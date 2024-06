Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2023-24

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT

D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023-24

Saint-Mandé, France – 20 juin 2024 - Ubisoft annonce aujourd'hui la mise à disposition sur le site de la Société de son document d’enregistrement universel incorporant son rapport financier annuel de l'exercice fiscal 2023-24 (1er avril 2023 - 31 mars 2024).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice 2023-24, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2,32 milliards d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com .

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Pièce jointe