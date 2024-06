Le CCT et le CRGTPN annoncent la nomination d’Angie Derrickson au poste de registraire du Registre de gouvernance des terres des Premières Nations

SUTTON WEST, Ontario, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCT/CR - Le chef Robert Louie, président du Conseil consultatif des terres (CCT), et Austin Bear, président du Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations (CR), ont le plaisir d’annoncer la nomination de la toute première registraire du nouveau Registre de gouvernance des terres des Premières Nations (RGTPN). Mme Angie Derrickson a été la candidate choisie à l’issue d’une recherche exhaustive menée à l’échelle du Canada. Angie est originaire de la Première Nation Westbank, où elle occupe également un poste de conseillère. Elle possède une connaissance approfondie de la gouvernance des terres et des questions liées à l’enregistrement des intérêts et des droits fonciers dans les réserves. Elle a également travaillé pendant plus de dix ans pour les Premières Nations signataires de l’Accord-cadre à titre de gestionnaire de la formation, du mentorat et du perfectionnement professionnel. Angie a joué un rôle de premier plan dès les premiers jours du développement du RGTPN.

Cette nomination intervient alors que le démarrage du RGTPN a pris un élan considérable. Il était essentiel de pourvoir ce poste clé, qui est le premier d’une longue série visant à former l’équipe de base chargée de diriger le nouveau RGTPN au cours de ses premières années d’activité.

Le RGTPN est créé à la demande des Premières Nations signataires de l’Accord-cadre. Il sera régi par les Premières Nations signataires de l’Accord-cadre et les Premières Nations autonomes, à qui il rendra compte de ses activités.

« Je suis très heureux d’accueillir Angie Derrickson à titre de registraire du nouveau registre des terres dirigé par les Premières Nations. Angie possède les compétences et l’expérience nécessaires pour diriger cette nouvelle organisation et bâtir un registre sur lequel les Premières Nations pourront compter pendant de nombreuses années. »

« Le Centre de ressources est très reconnaissant à Angie Derrickson d’avoir accepté notre offre de devenir la première registraire du RGTPN. Ses années de dévouement à la gouvernance des terres de Premières Nations constituent un solide fondement pour cette nouvelle organisation. Je suis convaincu que le RGTPN est entre de bonnes mains et je suis impatient de voir les nombreux avantages que cette nouvelle organisation procurera aux Premières Nations. »

À propos du Conseil consultatif des terres et du Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations

Le Conseil consultatif des terres a été créé pour aider les Premières Nations à rétablir leur compétence sur les terres et les ressources de leurs réserves. Le Conseil consultatif des terres est composé d’un président élu et d’administrateurs élus au niveau régional par les conseils des Premières Nations signataires qui ont officiellement adopté leurs codes fonciers.

À propos du Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations

Le Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations a été créé pour fournir du soutien technique et professionnel aux Premières Nations signataires au fur et à mesure qu’elles progressent dans les phases de développement et opérationnelle de l’Accord-cadre qui a été élaboré pour reconnaître les droits inhérents des Premières Nations à gouverner leurs terres de réserve sans ingérence fédérale. Depuis janvier 2000, le Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations a aidé 240 communautés à l’échelle du Canada à entame le processus d’établissement de l’autonomie gouvernementale sur leurs terres.

À propos du Registre de gouvernance des terres des Premières Nations

Le Registre de gouvernance des terres des Premières Nations (RGTPN) sera un registre des terres indépendant, fiable et durable pour les Premières Nations disposant de codes fonciers opérationnels ou d’accords d’autonomie gouvernementale. Le nouveau RGTPN offrira une plateforme technologique moderne, conviviale et sécurisée qui permettra d’enregistrer et de récupérer avec précision les documents liés à la gestion des terres en vertu d’un code foncier, avec un potentiel d’expansion future.

Le 4 avril 2023, le CCT/CR a célébré l’engagement pris par le Canada dans le budget 2023 de soutenir la mise en place d’un registre des terres des Premières Nations indépendant.

L’Accord-cadre a été élaboré pour assurer la reconnaissance du droit inhérent des Premières Nations à gouverner leurs terres de réserve. L’Accord-cadre regroupe un nombre croissant de communautés à travers le Canada qui souhaitent remplacer les articles contraignants de la Loi sur les Indiens relatifs aux terres par le cadre juridique établi dans les codes fonciers adoptés par ces communautés.



