéralisées récemment mises à jour, nous avons fait la demande d’un permis d’autorisation pour le déboisement et le décapage auprès du Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts. Dès la réception de celui-ci, nous allons procéder au décapage et au rainurage des zones minéralisées nouvellement mises à jour dans le secteur de Cartwright.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Les récents travaux de prospection démontrent la continuité en surface des zones à hautes teneurs en or. Nous croyons que la zone sud est continue sur plus de 3 km de part et d’autre de notre propriété. Les travaux de décapage qui suivront sous peu vont démontrer la pertinence de notre approche. Nous considérons notre propriété Flordin comme une opportunité aurifère importante au sein de notre portefeuille de projets ».

Personne qualifiée

M. Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Procédure analytique

Les échantillons de roche choisis ont été expédiés et analysés par le laboratoire MSALABS. de Val-d’Or, Québec, suivant la méthode Photon AssayTM . Les échantillons ont été concassés à 70 % passant deux millimètres avec une division de 500 grammes pour le dosage au rayon gamma pour l'or. Selon la procédure interne de MSALABS, des échantillons de blanc et de standards sont insérés. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien qu’Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

